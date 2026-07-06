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SCSS से आपको भी चाह‍िए 2 लाख का र‍िटर्न? जान‍िए इस सरकारी स्‍कीम में क‍ितना करना होगा इन्‍वेस्‍ट

SCSS Interest Rate: सरकार की तरफ से संचाल‍ित की जाने वाली सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) पर वर‍िष्‍ठ नागर‍िकों को 8.2 प्रत‍िशत सालाना का ब्‍याज म‍िलता है. आइए जानते हैं हर साल दो लाख रुपये की इनकम के लि‍ए आपको क‍ितना न‍िवेश करना होगा?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 06, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:53 PM IST
SCSS से आपको भी चाह‍िए 2 लाख का र‍िटर्न? जान‍िए इस सरकारी स्‍कीम में क‍ितना करना होगा इन्‍वेस्‍ट
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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