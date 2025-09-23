कौन हैं T-Mobile के नए बॉस श्रीनि गोपालन, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी?
कौन हैं T-Mobile के नए बॉस श्रीनि गोपालन, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी?

श्रीनि गोपाल वर्तमान में कंपनी में मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) के रूप में कार्यरत हैं. वो 1 नवंबर से अपना नया पदभार संभालेंगे. गोपालन ने घोषणा पर कहा कि माइक और बोर्ड ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसके लिए और टी-मोबाइल के अगले अध्याय का नेतृत्व करने के अवसर के लिए मैं सम्मानित और आभारी हूं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:16 PM IST
T-Mobile ने IIM-A के पूर्व छात्र श्रीनि गोपालन को अपना नया CEO नियुक्त किया है. वो माइक सीवर्ट की जगह लेंगे. कंपनी ने सोमवार को घोषणा की कि ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब T-Mobile अमेरिका में मंदी के बीच 5G बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखना चाहता है. 

छह साल से कंपनी के CEO थे माइक 

T-मोबाइल का 2020 में स्प्रिंट के साथ 26 अरब डॉलर के सौदे में मर्जर हो गया था. इस विलय ने कम्युनिकेशन आउटलुक बदल दिया और प्रतिस्पर्धा-विरोधी मुद्दों का भी ध्यान आकर्षित किया है. अप्रैल 2020 से अबतक CEO रहे सीवर्ट अब वाइस-चेयरमैन बनेंगे और रणनीति और इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे. उनके लीडरशिप में, T-मोबाइल के शेयरों ने AT&T और वेरिज़ोन को पीछे छोड़ दिया. 

कौन हैं श्रीनि गोपालन?

गोपालन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़ाई की है और IIM अहमदाबाद से MBA किया है. गोपालन वर्तमान में T-मोबाइल के COO हैं. उन्होंने भारती एयरटेल, कैपिटल वन और वोडाफोन जैसी कंपनियों में जिम्मेदारी निभाई है. डॉयचे टेलीकॉम जर्मनी के CEO के रूप में उन्होंने फाइबर नेटवर्क के विस्तार में योगदान दिया है.

55 वर्षीय गोपालन ने अपने करियर के शुरुआती वर्ष एक्सेंचर और यूनिलीवर इंडिया जैसी कंपनियों के साथ शुरू किया था. वो पहली बार 2009 में UK डिवीजन में चीफ मार्केटिंग अफसर के रूप में T-मोबाइल में शामिल हुए थे. इसके बाद वे वोडाफोन और भारती एयरटेल में चले गए जहां उन्होंने 2010 से 2013 के बीच उपभोक्ता निदेशक के रूप में काम किया.

उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, मार्च 2025 में T-मोबाइल में फिर से शामिल होने से पहले वो लगभग आठ वर्षों तक डॉयचे टेलीकॉम जर्मनी से जुड़े रहे. गोपालन ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरके पुरम, नई दिल्ली से की है.

गोपालन की कितनी होगी सैलरी ?

T-मोबाइल में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर शामिल हुए गोपालन की सैलरी 1 मिलियन डॉलर थी. उन्होंने ये पद 1 मार्च 2025 से संभाला था. कंपनी ने कहा है कि वो गोपालन को बेस एनुअल सैलरी के रूप में 1.4 मिलियन डॉलर का पेमेंट करेगी.

