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Hindi NewsबिजनेसIIM कोलकाता की छात्रा ने 2 साल में चुकाया ₹30 लाख का कर्ज; ‘हर प्रयास मायने रखता है...बचत और अनुशासन से जीती जंग

IIM कोलकाता की छात्रा ने 2 साल में चुकाया ₹30 लाख का कर्ज; ‘हर प्रयास मायने रखता है'...बचत और अनुशासन से जीती जंग

IIM कोलकाता  की पूर्व छात्रा अवनि राठौर की ये कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने कई आय स्रोतों (इनकम सोर्स) और समझदारी भरी बचत की मदद से इतनी जल्दी कर्ज से मुक्ति पाई.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 11, 2026, 07:42 PM IST
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source: X/@avani.rathore25
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IIM Calcutta alumni Story:  कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और इस बात को सच कर दिखाया है एक युवा प्रोफेशनल ने. अनुशासित फाइनेंशियल प्लानिंग और लगातार मेहनत के दम पर इस युवती ने अपने ₹30 लाख के एमबीए एजुकेशन लोन को महज 2 साल में चुका दिया है. आईआईएम (IIM) कोलकाता  की पूर्व छात्रा अवनि राठौर की ये कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने कई आय स्रोतों (इनकम सोर्स) और समझदारी भरी बचत की मदद से इतनी जल्दी कर्ज से मुक्ति पाई.

अवनि के मुताबिक, उनकी रणनीति तीन हिस्सों में बंटी थी. MBA से पहले की तैयारी, पढ़ाई के दौरान कमाई और नौकरी मिलने के बाद फोकस्ड रिपेमेंट. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'मैंने 4 इनकम सोर्स की मदद से आईआईएम कोलकाता  का अपना एमबीए लोन 2 साल में चुका दिया.' उन्होंने बताया कि पहला कदम उन्होंने एमबीए जॉइन करने से पहले ही उठा लिया था. अवनि ने दो साल तक नौकरी की और एक मजबूत फाइनेंशियल बेस तैयार किया.

ऐसे बनाई रिपेमेंट स्ट्रैटेजी 

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अवनि ने अपने लंबे समय के निवेश जैसे म्यूचुअल फंड और PPF को नहीं तोड़ा. उन्होंने केवल अपनी लिक्विड सेविंग्स का इस्तेमाल पढ़ाई के खर्च के लिए किया. इससे उनके निवेश सुरक्षित रहे और तत्काल जरूरतें भी पूरी हो गईं. MBA के दूसरे साल में प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) मिलने के बाद उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट-टाइम काम भी शुरू कर दिया.

इससे होने वाली अतिरिक्त आय को उन्होंने अपनी फीस भरने में लगाया. इससे लोन पर निर्भरता और कम हो गई. ग्रेजुएशन के बाद, अवनि ने अपनी सैलरी को लोन चुकाने का मुख्य जरिया बनाया. वो कहती हैं, 'कई लोगों को ये फैसला सही नहीं लगेगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से लोन का बोझ नहीं रखना चाहती थी क्योंकि मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहती थी. अवनि ने यह भी बताया कि उनके ऊपर कोई पारिवारिक जिम्मेदारी (डिपेंडेंट) नहीं थी. इसलिए वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में लगा सकीं. इसी अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य ने उन्हें 2 साल के भीतर ₹30 लाख का कर्ज खत्म करने में मदद की.

लोन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं

अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'अगर आप भी लोन चुकाने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो याद रखें. ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं. हर छोटी कोशिश मायने रखती है. उनकी ये कहानी अब कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है. जो अपने करियर और वित्तीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं.'

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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