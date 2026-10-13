Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /IMF ने बढ़ाया देश की GDP ग्रोथ का अनुमान, 7% की विकास दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी

IMF ने बढ़ाया देश की GDP ग्रोथ का अनुमान, 7% की विकास दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी

World Economic Outlook: आईएमएफ की रिपोर्ट में देश को दूसरी उभरती इकोनॉमी से अलग बताते हुए कहा गया कि मिडिल ईस्ट संघर्ष और एनर्जी के दाम में इजाफे के बावजूद कई देशों के आउटलुक में कटौती की गई है. लेकिन भारत के मामले में इस अनुमान को बढ़ाया गया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 13, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 02:24 PM IST
IMF ने बढ़ाया देश की GDP ग्रोथ का अनुमान, 7% की विकास दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शुभमन गिल ने 5वीं बार जीता ICC 'प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार, शेफाली ने भी मारी बाजी
2
3
4
5