Advertisement
trendingNow13219701
Hindi Newsबिजनेसदुनिया पर महंगाई और मंदी का डबल अटैक! IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बजाया खतरे का सायरन

दुनिया पर महंगाई और मंदी का डबल अटैक! IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बजाया खतरे का सायरन

IMF ने कहा है कि तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं. महंगाई की उम्मीदें अस्थिर हो जाती हैं और वित्तीय स्थितियां और सख्त होती हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 16, 2026, 11:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : Social Media
Source : Social Media

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने गुरुवार को चेतावनी दी है कि ईरान जंग से जारी व्यवधान वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक 'एडवर्स' यानी प्रतिकूल स्थिति की ओर धकेल रहे हैं, जहां आर्थिक ग्रोथ धीमी हो सकती है. वित्तीय स्थितियां और सख्त हो सकती हैं और महंगाई के जोखिम बढ़ सकते हैं. IMF ने ये चेतावनी दी है. पिछले महीने जारी अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में IMF ने 2026 के लिए वैश्विक विकास दर 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था. ये अनुमान उसके बेसलाइन या 'रिफरेन्स सिनेरियो' पर आधारित था. हालांकि, IMF ने ये भी कहा था कि अगर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है तो वैश्विक आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो सकती है.

ग्लोबल ग्रोथ में आएगी कमी

IMF ने कहा है कि तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, महंगाई की उम्मीदें अस्थिर हो जाती हैं और वित्तीय स्थितियां और सख्त होती हैं, तो वैश्विक विकास दर घटकर 2.5 प्रतिशत तक आ सकती है.

महंगाई काफी हद तक नियंत्रण में है : IMF 

वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत में IMF की मुख्य प्रवक्ता Julie Kozack ने कहा, 'हम एडवर्स सिनेरियो की ओर बढ़ रहे हैं. लेकिन महंगाई की उम्मीदें अभी भी काफी हद तक नियंत्रण में हैं और वित्तीय स्थितियां अभी भी सहायक बनी हुई हैं. IMF ने एक और अधिक गंभीर स्थिति का भी जिक्र किया है, जिसमें वैश्विक विकास दर घटकर 2 प्रतिशत तक आ सकती है जबकि महंगाई बढ़कर 6 प्रतिशत तक पहुंच सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों बढ़ रही हैं तेल की कीमतें?

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित किया है और क्षेत्र में तनाव को तेजी से बढ़ा दिया है. तेहरान की जवाबी कार्रवाइयों ने अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगियों को निशाना बनाया है, जिससे होर्मुज के जरिए होने वाली आवाजाही पर गंभीर असर पड़ा है. ये समुद्री मार्ग दुनिया की लगभग पांचवें हिस्से की तेल और गैस सप्लाई को संभालता है. यहां पैदा हुए व्यवधान के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई है.

प्रवक्ता जूली कोजैक ने कहा कि IMF उन सदस्य देशों के साथ 'एक्टिव डिसकशन' में है जो इस संघर्ष के कारण आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'कई देश नीति संबंधी मदद के लिए हमसे समर्थन मांग रहे हैं.'

IMF ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर भी बढ़ती चिंताओं का जिक्र किया है. क्षेत्र में नाकेबंदी से जुड़े व्यवधानों के कारण उर्वरक सप्लाई प्रभावित हुई है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

IMF warning

Trending news

DNA: पीएम मोदी का यूरोप दौरा, 6 दिन-5 देश और 'मिशन सेमीकंडक्टर' की महाडील!
DNA
DNA: पीएम मोदी का यूरोप दौरा, 6 दिन-5 देश और 'मिशन सेमीकंडक्टर' की महाडील!
भारत का इकलौता 'तैरता गांव', जहां जमीन नहीं बल्कि झील पर तैरती घासों पर बने हैं घर
India floating village
भारत का इकलौता 'तैरता गांव', जहां जमीन नहीं बल्कि झील पर तैरती घासों पर बने हैं घर
अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
west bengal news in hindi
अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
bhojshala case
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?
Weather
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?
सही वोट कटने नहीं देंगे,फर्जी वोट बनने नहीं देंगे... SIR से पहले भगवंत मान ने चेताया
Bhagwant Singh Mann
सही वोट कटने नहीं देंगे,फर्जी वोट बनने नहीं देंगे... SIR से पहले भगवंत मान ने चेताया
मीलों तक फैला है नमक का महासागर, भारत का ये राज्य है Salt Capital
India popular dish
मीलों तक फैला है नमक का महासागर, भारत का ये राज्य है Salt Capital
पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना मरीज़ों के लिए बनी सहारा,40 साल के मरीजों को भी राहत
Punjab CM
पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना मरीज़ों के लिए बनी सहारा,40 साल के मरीजों को भी राहत
'या तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाएं या खुद जवाबदेही लीजिए', सरकार पर बरसे राहुल
neet paper leak
'या तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाएं या खुद जवाबदेही लीजिए', सरकार पर बरसे राहुल
तीसरा बच्चा पैदा करने पर 30 हजार, चौथे पर 40 हजार;आबादी बढ़ाने को आंध्र सरकार का ऑफर
andhra pradesh population
तीसरा बच्चा पैदा करने पर 30 हजार, चौथे पर 40 हजार;आबादी बढ़ाने को आंध्र सरकार का ऑफर