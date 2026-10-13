/IMF की बड़ी चेतावनी: AI बूम से दो फाड़ हुई दुनिया की इकोनॉमी, कुछ देशों को बड़ा फायदा-कुछ पर बढ़ा दबाव

World Economic Outlook 2026: आईएमएफ (IMF) ने कहा कि एआई में तेजी से बढ़ रहे निवेश और मिडिल ईस्ट में जारी जंग के कारण दुनिया की इकोनॉमी दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है. एक ओर चिप निर्माण और एआई सप्लाई चेन से जुड़े देश तेजी से लाभ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ एनर्जी इम्पोर्ट पर निर्भर और तकनीकी मूल्य शृंखला से बाहर रहने वाले देशों पर दबाव बढ़ रहा है. आईएमएफ की अक्टूबर 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) रिपोर्ट के अनुसार जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रम और तकनीकी बदलावों के संयुक्त प्रभाव ने एक 'विभाजित वैश्विक अर्थव्यवस्था' की स्थिति पैदा कर दी है. जिन देशों को बेहतर व्यापारिक शर्तें, तकनीक-आधारित निर्यात और निवेश का लाभ मिल रहा है, उन्हें सुरक्षा कवच मिला है, जबकि अन्य देशों को ऊंचे आयात बिल और कमजोर मांग का सामना करना पड़ रहा है.