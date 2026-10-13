/IMF ने बढ़ाया देश की GDP ग्रोथ का अनुमान, 7% की विकास दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी

IMF GDP Forecast: आईएमएफ (IMF) ने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर अपना अनुमान बढ़ाते हुए कहा कि FY 2026-27 में 7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकता है. दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख इकोनॉमी में बना रहेगा. आईएमएफ (IMF) की अक्टूबर 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) रिपोर्ट के अनुसार देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट साल 2027 और FY 2028 दोनों में 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है. वित्त वर्ष 2027 के लिए यह अनुमान जुलाई 2026 के अपडेट की तुलना में 0.6 प्रतिशत अंक और अप्रैल 2026 के अनुमान से 0.5 प्रतिशत अंक ज्यादा है. वित्त वर्ष 2028 के अनुमान में भी जुलाई की तुलना में 0.3 प्रतिशत अंक और अप्रैल की तुलना में 0.5 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की गई है.
रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2025 में देश की इकोनॉमी 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी. कैलेंडर ईयर के बेस पर आईएमएफ (IMF) ने 2026 में भारत की ग्रोथ रेट 7.4 प्रतिशत और 2027 में 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. आईएमएफ (IMF) के अनुसार, यह अनुमान मजबूत घरेलू डिमांड और सर्विस सेक्टर की मजबूती को दर्शाता है. रिपोर्ट में कहा गया कि ऊंची तेल कीमत के बावजूद देश की इकोनॉमिक गतिविधियां घरेलू डिमांड और सर्विस के दम पर मजबूत बनी हुई हैं. रिपोर्ट में भारत को दूसरी कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं से अलग बताते हुए कहा गया है कि जहां मिडिल ईस्ट संघर्ष और एनर्जी की कीमतों में इजाफे के कारण कई देशों के आउटलुक में कटौती की गई है, वहीं देश के अनुमान को बढ़ाया गया है.
आईएमएफ (IMF) ने इसके पीछे अनुकूल जनसांख्यिकीय संरचना, बड़ा और विस्तार करता घरेलू बाजार तथा लगातार जारी संरचनात्मक सुधारों को प्रमुख कारण बताया है. आईएमएफ का अनुमान है कि भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI) 2026 में 5 प्रतिशत रह सकती है, जो 2025 में 2 प्रतिशत थी. इसके बाद 2027 में मुद्रास्फीति घटकर 4.4 प्रतिशत रहने की संभावना है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का चालू खाता घाटा (करंट अकाउंट डेफिसिट) 2026 में जीडीपी के 1.5 प्रतिशत और 2027 में 1.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2025 में यह 0.7 प्रतिशत था.
पब्लिक फाइनेंस के मोर्चे पर आईएमएफ (IMF) ने भारत को अलग स्थान दिया है. रिपोर्ट में कहा गया कि महामारी के बाद अधिकांश विकसित और उभरती इकोनॉमी को लोन से जीडीपी रेश्यो स्थिर रखने के लिए ज्यादा राजकोषीय सख्ती की जरूरत होगी, जबकि भारत इस मामले में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है. व्यापार क्षेत्र में आईएमएफ ने भारत के हालिया समझौतों का भी उल्लेख किया है. रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संघ (ईयू) और ब्रिटेन के साथ हुए व्यापार समझौते टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं.
वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो आईएमएफ ने 2026 में वैश्विक वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत और 2027 में 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है. उभरते और विकासशील एशिया की वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है. रिपोर्ट के अनुसार, चीन की वृद्धि दर 2025 के 5 प्रतिशत से घटकर 2026 में 4.5 प्रतिशत और 2027 में 4 प्रतिशत रह सकती है. वहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2026 और 2027 दोनों वर्षों में 2.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है.
इसके साथ ही, आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष लंबा खिंचने या और बढ़ने की स्थिति में ऊर्जा और खाद्य कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं, जिससे ग्लोबल महंगाई, राजकोषीय संतुलन और इकोनॉमिक ग्रोथ पर दबाव पड़ सकता है. इसके बावजूद आईएमएफ का मानना है कि भारत मजबूत घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र, सुधारों और जनसांख्यिकीय लाभ के कारण आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन बना रहेगा.