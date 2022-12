PAN Card: तुरंत निपटा लें ये काम, नहीं तो इनकम टैक्स भरने में आ सकती है दिक्कत, लग सकता है भारी जुर्माना

Income Tax: जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है, उन्हें एक निश्चित स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स (Income Tax) भरना होता है. इनकम टैक्स भरने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज में पैन कार्ड (PAN Card) का इस्तेमाल होता है. वहीं अब इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को लेकर जरूरी अपडेट जारी किया है. दरअसल, इनकमट टैक्स विभाग की ओर से एक काम करने के लिए कहा गया है, अगर समय रहते वो काम नहीं होता है तो लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इसके कारण लोग इनकम टैक्स भी नहीं भर पाएंगे.

पैन कार्ड-आधार कार्ड लिंकिंग

इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके लोगों को पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कहा है. विभाग ने ट्वीट कर कहा, 'आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे. जो अनिवार्य है, वह आवश्यक है. देर न करें, आज ही लिंक करें!'

As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar before 31.3.2023.

From 1.04.2023, the unlinked PAN shall become inoperative.

What is mandatory, is necessary. Don’t delay, link it today! pic.twitter.com/eJmWNghXW6

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 24, 2022