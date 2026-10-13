/IMF ने बढ़ाया देश की GDP ग्रोथ का अनुमान, 7% की विकास दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी

रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2025 में देश की इकोनॉमी 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी. कैलेंडर ईयर के बेस पर आईएमएफ (IMF) ने 2026 में भारत की ग्रोथ रेट 7.4 प्रतिशत और 2027 में 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. आईएमएफ (IMF) के अनुसार, यह अनुमान मजबूत घरेलू डिमांड और सर्विस सेक्टर की मजबूती को दर्शाता है. रिपोर्ट में कहा गया कि ऊंची तेल कीमत के बावजूद देश की इकोनॉमिक गतिविधियां घरेलू डिमांड और सर्विस के दम पर मजबूत बनी हुई हैं. रिपोर्ट में भारत को दूसरी कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं से अलग बताते हुए कहा गया है कि जहां मिडिल ईस्ट संघर्ष और एनर्जी की कीमतों में इजाफे के कारण कई देशों के आउटलुक में कटौती की गई है, वहीं देश के अनुमान को बढ़ाया गया है.