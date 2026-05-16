दुनिया पर महंगाई और मंदी का डबल अटैक! IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बजाया खतरे का सायरन

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने गुरुवार को चेतावनी दी है कि ईरान जंग से जारी व्यवधान वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक 'एडवर्स' यानी प्रतिकूल स्थिति की ओर धकेल रहे हैं, जहां आर्थिक ग्रोथ धीमी हो सकती है. वित्तीय स्थितियां और सख्त हो सकती हैं और महंगाई के जोखिम बढ़ सकते हैं. IMF ने ये चेतावनी दी है. पिछले महीने जारी अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में IMF ने 2026 के लिए वैश्विक विकास दर 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था. ये अनुमान उसके बेसलाइन या 'रिफरेन्स सिनेरियो' पर आधारित था. हालांकि, IMF ने ये भी कहा था कि अगर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है तो वैश्विक आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो सकती है.

ग्लोबल ग्रोथ में आएगी कमी

IMF ने कहा है कि तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, महंगाई की उम्मीदें अस्थिर हो जाती हैं और वित्तीय स्थितियां और सख्त होती हैं, तो वैश्विक विकास दर घटकर 2.5 प्रतिशत तक आ सकती है.

महंगाई काफी हद तक नियंत्रण में है : IMF

वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत में IMF की मुख्य प्रवक्ता Julie Kozack ने कहा, 'हम एडवर्स सिनेरियो की ओर बढ़ रहे हैं. लेकिन महंगाई की उम्मीदें अभी भी काफी हद तक नियंत्रण में हैं और वित्तीय स्थितियां अभी भी सहायक बनी हुई हैं. IMF ने एक और अधिक गंभीर स्थिति का भी जिक्र किया है, जिसमें वैश्विक विकास दर घटकर 2 प्रतिशत तक आ सकती है जबकि महंगाई बढ़कर 6 प्रतिशत तक पहुंच सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों बढ़ रही हैं तेल की कीमतें?

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित किया है और क्षेत्र में तनाव को तेजी से बढ़ा दिया है. तेहरान की जवाबी कार्रवाइयों ने अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगियों को निशाना बनाया है, जिससे होर्मुज के जरिए होने वाली आवाजाही पर गंभीर असर पड़ा है. ये समुद्री मार्ग दुनिया की लगभग पांचवें हिस्से की तेल और गैस सप्लाई को संभालता है. यहां पैदा हुए व्यवधान के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई है.

प्रवक्ता जूली कोजैक ने कहा कि IMF उन सदस्य देशों के साथ 'एक्टिव डिसकशन' में है जो इस संघर्ष के कारण आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'कई देश नीति संबंधी मदद के लिए हमसे समर्थन मांग रहे हैं.'

IMF ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर भी बढ़ती चिंताओं का जिक्र किया है. क्षेत्र में नाकेबंदी से जुड़े व्यवधानों के कारण उर्वरक सप्लाई प्रभावित हुई है.