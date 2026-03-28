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Hindi Newsबिजनेससामने आया 6855 करोड़ का खेल! आईएफसीआई पर बड़ा एक्‍शन, NCLT पहुंची SFIO; कई कंपन‍ियों पर शक

सामने आया 6855 करोड़ का खेल! आईएफसीआई पर बड़ा एक्‍शन, NCLT पहुंची SFIO; कई कंपन‍ियों पर शक

ifci loan scam: आईएफसीआई (IFCI) और उसके अध‍िकार‍ियों व कंपन‍ियों के ख‍िलाफ 6,855 करोड़ रुपये के कथ‍ित घोटाले को लेकर एनसीएलटी (NCLT) में याच‍िका दायर की गई है. इस मामले में कई बड़ी कंपन‍ियों के लपेटे में आने की उम्‍मीद है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:48 AM IST
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पूरे मामले में 90 से ज्‍यादा लोगों और संस्थाओं नामजद किया गया है. (File Pic)
पूरे मामले में 90 से ज्‍यादा लोगों और संस्थाओं नामजद किया गया है. (File Pic)

NCLT: देश के फाइनेंश‍ियल स‍िस्‍टम में सेंध लगाने से जुड़ा मामला सामने आ रहा है. सरकार की जांच एजेंसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने सरकारी व‍ित्‍तीय संस्‍था आईएफसीआई (IFCI) और उसके अध‍िकार‍ियों व कंपन‍ियों के ख‍िलाफ 6,855 करोड़ रुपये के कथ‍ित घोटाले को लेकर एनसीएलटी (NCLT) में याच‍िका दायर की है. यह मामला केवल क‍िसी एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों और अध‍िकार‍ियों का नाम सामने आ रहा है.

क्या है पूरा मामला?

एसएफआईओ (SFIO) की तरफ से दायर याच‍िका में लगाए गए आरोपों में कहा गया क‍ि आईएफसीआई (IFCI) की तरफ से कई कंपनियों को द‍िये गए लोन में बड़ी अनियमितताएं हुईं हैं. एसएफआईओ (SFIO) के आरोपों में कहा गया क‍ि लोन देने के दौरान की जाने वाली जांच को सही तरीके से नहीं क‍िया गया. इसके अलावा वैल्‍यूएशन रिपोर्ट्स और र‍िस्‍क मैनेजमेंट में गड़बड़ी के साथ ही इंटरनल प्रोसेस का उल्लंघन क‍िया गया है. याच‍िका में बताया गया क‍ि इन वजहों से कई कंपनियों को दिये गए लोन बाद में फंस गए और भारी नुकसान हुआ है.

इन कंपनियों के नाम सामने आए!

इस पूरे मामले में ज‍िन कंपनियों का नाम सामने आ रहा है, उनमें देश के कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी कई द‍िग्‍गज कंपन‍ियां शाम‍िल हैं. ज‍िन कंपन‍ियों का नाम सामने आया है उनमें ब्लू कोस्ट होटल्स, अमटेक ऑटो, अलोक इंडस्ट्रीज, भूषण स्टील, जेपी इंफ्राटेक, एबीजी श‍िपयार्ड और पिपावाव डिफेंस आद‍ि शाम‍िल हैं. इनमें से कई कंपनियां पहले ही इनसॉल्‍वेंसी प्रोसेस से गुजर चुकी हैं.

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इन लोगों पर कार्रवाई

इस पूरे मामले में केवल द‍िग्‍गज कंपनियां ही नहीं बल्‍क‍ि आईएफसीआई (IFCI) के कई पूर्व और मौजूदा अधिकारी भी शामिल हैं. इसमें शाम‍िल लोगों में CEO, MD, डायरेक्टर और अन्य सीन‍ियर अध‍िकार‍ियों के नाम आ रहे हैं. इस मामले में दर्जनभर से ज्‍यादा लोगों को पक्षकार बनाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार SFIO की जांच अब कंपनियों तक सीमित न रहकर आईएफसीआई (IFCI) के तीन पूर्व चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) तक पहुंच गई है. इस पूरे मामले में 90 से ज्‍यादा लोगों और संस्थाओं नामजद किया गया है.

टॉप लेवल के अध‍िकार‍ियों की भी म‍िलीभगत?

जांच एजेंस‍ियों की तरफ से यह पता लगाने की कोशिश हो रही है क‍ि क्या लोन अप्रूवल और फंडिंग के दौरान टॉप लेवल के अध‍िकार‍ियों की तरफ से ल‍िये गए फैसले में गड़बड़ी हुई? क्या इसमें मिलीभगत (collusion) या जानबूझकर नियम नजरअंदाज करने का मामला है. अगर ये आरोप सही साब‍ित हुए तो यह केस देश के एनबीएफसी (NBFC) सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े कॉरपोरेट गवर्नेंस फेलियर में से एक बन सकता है.

NCLT में क्या चल रहा है?

SFIO की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर NCLT में कंपनी एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत याचिका दाख‍िल की गई है. इस मामले को लेकर केस की पहली सुनवाई मार्च 2026 में हो चुकी है. अब अगली सुनवाई मई 2026 में होनी है. यह मामला लंबी कानूनी लड़ाई में बदल सकता है. केस सामने आने के बाद यह केवल एक फ्रॉड केस नहीं, बल्कि पूरे बैंक‍िंग और फाइनेंशियल सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाला मामला है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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