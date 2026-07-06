सरकारी योजना के तहत न‍िवेश करने के ल‍िए सरकार ने नियम और सीमाएं तय की हैं. कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी एससीएसएस अकाउंट में कम से कम 1,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकता है. वहीं, एक शख्‍स की तरफ से खोले गए सभी एससीएसएस अकाउंट को मिलाकर अधिकतम निवेश की ल‍िमि‍ट 30 लाख रुपये तय की गई है. इसके अलावा, पति और पत्‍नी दोनों मिलकर सिंगल अकाउंट या ज्‍वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं. इस स्थिति में भी दोनों अलग-अलग अकाउंट में अधिकतम 30-30 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. लेक‍िन इसके लि‍ए शर्त यह है क‍ि दोनों पर्सनली इस योजना के लिए तय शर्तों को पूरा करते हों.