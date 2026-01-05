इंदिरा गांधी की सरकार का वह साल, जब वित्त मंत्री को पेश करना पड़ा था Black Budget, क्या है इसके पीछे की कहानी

Black Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से मोदी सरकार की ओर से देश का बजट पेश करेंगी. इसको लेकर वित्त मंत्रालय की तैयारियां जोरों पर हैं. किसी भी देश के लिए उसका बजट बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है. इतना ही नहीं, जब तक इसे देश के वित्त मंत्री के द्वारा संसद पटल पर पेश नहीं किया जाए, तब तक इसकी गोपनीयता बनाई रखनी होती है. बजट किसी भी सरकार का आने वाले एक साल का कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है. एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार बजट के जरिए यह बताती है कि वह आने वाले तय समय में क्या कुछ करने वाली है. बहरहाल, हम यहां बजट की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं, जो वाकई में देश के बजट के इतिहास में दर्ज है. जी हां, यहां बात हो रही है 'ब्लैक बजट' की. देश में इंदिरा गांधी की सरकार में एक ऐसा समय भी आया था, जब देश के वित्त मंत्री को संसद में 'Black Budget' पेश करना पड़ा था. आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं.

तब थी इंदिरा गांधी की सरकार

बात वर्ष 1973 की है. तब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश की आयरन लेडी कहा जाता है. अपने मजबूत इरादे और साहसी फैसले के लिए जाने जाने वाली इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में तब देश के वित्त मंत्री यशवंतराव बी चव्हाण(Y.B. Chavan) थे. कांग्रेस के दिग्गज नेता यशवंतराव बी चव्हाण बाद में 1979-1980 के दौरान देश के उप प्रधानमंत्री भी बने थे. इससे पहले साल 1973 में वे वित्त मंत्री थे. वित्त मंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी की सरकार की ओर से यशवंतराव बी चव्हाण को वर्ष 1973 में देश की संसद में जो बजट पेश करना पड़ा था, उसे ब्लैक बजट कहा जाता है.

आखिर क्यो पेश हुआ ब्लैक बजट?

वित्त वर्ष 1973-74 के लिए देश के वित्त मंत्री यशवंतराव बी चव्हाण ने संसद में ब्लैक बजट पेश किया था. इसके पीछे के कारण देश की आर्थिक स्थित सही नहीं होना और सरकार का राजकोषीय घाटा करीब 550 करोड़ रुपये का होना था. कहा जाता है कि जिस बजट को यशवंतराव बी चव्हाण के द्वारा पेश किया गया था, वह 550 करोड़ रुपये के घाटे वाला था. इसलिए उसका नाम ब्लैक बजट रखा गया था. राजकोषीय घाटे का कारण सरकार के द्वारा आय से अधिक खर्च कर देना था. 1973 में बजट को पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंतराव बी चव्हाण ने कहा था कि देश में सूखा और खाद्यान की कमी के कारण स्थिति बिगड़ गई थी. इस कारण ही बजट में घाटा हुआ.

2017 से बदली बजट की तारीख

हमारे देश में बजट पेश करने की तारीखें समय और सरकार के साथ कई बार बदलती रही हैं. अभी की सरकार में यह तारीख 1 फरवरी है. साल 2017 से पहले देश में बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, लेकिन साल 2017 में तब के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार 1 फरवरी को मोदी सरकार की ओर से देश का बजट पेश किया था. उसके बाद से हर साल 1 फरवरी को ही बजट पेश करने की परंपरा बन गई. मोदी सरकार में एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के लोकसभा में बजट पेश करेंगी. वे एक फरवरी 2026 को संसद में बजट पेश कर सकती हैं. हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार 1 फरवरी को रविवार पड़ रहा है. आधिकारिक रूप से अभी तक इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि मोदी सरकार का इस बार संसद का बजट सत्र कब से शुरू होगा और बजट को किस दिन पेश किया जाएगा. वैसे आमतौर पर बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी ही है.