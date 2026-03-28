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Hindi Newsबिजनेसलोन, लापरवाही या फ‍िर मिलीभगत? IFCI से जुड़े 6855 करोड़ के मामले में 3 बड़े सवाल

लोन, लापरवाही या फ‍िर मिलीभगत? IFCI से जुड़े 6855 करोड़ के मामले में 3 बड़े सवाल

NCLT: इस पूरे मामले की जांच कंपनियों से निकलकर आईएफसीआई (IFCI) के अंदरूनी फैसलों तक पहुंच रही है. रिपोर्ट के अनुसार आईएफसीआई के तीन पूर्व सीएमडी समेत 90 से ज्यादा लोग और संस्थाएं जांच के दायरे में हैं.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 28, 2026, 10:58 AM IST
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लोन, लापरवाही या फ‍िर मिलीभगत? IFCI से जुड़े 6855 करोड़ के मामले में 3 बड़े सवाल

IFCI Loan Scam: देश में समय-समय पर ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो क‍िसी एक कंपनी या संस्‍थान तक सीम‍ित नहीं रहकर पूरे स‍िस्‍टम पर सवाल खड़े करते हैं. हाल ही में सामने आया 6,855 करोड़ रुपये के IFCI मामले को भी उसी नजर से देखा जा रहा है. सरकारी जांच एजेंसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) की तरफ से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में दायर याच‍िका ने एक बार फ‍िर से इस बहस को तेज कर द‍िया है क‍ि देश में बड़े कॉरपोरेट लोन आखिर किस बेस पर द‍िये जाते हैं?

कैसे शुरू हुआ 6,855 करोड़ रुपये का पूरा मामला?

शुरुआत में यह मामला कुछ कंपन‍ियों से जुड़े डिफॉल्ट का लगा है लेक‍िन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, इसमें चौंकाने वाले फैक्‍ट सामने आते रहे. आरोप है कि आईएफसीआई (IFCI) ने कई कंपनियों के ल‍िए हजारों करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दी. लेकिन लोन अप्रूवल के समय जरूरी प्रोसेस जैसे ड्यू डिलिजेंस, र‍िस्‍क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल वायबिलिटी का सही से आंकलन नहीं क‍िया गया. इस कारण ज‍िन कंपन‍ियों को लोन द‍िये गए उनमें से कई डिफॉल्टर बन गईं और पैसा फंस गया.

इन बड़ी कंपनियों को जांच में शाम‍िल क‍िया गया

यह पूरा मामला तब ज्‍यादा गंभीर हो जाता है जब इसमें शामिल कंपनियों का प्रोफाइल सामने आया. ज‍िन कंपन‍ियों को इसमें शाम‍िल क‍िया गया है, वे देश के कॉरपोरेट वर्ल्‍ड के जाने-पहचाने नाम रहे हैं. इन कंपन‍ियों में Amtek Auto, Alok Industries, Bhushan Steel, Jaypee Infratech, ABG Shipyard और Blue Coast Hotels जैसी कंपनियां शाम‍िल हैं. कुछ कंपन‍ियां पहले ही दिवालिया प्रक्रिया से गुजर चुकी हैं या बड़े वित्तीय संकट का सामना कर चुकी हैं.

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यह भी पढ़ें: सामने आया 6855 करोड़ का खेल! आईएफसीआई पर बड़ा एक्‍शन, NCLT पहुंची SFIO; कई कंपन‍ियों पर शक

IFCI के अंदर जांच के घेरे में कौन-कौन?

इस मामले में जांच का दायरा कंपनियों से निकलकर आईएफसीआई (IFCI) के अंदरूनी फैसलों तक पहुंचता है. रिपोर्ट्स के अनुसार आईएफसीआई (IFCI) के तीन पूर्व सीएमडी समेत 90 से ज्यादा लोग और संस्थाएं जांच के दायरे में हैं. इससे यह साफ होता है क‍ि मामला महज गलत बिजनेस फैसलों का नहीं हो सकता, बल्कि इसमें संभावित मिलीभगत या फैसलों में जानबूझकर ढील देने जैसे पहलू शामिल हो सकते हैं.

कौन देगा इन तीन सवालों के जवाब

यह पूरा मामला तीन तीन बड़े सवालों के इर्द-गिर्द खड़ा है. पहला क्‍या यह सिर्फ बिजनेस फेल्योर था, क्या लोन देने में लापरवाही हुई या फिर पूरी तरह संगठित खेल था? यद‍ि इसे केवल बिजनेस फेल्योर माना जाए तब भी यह तर्क द‍िया जा सकता है क‍ि मार्केट की परिस्थितियों के चलते कंपनियां डूब गईं. लेकिन यद‍ि लोन देने के समय र‍िस्‍क का सही आकलन नहीं किया गया तो इसे लापरवाही की कैटेगरी में रखा जाएगा.

NCLT केस में अब क्‍या होगा?

इस पूरे मामले का कानूनी पक्ष भी उतना ही अहम है. SFIO की तरफ से इस मामले को NCLT में फाइल क‍िया गया है. इस मामले में याच‍िका जनवरी 2026 में फाइल की गई. अब इसकी अगली सुनवाई मई 2026 में होगी. यानी मामला अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन यह आने वाले समय में एक लंबी कानूनी लड़ाई बन सकती है. इसके बाद जिम्मेदारी तय होने से लेकर पेनल्टी और रिकवरी तक के फैसले क‍िये जा सकते हैं.

बैंक‍िंग और NBFC सेक्टर को क्या संकेत?

यह NBFC और बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी चेतावनी है कि लोन अप्रूवल के प्रोसेस में क‍िसी तरह की ढिलाई बड़े र‍िस्‍क में बदल सकती है. दूसरे निवेशकों के भरोसे पर भी इसका असर पड़ सकता है, ऐसे मामलों से यह सवाल उठता है कि क्या उनके पैसे का यूज सेफ है? यह रेगुलेटर्स के लिए भी एक इशारा है क‍ि निगरानी तंत्र को ज्‍यादा मजबूत करने की जरूरत है.

क्‍या हो सकती है असली सच्चाई?

आख‍िर में यह कहना गलत नहीं होगा क‍ि 6,855 करोड़ रुपये का IFCI केस महज एक वित्तीय विवाद नहीं, बल्कि यह उस पूरे सिस्टम की परीक्षा है जो यह तय करता है क‍ि देश में पैसा क‍िसे और किन शर्तों पर मिलता है. अब नजर NCLT की अगली सुनवाई पर है. वहीं से तय होगा क‍ि यह पूरा मामला क‍िस द‍िशा में जाता है?

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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