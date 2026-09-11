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7.8 % की रफ्तार... पूरी दुनिया पर चढ़ा भारत का खुमार! IMF बोला- इंडिया ही है असली ग्रोथ इंजन

31 अगस्त को सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था के सरकारी आंकड़े जारी किए. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में देश की विकास दर की रफ्तार 7.8% बताई गई. उम्मीद से बेहतर GDP ग्रोथ के आंकड़े आए, लेकिन उसके बाद GDP की कैलकुलेशन और आंकड़ों को लेकर बहस शुरू हो गई.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 11, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:56 AM IST
7.8 % की रफ्तार... पूरी दुनिया पर चढ़ा भारत का खुमार! IMF बोला- इंडिया ही है असली ग्रोथ इंजन

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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