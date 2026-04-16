बढ़ने वाली हैं ब्याज दरें और महंगाई? IMF चीफ ने किया अलर्ट, दुनियाभर में मचा हड़कंप!

Inflation: अमेर‍िका और ईरान युद्ध से दुन‍ियाभर में उथल-पुथल मची हुई है. तेल की सप्‍लाई प्रभाव‍ित होने से श‍िप‍िंग कॉस्‍ट और महंगाई बढ़ गई है. इस बीच आईएमएफ (IMF) चीफ क्रिस्टलीना जॉर्जीवा की तरफ से चेतावनी दी गई क‍ि यद‍ि म‍िड‍िल ईस्‍ट में चल रही जंग नहीं रुकी और तेल के दाम र‍िकॉर्ड लेवल पर बने रहे तो ग्‍लोबल इकोनॉमी के लि‍ए मुश्किल समय आ सकता है. उन्होंने कहा, महंगाई का असर खाने-पीने की चीजों पर पहुंच सकता है. जॉर्जीवा ने वाशिंगटन में पत्रकारों से कहा, 'यद‍ि संघर्ष जारी रहा तो हमें अभी से मुश्‍क‍िल समय के लि‍ए तैयार रहना चाहिए.'

जॉर्जीवा ने च‍िंता जताते हुए कहा क‍ि यद‍ि फर्ट‍िलाइजर की सस्ती डिलीवरी जल्दी शुरू नहीं हुई तो महंगाई का असर खान-पीन से जुड़ी चीजों तक पहुंच जाएगी. 28 फरवरी को इजरायल की तरफ से ईरान पर क‍िये गए हमले के बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई ने दुनिया के सबसे अहम जलमार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को करीब बंद कर दिया. यह रास्‍त तेल और फर्ट‍िलाइजर के ट्रांसपोर्टेशन के ल‍िए बहुत अहम है. इसके चलते एनर्जी प्राइस तेजी से बढ़ गए. तेल आयात पर न‍िर्भर रहने वाले देशों और कमजोर इकोनॉमी वाले देशों पर इसका असर पड़ रहा है.

फसलों के उत्पादन पर पड़ेगा असर

आईएमएफ चीफ ने कहा क‍ि हम खाद्य महंगाई के र‍िस्‍क को लेकर च‍िंत‍ित हैं. फर्ट‍िलाइजर महंगे होने से फसलों के उत्पादन पर असर पड़ेगा. इससे व‍िकासशील देशों में खाने-पीने की चीजें और महंगी हो जाएंगी. आईएमएफ के स्ट्रैटेजी डायरेक्टर क्र‍िश्‍च‍ियन मुम्सेन ने बताया कम 'पर कैप‍िटा इनकम' वाले देश अपने कुल खर्च का 36 प्रतिशत हिस्सा अपने खाने-पीने पर खर्च करते हैं. उभरते हुई इकोनॉमी (इमर्जिंग मार्केट) वाले देश 20 प्रतिशत और विकसित देश महज 9 प्रतिशत खान-पीन पर खर्च करते हैं . ऐसे में तेल और उर्वरक संकट का सबसे ज्यादा असर गरीब देशों पर पड़ेगा.

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50 अरब डॉलर तक रह सकती है ड‍िमांड

आईएमएफ की तरफ से यह भी अनुमान जताया गया क‍ि आने वाले समय में नई फाइनेंशियल हेल्‍प की ड‍िमांड 20 अरब से 50 अरब डॉलर तक रह सकती है. जॉर्जीवा ने बताया, फिलहाल आईएमएफ के पास 39 प्रोग्राम चल रहे हैं और कम से कम एक दर्जन देशों से नई मदद की संभावना है. उन्‍होंने जोर देते हुए कहा, जितनी जल्दी मदद होगी... उतना इकोनॉमी और लोगों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी.

महंगाई पर काबू पाने के लिए अलग-अलग देशों की तरफ से उठाए जा रहे कदमों पर जॉर्जीवा ने केंद्रीय बैंकों को सलाह दी कि वे ब्याज दरों में बदलाव करने से पहले 'वेट एंड वॉच' की पॉल‍िसी को अपनाएं. यद‍ि जनता के अंदर महंगाई कंट्रोल करने का भरोसा है. उन्होंने कहा कि अगर युद्ध जल्दी खत्म हुआ तो ज्यादा एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. लोगों को राहत देने के नाम पर सरकार की तरफ से न‍िर्यात पर पाबंदी या टैक्‍स में कटौती नहीं की जाए.