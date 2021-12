बदल लिया है घर, तो ऐसे चुटकियों में करें आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट, जानें तरीका

नई दिल्ली. आधार कार्ड (Aadhaar Card) सबसे जरूरी डॉक्युमेंट्स में से एक है. बैंक, जमीन जायदाद और भी सरकारी दफ्तर से जुड़े काम के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है. कई बार नौकरी में ट्रांसफर या किसी अन्य वजह से हमें एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक ही शहर में अपना घर शिफ्ट करना पड़ता है. ऐसे में आपको आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना पड़ता है. आज हम आपको आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने का तरीका बता रहे हैं.

आसानी से बदलें अपना एड्रेस

अगर आप भी आधार कार्ड में अपना एड्रेस (Aadhaar Card Address Update) बदलना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको आधार सेंटर जाकर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है. नीचे दिए गए प्रोसेस से आप घर बैठे आसानी से आधार कार्ड में अपना एड्रेस बदल सकते हैं. इसके लिए आपको यहां दिए गए प्रोसेस को स्टेप-बाय-स्टेप पूरा करना होगा.

ऐसे करें एड्रेस अपडेट

- सबसे पहले आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं.

- इसके बाद आप होमपेज पर 'माय आधार' (MY Aadhaar) सेक्शन में जाएं.

- अब आपको यहां पर 'अपडेट योर आधार' (Update Your Aadhaar) कॉलम दिखेगा, इसमें आप Update Demographics Data Online पर क्लिक करें.

- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने UIDAI का सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल (SSUP) ssup.uidai.gov.in ओपन हो जाएगा.

- यहां पर आप Proceed to Update Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें.

- इसके बाद, आपको Aadhaar Card Number और कैप्चा कोड डालने के लिए कहा जाएगा. इसके बाद आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सब्मिट करें.

- ओटीपी डालने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपके सामने दो ऑप्शन दिखेंगे. अब आप Update Demographics Data पर क्लिक करें.

- अब आप 'एड्रैस' विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद, आप वैलिड दस्तावेज की स्कैन कॉपी को सब्मिट करें. इसके बाद Proceed पर क्लिक करें.

- इसके बाद आपको आपका पुराना एड्रैस दिखाई देगा और नीचे कुछ निजी जानकारी भरनी होगी और साथ ही वैलिड दस्तावेज को भी अपलोड करना होगा. इसे आप Preview करके भी देख सकते हैं.

प्रीव्यू करने के बाद जब आप फाइनल सब्मिट करें और फिर आपको अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यानी URN मिलेगा, जिसकी मदद से आप UIDAI की वेबसाइट पर स्टेटस को चेक कर सकते हैं. इस तरह से आपका आधार का पता अपडेट हो जाएगा. आपको बता दें, आधार कार्ड को अपडेट करने की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि लोग घर बदलने या जगह बदलने के बाद इसे बदलवाते हैं, जो जरूरी भी है.

