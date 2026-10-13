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IMF की बड़ी चेतावनी: AI बूम से दो फाड़ हुई दुनिया की इकोनॉमी, कुछ देशों को बड़ा फायदा-कुछ पर बढ़ा दबाव

IMF GDP Forecast: आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है. IMF की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार AI में तेजी से बढ़ते निवेश और मिडिल ईस्ट में जारी जियो-पॉलिटिक टेंशन ने दुनिया की इकोनॉमी को दो हिस्सों में बांट दिया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 13, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 02:49 PM IST
IMF की बड़ी चेतावनी: AI बूम से दो फाड़ हुई दुनिया की इकोनॉमी, कुछ देशों को बड़ा फायदा-कुछ पर बढ़ा दबाव

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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