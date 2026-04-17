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Hindi Newsबिजनेसरफ्तार में 1 नंबर, फ‍िर भी फ‍िसड्डी साब‍ित हुई देश की GDP, रुपये ने डुबोई लुटिया; IMF के आंकड़े ने चौंकाया!

रफ्तार में 1 नंबर, फ‍िर भी फ‍िसड्डी साब‍ित हुई देश की GDP, रुपये ने डुबोई 'लुटिया'; IMF के आंकड़े ने चौंकाया!

Rupee vs US Dollar: प‍िछले द‍िनों डॉलर के मुकाबले रुपये में आई लगातार ग‍िरावट का असर देश की जीडीपी पर द‍िखाई दे रहा है. सबसे तेजी से बढ़ी इकोनॉमी बने रहने के बावजूद देश की जीडीपी फ‍िसलकर छठे पायदान पर पहुंच गई. क्‍या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 17, 2026, 12:47 PM IST
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IMF की तरफ से जारी आंकड़ा देखकर सब हैरान हैं. (Photo Credit: AI)
IMF की तरफ से जारी आंकड़ा देखकर सब हैरान हैं. (Photo Credit: AI)

India 6th Largest Economy: जीडीपी रैंक‍िंग के मामले में FY 2025-26 के दौरान भारत फ‍िसलकर छठे नंबर पर आ गया है. यह बदलाव डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी और जीडीपी कैलकुलेशन के बेस ईयर में हुए बदलाव के बाद हुआ है. आईएमएफ (IMF) की तरफ से जारी हाल‍िया अनुमान में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इससे पहले 2024-2025 में भारत पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था. उस समय देश की जीडीपी 3.76 ट्रिलियन डॉलर हो गई थी, जबक‍ि ब्रिटेन की 3.7 ट्रिलियन डॉलर थी. लेकिन 2025 में देश की जीडीपी बढ़कर 3.92 ट्रिलियन डॉलर हो गई और ब्रिटेन की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई.

साल 2025 में भारत ने कुछ समय के ल‍िए जापान की जीडीपी को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का तमगा हास‍िल क‍िया था. जीडीपी के आंकड़ों में हुए बदलाव के बावजूद भारत अभी भी सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी में पहले नंबर पर बना हुआ है. प‍िछले कुछ द‍िनों में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तेजी से नीचे गया है. देश में आर्थिक गतिविधियां अच्छी चलने के बावजूद डॉलर में भारत की जीडीपी (GDP) का आंकड़ा छोटा दिख रहा है. इसको रुपये में कैलकुलेट करें तो साल 2024 में देश की जीडीपी 318 लाख करोड़ रुपये थी. इसके बाद 2025 में यह 9% के उछाल के साथ करीब 347 लाख करोड़ रुपये हो गई.

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साल 2026 में देश की जीडीपी में करीब 11% बढ़ोतरी होने का अनुमान है, इसके बढ़ोतरी के साथ इसके 385 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. रुपये प‍िछले दो साल के दौरान क‍िस तरह कमजोर हुआ है? IMF के आंकड़ों के अनुसार आइए देखते हैं-

  • साल 2024 में 1 डॉलर: 84.57 रुपये

  • साल 2025 में 1 डॉलर: 88.48 रुपये

  • साल 2026 में 1 डॉलर: 92.59 रुपये तक पहुंचने की संभावना

दूसरी तरफ ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है. यही कारण है क‍ि ब्रिटेन जीडीपी के मामले में भारत को पछाड़कर आगे न‍िकल गया.

नहीं बन पाया चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी

सरकार को उम्‍मीद थी क‍ि साल 2025-26 में भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा. लेकिन आईएमएम के आंकड़ों से इस उम्‍मीद पर पानी फ‍िर गया. अब भारत को चौथे पायदान पर पहुंचने के ल‍िए इंतजार करना पड़ेगा. इस साल भी भारत की जीडीपी छठे नंबर पर ही रहेगी. अगले साल यानी 2027 भारत ब्रिटेन और जापान दोनों को पीछे छोड़ सकता है. आईएमएफ की तरफ से अनुमान जताया गया है क‍ि भारत साल 2031 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है. पहले यह आंकड़ा हासिल करना मुश्किल दिख रहा है.

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क्यों हुआ यह सब?

आपको बता दें क‍िसी भी देश की जीडीपी रैंक‍िंग की कैलकुलेशन डॉलर में की जाती है. भारत की इकोनॉमी रुपये में लगातार ग्रोथ कर रही है. लेकिन जब इसे डॉलर में बदला जाता है तो कमजोर रुपये के कारण पूरा फायदा नहीं म‍िल पाता. इसके अलावा जीडीपी के बेस ईयर में प‍िछले द‍िनों हुए बदलाव ने भी आंकड़ों को प्रभावित किया है. इस सबके बीच अच्‍छी बात यह है क‍ि भारत की असली ग्रोथ रेट मजबूत बनी हुई है. आईएमएफ (IMF) इस समय खुद भारत को सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी मान रहा है. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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