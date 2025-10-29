Jobs for Indian in Germany: अच्‍छी सैलरी तो हर क‍िसी की पसंद होती है. काम के साथ मोटा पैकेज, सबकी चाहत होती है. लेक‍िन कई बार लाख कोश‍िशों के बावजूद सैलरी नहीं बढ़ पाती. क्‍या आप भी ब‍िना क‍िसी ज्‍यादा मेहनत के अपनी सैलरी को तीन से चार गुना तक बढ़ाना चाहते हैं? अगर हां तो जर्मनी, जापान, फिनलैंड और ताइवान जैसे देश भारतीयों को नौकरी के शानदार मौके दे रहे हैं. इनवेस्‍टमेंट बैंकर और एडवाइजर सार्थक आहूजा (Sarthak Ahuja) ने बताया क‍ि इन देशों की तरफ से भारतीय कामगारों को बुलाया जा रहा है. इतना ही नहीं यहां भारतीयों को इंड‍िया के मुकाबले तीन से चार गुना ज्‍यादा सैलरी म‍िल रही है.

भारत के मुकाबले तीन से चार गुना तक सैलरी

आहूजा ने अपनी लिंक्डइन पोस्‍ट में ल‍िखा, 'चार देश भारतीयों को नौकरी के लिए बुला रहे हैं और भारत के मुकाबले तीन से चार गुना तक सैलरी ऑफर कर रहे हैं.' जर्मनी स्‍क‍िल्‍ड भारतीयों प्रोफेशनल के ल‍िए सबसे बड़ी ड‍िमांड वाला देश बन गया है. यहां हेल्‍थ, आईटी, इंजीनियरिंग और स‍िव‍िल सेक्‍टर में स्‍क‍िल्‍ड वर्कर की कमी है. जर्मनी हर साल 90,000 भारतीयों को स्‍क‍िल्‍ड वर्क वीजा देने का प्‍लान कर रहा है, पहले 20,000 तक वीजा द‍िये जाते थे. इस तरह वीजा की संख्‍या बढ़कर चार गुने से ज्‍यादा हो गई है. आहूजा ने बताया क‍ि जर्मनी को भारतीयों की सबसे ज्यादा जरूरत है. वहां हेल्‍थ, आईटी, इंजीनियरिंग और मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग में 7 लाख से ज्यादा नौकरियां हैं.'

हर महीने होगी छह लाख की कमाई

पिछले 10 साल के दौरान जर्मनी में इंड‍ियन लेबर 500% तक बढ़ गई है. वहां एवरेज इंड‍ियन स्‍क‍िल्‍ड वर्कर हर महीने 6 लाख रुपये तक कमा सकता है. जर्मनी ने टेक्‍न‍िकल एक्‍सपर्ट के लि‍ए भाषा और डिग्री की शर्तों को आसान कर दिया है. आहूजा ने बताया क‍ि अब आईटी सेक्‍टर में काम करने वालों को जर्मन लैंग्‍वेज की जरूरत नहीं है. इतना ही नहीं बिना ऑफ‍िश‍ियल डिग्री के भी दो साल की कोड‍िंग का एक्‍सपीर‍ियंस रखने वाले लोग नौकरी पा सकते हैं.' जर्मनी में आईटी प्रोफेशनल सालाना 40 से 80 लाख रुपये तक कमा सकता है. फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंजीनियर को करीब 70 लाख रुपये सालाना तक का ऑफर म‍िल सकता है.

भारत से हर साल एक लाख प्रोफेशनल जापान जाएंगे

जापान ने भारत के साथ एक करार क‍िया है. इसके तहत अगले पांच साल में पांच लाख भारतीय प्रोफेशनल वहां जा सकेंगे. जापान खासतौर पर इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल को नौकरी देना चाहता है. आहूजा ने कहा क‍ि जापान में इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल की एवरेज सैलरी 40 लाख रुपये सालाना होगी. जापान में नर्सों के लिए भी मौके हैं, वहां पर वह हर महीने तीन से चार लाख रुपये तक कमा सकती हैं.

फिनलैंड में भारतीयों की संख्या 350% बढ़ी

फिनलैंड भी इंड‍ियन प्रोफेशनल के ल‍िए खास गंतव्य बन गया है. यह देश मास्टर डिग्री वाले लोगों को फिनिश या स्वीडिश लैग्‍वेंज की परीक्षा पास करने पर स्थायी निवास (PR) दे रहा है. आहूजा ने बताया क‍ि पिछले 10 साल में फिनलैंड में भारतीयों की संख्या 350% बढ़ी है. फिनलैंड सरकार हेल्‍थ, आईटी और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल के लिए EU ब्लू कार्ड भी दे रही है. इससे यूरोप में लंबे समय तक रहना और काम करना आसान हो गया है. ताइवान भी भारत से मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग सेक्‍टर में प्रोफेशनल्‍स की तलाश कर रहा है. यह देश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के न‍िवास‍ियों को नौकरी देना चाहता है क्योंकि उनकी संस्कृति में समानताएं हैं.