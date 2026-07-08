/भारत की रफ्तार बरकरार! IMF ने घटाया ग्रोथ अनुमान, फिर भी जताया भरोसा; FY27 में 6.4% GDP ग्रोथ की उम्मीद

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की आर्थिक ग्रोथ 2025-26 में बढ़कर 7.7% रही, जबकि इससे पिछले वर्ष यह 7.1% थी. जनवरी-मार्च तिमाही (Q4 FY26) में अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी, जबकि पिछली तिमाही में यह ग्रोथ 8% थी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी जून में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में FY27 के लिए GDP ग्रोथ दर का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया था. केंद्रीय बैंक के मुताबिक, FY27 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 6.6%, दूसरी तिमाही में 6.3%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8% रहने का अनुमान है.