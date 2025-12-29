IIP Data: न्यू ईयर से पहले गुड न्यूज! इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने पकड़ी रफ्तार, माइनिंग सेक्टर चमका

Advertisement
Hindi NewsबिजनेसIIP Data: न्यू ईयर से पहले गुड न्यूज! इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने पकड़ी रफ्तार, माइनिंग सेक्टर चमका

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 05:38 PM IST
November IIP Data: नवंबर में देश में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार तेज रही है. नवंबर 2025 में देश का औद्योगिक उत्पादन 2 साल हाई लेवल पर पहुंच गया है. ये आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से जारी किए गए हैं. नवंबर में IIP मंथली बेसिस पर 0.4% से बढ़कर 6.7% (MoM) हो गया है. इसके साथ ही माइनिंग सेक्टर ग्रोथ 1.9% से बढ़कर 5.4% (YoY) हो गयी है.
 
इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में गिरावट

अगर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की बात करें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है. इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ग्रोथ 4.4% से घटकर -1.5% (YoY) हो गया है. इसके साथ प्राइमरी गुड्स आउटपुट भी 2.7% से घटकर 2% (YoY) हो गया है.  

सेक्टोरल आंकड़े
 
मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 5.5% से बढ़कर 8% (YoY)  
माइनिंग सेक्टर ग्रोथ 1.9% से बढ़कर 5.4% (YoY)
इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ग्रोथ 4.4% से घटकर -1.5% (YoY)  

इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ (YoY)

कैपिटल गुड्स आउटपुट ग्रोथ 8.9% बढ़कर 10.4% (YoY)  
इंटरमीडिएट गुड्स आउटपुट 4.8% से बढ़कर 7.3% (YoY)  
प्राइमरी गुड्स आउटपुट 2.7% से घटकर 2% (YoY)  
इंफ्रा गुड्स आउटपुट ग्रोथ 8% से बढ़कर 12.1% (YoY)  
कंज्यूमर ड्यूरेबल आउटपुट 14.1% से घटकर 10.3% (YoY)  
कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल आउटपुट 0.6% से बढ़कर 7.3% (YoY)

