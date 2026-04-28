Advertisement
trendingNow13196483
Hindi Newsबिजनेसचीन अमेरिका की बराबरी नहीं कर रहा, बल्कि और पीछे छूटता जा रहा है; भारत फिसलकर छठे स्थान पर, IMF की रिपोर्ट में बड़ा दावा

चीन अमेरिका की बराबरी नहीं कर रहा, बल्कि और पीछे छूटता जा रहा है; भारत फिसलकर छठे स्थान पर, IMF की रिपोर्ट में बड़ा दावा

कुछ साल पहले तक एनालिस्ट अनुमान लगा रहे थे कि चीन 2030 या 2035 तक अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है. लेकिन IMF के ताजा आंकड़े बताते हैं कि यह अंतर कम होने के बजाय बढ़ रहा है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 05:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : AI
Source : AI

IMF Report : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अप्रैल 2026 में अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के आंकड़े वैश्विक आर्थिक ताकत के बदलते संतुलन को साफ तौर पर दिखाते हैं. दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था इस साल 124 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गई है. ये एक साल में 6.4 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी है. यानी दुनिया हर दिन करीब 340 अरब डॉलर की आर्थिक गतिविधि कर रही है.

अमेरिका सबसे आगे, चीन से बढ़ा फासला

IMF के मुताबिक 2026 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था 32.38 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई है. ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अकेले चीन, जर्मनी और जापान की संयुक्त अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है. चीन 20.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि जर्मनी 4.7 ट्रिलियन डॉलर और जापान 4.4 ट्रिलियन डॉलर पर हैं. इन तीनों को जोड़ने पर कुल करीब 30 ट्रिलियन डॉलर होता है, जो अमेरिका से कम है. अमेरिका और चीन के बीच अब 11.5 ट्रिलियन डॉलर का अंतर है. ये अंतर जर्मनी और जापान की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है.

Add Zee News as a Preferred Source

चीन को पीछे छोड़ने की उम्मीदें कमजोर

कुछ साल पहले तक एनालिस्ट अनुमान लगा रहे थे कि चीन 2030 या 2035 तक अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है. लेकिन IMF के ताजा आंकड़े बताते हैं कि यह अंतर कम होने के बजाय बढ़ रहा है. चीन की ग्रोथ प्रॉपर्टी सेक्टर संकट, निर्यात पर टैरिफ दबाव और घटती कार्यशील आबादी के कारण धीमी हुई है. दूसरी ओर अमेरिका लगातार उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है.

दो देशों के पास दुनिया की 43% अर्थव्यवस्था

अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया की कुल 124 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में 53 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देते हैं. यानी पूरी दुनिया की 43 फीसदी अर्थव्यवस्था सिर्फ दो देशों में केंद्रित है. बाकी 190 से ज्यादा देशों- जिनमें जर्मनी, जापान, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश भी शामिल हैं- को बाकी 57 फीसदी हिस्सेदारी मिलती है. टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं मिलकर दुनिया की 67 फीसदी GDP पर कब्जा रखती हैं, जबकि बाकी करीब 180 देशों की हिस्सेदारी सिर्फ 33 फीसदी है.

यूरोजोन भी अमेरिका से पीछे

IMF के आंकड़ों के मुताबिक 20 देशों वाले यूरोजोन, जिसकी आबादी 34 करोड़ से ज्यादा है और जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं. उसका कुल आर्थिक उत्पादन भी अमेरिका से कम है. करीब 33.5 करोड़ आबादी वाला अमेरिका अकेले पूरे यूरोजोन से ज्यादा उत्पादन कर रहा है. यह अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते प्रोडक्टिविटी अंतर को दिखाता है.

भारत भी फिसला

भारत हाल के वर्षों में नॉमिनल GDP (Nominal GDP) के आधार पर चौथे स्थान पर पहुंच गया था. उसने ब्रिटेन और जापान को पीछे छोड़ा था. लेकिन अप्रैल 2026 के आंकड़ों में भारत छठे स्थान पर पहुंच गया है और जापान व ब्रिटेन उससे आगे निकल गए हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है. भारत की GDP बढ़ी है, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपये में आई गिरावट ने भारत की डॉलर आधारित GDP को प्रभावित किया है. रुपये पर दबाव बढ़ने की एक वजह अमेरिका-ईरान तनाव के बाद तेल कीमतों में उछाल भी माना जा रहा है. इससे भारत का आयात बिल बढ़ा है.

दुनिया बन रही दो ध्रुवों वाली अर्थव्यवस्था

IMF के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से दो ध्रुवों- अमेरिका और चीन के इर्द-गिर्द सिमटती जा रही है. इसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

imf report

Trending news

आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम
IMD
आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम
फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना
S-400
फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने व्हाट्सएप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
Supreme Court
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने व्हाट्सएप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
Strait of Hormuz
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
Gujarat Elections
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल
aap
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल
गुजरात चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले IPS हार गए
Gujarat local body election result
गुजरात चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले IPS हार गए
प्यार, वीडियो और धमकी? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! कई लड़कियों को बनाया निशाना
Kolhapur
प्यार, वीडियो और धमकी? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! कई लड़कियों को बनाया निशाना
धर्म पूछकर अटैक...! गार्ड्स पर जुबैर ने किया हमला, ATS लोन वुल्फ एंगल से कर रही जांच
mumbai
धर्म पूछकर अटैक...! गार्ड्स पर जुबैर ने किया हमला, ATS लोन वुल्फ एंगल से कर रही जांच
बाबा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा...तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री से कही दिल की बात
tej pratap yadav news
बाबा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा...तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री से कही दिल की बात