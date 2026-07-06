SCSS Investment Plan: रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में नियमित और सुरक्षित आमदनी की चिंता हर किसी को होती है. सीनियर सिटीजन की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) बेहतरीन और भरोसेमंद जरिया बनी हुई है. सरकार ने जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) बुजुर्गों के लिए निवेश का एक आकर्षक ऑप्शन बनी हुई है, क्योंकि यह अन्य सभी बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम में शामिल है.
सरकार की तरफ से हर तिमाही इस योजना की ब्याज दर की समीक्षा की जाती है. सरकारी गारंटी होने के कारण इसमें रिस्क नहीं के बराबर है और यह बुजुर्गों को उनके जीवन में एक नियमित आमदनी की सुरक्षा प्रदान करती है. सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष की जुलाई से सितंबर 2026 वाली तिमाही के लिए सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम के तहत मिलने वाले ब्याज को 8.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा है. अच्छी ब्याज दर के कारण यह योजना ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए सबसे पहली पसंद बनी हुई है जो बिना किसी मार्केट रिस्क के अपनी जमा पूंजी पर सुरक्षित और मोटा रिटर्न चाहते हैं.
सरकारी योजना के तहत निवेश करने के लिए सरकार ने नियम और सीमाएं तय की हैं. कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी एससीएसएस अकाउंट में कम से कम 1,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकता है. वहीं, एक शख्स की तरफ से खोले गए सभी एससीएसएस अकाउंट को मिलाकर अधिकतम निवेश की लिमिट 30 लाख रुपये तय की गई है. इसके अलावा, पति और पत्नी दोनों मिलकर सिंगल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं. इस स्थिति में भी दोनों अलग-अलग अकाउंट में अधिकतम 30-30 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि दोनों पर्सनली इस योजना के लिए तय शर्तों को पूरा करते हों.
यदि कोई सीनियर सिटीजन योजना के जरिये हर तीन महीने में 50,000 रुपये की रेगुलर इनकम करना चाहता है, तो उसे मौजूदा 8.2 फीसदी सालाना ब्याज दर के हिसाब से इस स्कीम में करीब 24.40 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश करना होगा. हर तिमाही 50,000 रुपये पाने के लिए आपकी सालाना ब्याज से आमदनी 2 लाख रुपये होनी चाहिए. सालाना 8.2 प्रतिशत के ब्याज पर 2 लाख रुपये की सालाना आमदनी हासिल करने के लिए जरूरी निवेश करीब 24,40,000 रुपये होता है. इतनी पैसा जमा करके आप बिना किसी टेंशन के टैक्स कटने से पहले हर तिमाही करीब 50,000 रुपये की निश्चित रकम ब्याज के रूप में हासिल कर सकते हैं.
यदि कोई खाताधारक भूलवश या किसी अन्य वजह से एससीएसएस (SCSS) अकाउंट में तय लिमिट से ज्यादा पैसा जमा कर देता है, तो उसे वह अतिरिक्त पैसा रीइंबर्स कर दिया जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि उस अतिरिक्त जमा राशि पर योजना का 8.2 फीसदी का भारी-भरकम ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि उस पर केवल पोस्ट ऑफिस का नॉर्मल सेविंग अकाउंट वाला ब्याज ही मिलेगा. यह नॉर्मली ब्याज दर एक्सट्रा पैसा जमा होने की तारीख से लेकर उसके वापस लौटाए जाने की तारीख तक के लिए ही मान्य होगी.
सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम के तहत अपना खाता खुलवाने के लिए पहचान और सत्यापन के नियमों का पालन करना होता है. इस योजना के अंतर्गत नया खाता खोलने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है. इसके बिना इस सेविंग स्कीम का फायदा नहीं उठाया जा सकता.
योजना के तहत जमा की गई राशि का भुगतान खाता खोलने की तारीख से पांच साल की अवधि पूरी होने पर या उसके बाद किया जाता है. यदि अकाउंटहोल्डर चाहे तो पांच साल पूरे होने के बाद इसे तीन-तीन साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकता है. इसके बाद बढ़ी हुई अवधि के बाद ही इसका भुगतान किया जाएगा. नियम यह भी है कि मौजूदा अकाउंट को बंद करने के बाद, जमाकर्ता अपनी जरूरत के अनुसार नए खाते खोल सकता है. लेकिन इसके लिए उसे हमेशा सरकार की तरफ से तय की गई अधिकतम निवेश सीमा का ध्यान रखना होगा.