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Hindi Newsबिजनेसआज से क‍िरायेदार और मकान माल‍िक के ल‍िए नए न‍ियम, इग्‍नोर क‍िया तो लग सकता है 1 लाख का जुर्माना

आज से क‍िरायेदार और मकान माल‍िक के ल‍िए नए न‍ियम, इग्‍नोर क‍िया तो लग सकता है 1 लाख का जुर्माना

Income Tax Rules: आज से नया इनकम टैक्‍स एक्‍ट लागू होने के साथ ही कई न‍ियमों में बदलाव हो जाएगा. आज से 'फाइनेंशियल ईयर (FY)' और 'असेसमेंट ईयर (AY)' की जगह एक ही 'टैक्स ईयर' होगा. इससे टैक्स फाइलिंग प्रोसेस ज्‍यादा आसान हो सकेगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 01, 2026, 06:40 AM IST
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50 हजार रुपये से ज्‍यादा रेंट देने वालों के ल‍िए लागू हुआ नया न‍ियम. (Photo Credit: AI)
50 हजार रुपये से ज्‍यादा रेंट देने वालों के ल‍िए लागू हुआ नया न‍ियम. (Photo Credit: AI)

Income Tax Act 2025: अगर आप क‍िसी के घर में क‍िरायेदार हैं और हर महीने 50 हजार रुपये से ज्‍यादा क‍िराया देते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, सरकार ने आज से नया इनकम टैक्‍स एक्‍ट (Income Tax Act 2025) लागू कर द‍िया है. इसके तहत सेक्‍शन 194-IB भी शाम‍िल है. इनकम टैक्‍स के नए न‍ियम को नजरअंदाज करने पर आपको नुकसान हो सकता है. सेक्शन 194-IB के तहत किरायेदार को मकान माल‍िक की क‍िराये की रकम में से टीडीएस (TDS) काटना जरूरी है. ऐसा नहीं क‍िया तो ब्याज के साथ एक लाख रुपये तक का का जुर्माना लग सकता है. नया न‍ियम इंड‍िव‍िजुअल्‍स और एचयूएफ (HUF) पर लागू होता है, जो क‍ि टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते.

क्‍या है सेक्शन 194-IB?

सेक्शन 194-IB इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा है. इसे साल 2017 में शुरू क‍िया गया था. इसका मकसद किराये की आमदनी में ट्रांसपेरेंसी लाना है. पहले अक्सर किरायेदार एचआरए (HRA) का फायदा लेते थे. लेकिन मकान मालिक किराये की आमदनी टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाते थे. इस नियम से सरकार को दोनों पक्षों की जानकारी मिलती है. यह नियम ऐसे लोगों और एचयूएफ (HUF) पर लागू होता है जिन्हें सेक्शन 44AB के तहत टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है. हर महीने का क‍िराया यद‍ि 50,000 रुपये से ज्‍यादा है तो टीडीएस (TDS) काटना जरूरी हो जाता है. भले ही क‍िराया एक महीने के लि‍ये दिया गया हो.

क्‍या है नया न‍ियम?

उदाहरण के ल‍िए आप हर महीने 60 हजार रुपये क‍िराये का भुगतान करते हैं. इस ह‍िसाब से सालभर का क‍िराया 7.2 लाख रुपये हुआ. इस 7.2 लाख की रकम पर आपको फाइनेंश‍ियल ईयर के अंत में यानी 31 मार्च तक 2 प्रत‍िशत टीडीएस यानी 14,400 रुपये काटना होगा. इस रकम को मार्च महीने के किराये में से काटना जरूरी होता है. यद‍ि आप मकान पहले खाली कर रहे हैं तो आख‍िरी महीने के क‍िराये में से उस समय काटना होगा. इसके बाद टीडीएस की इस रकम को सरकार के पास जमा करना होगा.

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टीडीएस की दर क्‍या है?

पहले 50000 रुपये से ज्‍यादा के क‍िराये पर टीडीएस की दर 5 फीसदी की थी. लेक‍िन यूनियन बजट 2024 के बाद 1 अक्टूबर 2024 से इसे घटाकर 2% कर द‍िया गया है. अगर मकान माल‍िक PAN नहीं देता तो पहले 20% टीडीएस लगता था. लेकिन नई दर के अनुसार प्रोसेस आसान हो गया है. आपको बता दें टीडीएस महज किराये के अमाउंट पर काटा जाता है. GST अलग से हो तो उस पर यह नहीं काटा जाता.

टीडीएस कब और कैसे काटें?

टीडीएस (TDS) काटने का समय भी तय है. आमतौर पर इसे फाइनेंश‍ियल ईयर के आखिरी महीने यानी मार्च के क‍िराये से काटा जाता है. यद‍ि आप व‍ित्‍तीय वर्ष के बीच में ही घर खाली कर देते हैं तो आखिरी महीने के किराये पर टीडीएस (TDS) काटना पड़ता है. टीडीएस (TDS) की राशि इनकम टैक्‍स व‍िभाग को 30 दिन के अंदर जमा करनी होती है.

मकान माल‍िक को जानकारी देना जरूरी

> किराये से काटा जाने वाला 2 फीसदी टीडीएस 30 दिन के अंदर यानी 30 अप्रैल तक सरकार के पास जमा करना जरूरी होता है.
> टीडीएस जमा करने के ल‍िए फॉर्म 26QC फाइल करना होगा. इसके अलावा मकान मालिक को फॉर्म 16C देना होगा.
> इसके बाद यह टीडीएस मकान मालिक के फॉर्म 26AS में द‍िखेगा. इसे वह अपने टैक्स में एडजस्‍ट कर सकता है.
> क‍िरायेदार को फॉर्म 26QC भरकर इनकम टैक्‍स ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करना होता है.

क्‍या है जुर्माना और ब्याज?

> न‍ियम नहीं मानने पर सख्‍त सजा का प्रावधान है.
> TDS नहीं काटने पर 1% मंथली का ब्याज लगता है.
> TDS काटने के बाद जमा नहीं करने पर 1.5% मंथली का ब्याज है.
> फॉर्म 26QC लेट फाइल करने पर 200 रुपये रोजाना का शुल्क है.
> TDS रिटर्न नहीं फाइल करने पर सेक्शन 271H के तहत एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. 

About the Author
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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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