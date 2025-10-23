PPF Investment: पीपीएफ (PPF) भारत सरकार की पसंदीदा सेव‍िंग स्‍कीम है, जो क‍ि 1968 से चल रही है. यह ऐसे निवेशकों के लिए अच्‍छी सेव‍िंग स्‍कीम है जो र‍िस्‍क से दूर रहना चाहते हैं. मौजूदा समय में इस पर 7.1% सालाना की ब्याज दर म‍िल रही है. इस पर म‍िलने वाला कम्‍पाउंड‍िंग इंटरेस्‍ट इसे पसंदीदा सेव‍िंग स्‍कीम बनाता है. इसमें निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट भी इसमें टैक्स-फ्री होता है. 15 साल की अवधि में यह लॉन्‍ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है. लेकिन सही तरीके से निवेश नहीं करने पर नुकसान हो सकता है. आइए जानते हैं इसमें न‍िवेश करने से पहले ध्‍यान रखने वाली पांच सावधानियों के बारे में-

म‍िन‍िमम और मैक्‍समम इनवेस्‍टमेंट ल‍िम‍िट का ध्‍यान रखें

पीपीएफ में सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं. इससे ज्यादा या कम निवेश पर आपको परेशानी हो सकती है. अगर आपने न्यूनतम राश‍ि जमा नहीं की तो अकाउंट इनएक्‍ट‍िव हो जाएगा. इसे फ‍िर से एक्‍ट‍िव कराने के लि‍ए 50 रुपये की पेनाल्‍टी और 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे. केवल एक अकाउंट अपने नाम पर रखें; बच्चे के लिए आप दूसरा खोल सकते हैं. लेक‍िन इन दोनों खातों में कुल न‍िवेश डेढ़ लाख रुपये सालाना से ज्‍यादा नहीं होना चाह‍िए.

समय पर इनवेस्‍ट करें पैसा

पीपीएफ अकाउंट का ब्याज हर महीने के पांचवी तारीख से अंतिम दिन के न्यूनतम बैलेंस पर मिलता है. अप्रैल महीने के लि‍ए पैसा 5 अप्रैल से पहले जमा करें, वरना पूरे साल की राशि पर अप्रैल का ब्याज नहीं मिलेगा. मंथली जमा करने वालों को हर महीने 5 तारीख से पहले पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा कर देना चाह‍िए. एकमुश्त पैसा जमा करने पर भी यही न‍ियम लागू होता है. देरी से ब्याज जमा करने पर नुकसान हो सकता है, जो लंबे समय में बड़ा अंतर डालती है.

लॉक-इन पीर‍ियड को समझें

पीपीएफ में 15 साल का लॉक-इन पीर‍ियड होता है. मैच्योरिटी के बाद 5 साल के ब्लॉक में इस टेन्‍योर को बढ़ा सकते हैं. प्रीमैच्योर विदड्रॉल सातवें साल में ल‍िम‍िटेड अमाउंट पर ही संभव है. जल्दबाजी में निकासी से ब्याज का नुकसान और टैक्स बेन‍िफ‍िट कम हो सकता है. अगर आपका टारगेट शॉर्ट-टर्म है तो पीपीएफ में पैसा जमा नहीं करें. यह लॉन्‍ग टर्म के ल‍िए ही सही है.

एनरोलमेंट और डॉक्‍यूमेंट को अपडेट रखें

खाता खोलते समय नॉमिनेशन जरूर करें. अब चार नॉम‍िनी तक का नाम जोड़ सकते हैं और अपडेट के लिए 50 रुपये का चार्ज हटा द‍िया गया है. डॉक्‍यूमेंट जैसे आधार और पैन को हमेशा अपने साथ रखें. नामांकन नहीं होने पर क‍िसी की मौत के बाद परेशानी हो सकती है. बच्चे के नाम पर अकाउंट खोलने के ल‍िए अभिभावक ही नामांकक हों.

रेगुलर तरीके से मॉनीटर करते रहे

पीपीएफ सबसे सुरक्ष‍ित न‍िवेश है. लेकिन ब्याज दरें तिमाही बदल सकती हैं. इन ब्‍याज दर को रेगुलर चेक करें और जरूरत के अनुसार एक्सटेंड करें. अपने पोर्टफोलियो में अलग-अलग तरह से पैसे को जमा करते रहे. सब कुछ पीपीएफ में ही जमा नहीं करें.