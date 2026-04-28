चीन अमेरिका की बराबरी नहीं कर रहा, बल्कि और पीछे छूटता जा रहा है; भारत फिसलकर छठे स्थान पर, IMF की रिपोर्ट में बड़ा दावा

IMF Report : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अप्रैल 2026 में अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के आंकड़े वैश्विक आर्थिक ताकत के बदलते संतुलन को साफ तौर पर दिखाते हैं. दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था इस साल 124 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गई है. ये एक साल में 6.4 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी है. यानी दुनिया हर दिन करीब 340 अरब डॉलर की आर्थिक गतिविधि कर रही है.

अमेरिका सबसे आगे, चीन से बढ़ा फासला

IMF के मुताबिक 2026 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था 32.38 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई है. ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अकेले चीन, जर्मनी और जापान की संयुक्त अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है. चीन 20.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि जर्मनी 4.7 ट्रिलियन डॉलर और जापान 4.4 ट्रिलियन डॉलर पर हैं. इन तीनों को जोड़ने पर कुल करीब 30 ट्रिलियन डॉलर होता है, जो अमेरिका से कम है. अमेरिका और चीन के बीच अब 11.5 ट्रिलियन डॉलर का अंतर है. ये अंतर जर्मनी और जापान की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है.

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चीन को पीछे छोड़ने की उम्मीदें कमजोर

कुछ साल पहले तक एनालिस्ट अनुमान लगा रहे थे कि चीन 2030 या 2035 तक अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है. लेकिन IMF के ताजा आंकड़े बताते हैं कि यह अंतर कम होने के बजाय बढ़ रहा है. चीन की ग्रोथ प्रॉपर्टी सेक्टर संकट, निर्यात पर टैरिफ दबाव और घटती कार्यशील आबादी के कारण धीमी हुई है. दूसरी ओर अमेरिका लगातार उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है.

दो देशों के पास दुनिया की 43% अर्थव्यवस्था

अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया की कुल 124 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में 53 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देते हैं. यानी पूरी दुनिया की 43 फीसदी अर्थव्यवस्था सिर्फ दो देशों में केंद्रित है. बाकी 190 से ज्यादा देशों- जिनमें जर्मनी, जापान, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश भी शामिल हैं- को बाकी 57 फीसदी हिस्सेदारी मिलती है. टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं मिलकर दुनिया की 67 फीसदी GDP पर कब्जा रखती हैं, जबकि बाकी करीब 180 देशों की हिस्सेदारी सिर्फ 33 फीसदी है.

यूरोजोन भी अमेरिका से पीछे

IMF के आंकड़ों के मुताबिक 20 देशों वाले यूरोजोन, जिसकी आबादी 34 करोड़ से ज्यादा है और जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं. उसका कुल आर्थिक उत्पादन भी अमेरिका से कम है. करीब 33.5 करोड़ आबादी वाला अमेरिका अकेले पूरे यूरोजोन से ज्यादा उत्पादन कर रहा है. यह अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते प्रोडक्टिविटी अंतर को दिखाता है.

भारत भी फिसला

भारत हाल के वर्षों में नॉमिनल GDP (Nominal GDP) के आधार पर चौथे स्थान पर पहुंच गया था. उसने ब्रिटेन और जापान को पीछे छोड़ा था. लेकिन अप्रैल 2026 के आंकड़ों में भारत छठे स्थान पर पहुंच गया है और जापान व ब्रिटेन उससे आगे निकल गए हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है. भारत की GDP बढ़ी है, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपये में आई गिरावट ने भारत की डॉलर आधारित GDP को प्रभावित किया है. रुपये पर दबाव बढ़ने की एक वजह अमेरिका-ईरान तनाव के बाद तेल कीमतों में उछाल भी माना जा रहा है. इससे भारत का आयात बिल बढ़ा है.

दुनिया बन रही दो ध्रुवों वाली अर्थव्यवस्था

IMF के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से दो ध्रुवों- अमेरिका और चीन के इर्द-गिर्द सिमटती जा रही है. इसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा.