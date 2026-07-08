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भारत की रफ्तार बरकरार! IMF ने घटाया ग्रोथ अनुमान, फिर भी जताया भरोसा; FY27 में 6.4% GDP ग्रोथ की उम्मीद

IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए भारत की आर्थिक ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान लगाया है. ये अप्रैल में जारी अनुमान 6.5% से 0.1 प्रतिशत अंक कम है. वहीं, वित्त वर्ष 2027-28 (FY28) के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है, जबकि पहले ये 6.5% था.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 08, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:01 PM IST
भारत की रफ्तार बरकरार! IMF ने घटाया ग्रोथ अनुमान, फिर भी जताया भरोसा; FY27 में 6.4% GDP ग्रोथ की उम्मीद
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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