/भारत की रफ्तार बरकरार! IMF ने घटाया ग्रोथ अनुमान, फिर भी जताया भरोसा; FY27 में 6.4% GDP ग्रोथ की उम्मीद

IMF on India's GDP Growth : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी जुलाई 2026 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) अपडेट में कहा है कि ग्रोथ अनुमान में मामूली कटौती के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा. IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए भारत की आर्थिक ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान लगाया है. ये अप्रैल में जारी अनुमान 6.5% से 0.1 प्रतिशत अंक कम है. वहीं, वित्त वर्ष 2027-28 (FY28) के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है, जबकि पहले ये 6.5% था.
FY27 के लिए नया अनुमान अप्रैल के मुकाबले 0.1 प्रतिशत अंक कम है, जबकि FY28 के लिए अनुमान में 0.2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की गई है. IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है. देश की आर्थिक ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान है, जिसे निजी खपत और सर्विस सेक्टर की मजबूत गतिविधियों का समर्थन मिलेगा.
IMF के अनुसार, वैश्विक आर्थिक ग्रोथ 2024-25 के दौरान दर्ज 3.5% के औसत से घटकर 2026 में 3.0% रहने की संभावना है. इसके बाद 2027 में वैश्विक ग्रोथ दर फिर बढ़कर 3.4% हो सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह धीमापन मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के असर का परिणाम है. हालांकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से हो रही प्रगति और उसके बढ़ते उपयोग के कारण वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में मांग बढ़ रही है. इससे युद्ध के नकारात्मक प्रभावों की आंशिक भरपाई हो रही है.
IMF ने कहा कि अप्रैल 2026 की WEO रिपोर्ट की तुलना में 2026 और 2027 के वैश्विक ग्रोथ अनुमान कुल मिलाकर लगभग समान हैं. लेकिन अलग-अलग देशों की आर्थिक स्थिति अब अधिक असमान होती जा रही है. इसका कारण यह है कि विभिन्न देशों पर पश्चिम एशिया संघर्ष और वैश्विक तकनीकी वैल्यू चेन में उनकी भागीदारी का प्रभाव अलग-अलग पड़ रहा है.
रिपोर्ट के अनुसार, संघर्ष क्षेत्र से बाहर स्थित ऊर्जा निर्यातक देशों को ऊंची ऊर्जा कीमतों का लाभ मिल रहा है. वहीं, ये देश तकनीक आधारित आर्थिक उछाल का हिस्सा हैं. वहां आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं, भले ही वे ऊर्जा आयातक हों. इसके विपरीत, जिन ऊर्जा आयातक देशों की तकनीकी वैल्यू चेन में भागीदारी सीमित है. वहां आर्थिक गतिविधियां कमजोर पड़ रही हैं. इनमें कई निम्न आय वाले देश भी शामिल हैं.
IMF का मानना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि का सबसे बड़ा आधार घरेलू मांग बनी रहेगी. रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत घरेलू उपभोग और सेवा क्षेत्र की स्थिर गतिविधियां आने वाले समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देती रहेंगी. वैश्विक स्तर पर बढ़ती कमोडिटी कीमतों, जियो-पॉलिटिकल अनिश्चितताओं और वैश्विक व्यापार में सुस्ती जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक ग्रोथ पर घरेलू मांग का सकारात्मक प्रभाव बना रहेगा.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की आर्थिक ग्रोथ 2025-26 में बढ़कर 7.7% रही, जबकि इससे पिछले वर्ष यह 7.1% थी. जनवरी-मार्च तिमाही (Q4 FY26) में अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी, जबकि पिछली तिमाही में यह ग्रोथ 8% थी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी जून में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में FY27 के लिए GDP ग्रोथ दर का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया था. केंद्रीय बैंक के मुताबिक, FY27 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 6.6%, दूसरी तिमाही में 6.3%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8% रहने का अनुमान है.