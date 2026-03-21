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Hindi NewsबिजनेसIncome Tax Rules 2026: क्या 1 अप्रैल 2026 से बदल रहे हैं टैक्स स्लैब? यहां मिलेगा आपके सभी सवालों का जवाब

Income Tax Rules 2026: क्या 1 अप्रैल 2026 से बदल रहे हैं टैक्स स्लैब? यहां मिलेगा आपके सभी सवालों का जवाब

नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 के लागू होने से इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा. ये पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 08:06 PM IST
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Income Tax Rules 2026: क्या 1 अप्रैल 2026 से बदल रहे हैं टैक्स स्लैब? यहां मिलेगा आपके सभी सवालों का जवाब

Income Tax Rules 2026 : वित्त मंत्रालय ने 20 मार्च को ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 जारी किए हैं. ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे. ये नए नियम प्रत्यक्ष कर (Direct Taxation) के तहत प्रक्रियाओं और कंप्लायंस सिस्टम में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं. इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने जनवरी में ड्राफ्ट नियम जारी किए थे. नए इनकम टैक्स रूल 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा. ये पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा.

इन नए नियमों का उद्देश्य पारदर्शिता (Transparency), डिजिटलीकरण (Digitisation) और मानकीकरण (Standardisation) को बढ़ाना है. साथ ही, डेटा रिपोर्टिंग को मजबूत करना, क्रॉस-बॉर्डर टैक्सेशन को स्पष्ट करना और विवादों को कम करने के लिए बेहतर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना भी इसका हिस्सा है. बजट 2026 में सरकार ने ITR-3 और ITR-4 फाइल करने की आखिरी तारीख (नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए) बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है. हालांकि, नए नियम आने के बाद टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर चर्चा तेज है. लेकिन, साफ कर दें कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे बदलाव आमतौर पर बजट में घोषित होते हैं और निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में ऐसा कोई ऐलान नहीं किया.

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न्यू इनकम टैक्स रूल्स 2026: टैक्स स्लैब से जुड़े सभी FAQs

वर्तमान इनकम टैक्स स्लैब क्या हैं?

पुराना टैक्स रिजीम (Old Regime):

  • ₹2.5 लाख तक: 0%

  • ₹5 लाख तक: 5%

  • ₹10 लाख तक: 20%

  • ₹10 लाख से ऊपर: 30%

नया टैक्स रिजीम (New Regime):

  • ₹4 लाख तक: 0%

  • ₹8 लाख तक: 5%

  • ₹12 लाख तक: 10%

  • ₹16 लाख तक: 15%

  • ₹20 लाख तक: 20%

  • ₹24 लाख तक: 25%

  • ₹24 लाख से ऊपर: 30%

1 अप्रैल 2026 से क्या नए टैक्स स्लैब लागू होंगे?

नहीं, 1 अप्रैल 2026 से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा. बजट 2026, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स रूल्स 2026- तीनों में कहीं भी स्लैब बदलने की घोषणा नहीं की गई है.

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नए नियमों के तहत किसे इनकम टैक्स देना होगा?

  • नए टैक्स रिजीम में: ₹12 लाख से ज्यादा कमाने वालों को टैक्स देना होगा

  • सैलरीड व्यक्ति: ₹12.75 लाख से ज्यादा आय पर टैक्स लागू

  • पुराना टैक्स रिजीम: ₹2.5 लाख से ऊपर आय पर टैक्स देना होगा (लेकिन इसमें डिडक्शन का फायदा मिलता है)

नया स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है?

नया टैक्स रिजीम: ₹75,000

पुराना टैक्स रिजीम: ₹50,000

ये एक फिक्स्ड डिडक्शन है जो सैलरी से घटाकर टैक्स कम करने में मदद करता है.

डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कौन सा है?

नए नियमों के तहत नया टैक्स रिजीम (New Tax Regime) ही डिफॉल्ट रहेगा. हालांकि, जिन लोगों के पास ज्यादा निवेश और छूट (Exemptions) हैं. वे पुराना टैक्स रिजीम चुन सकते हैं.

नए इनकम टैक्स नियम कब से लागू होंगे?

इनकम टैक्स रूल्स 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे. इससे नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी उसी दिन से प्रभावी हो जाएगा.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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Income Tax Rules 2026

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