Income Tax Act 2025: अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो यह जानकारी आपके काम की है. ओल्‍ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू हो गया है. नया कानून केवल पुराने कानून की जगह ही नहीं ले रहा, बल्‍क‍ि टैक्‍स स‍िस्‍टम में कई बदलाव हुए हैं. नए कानून के तहत टैक्स सिस्टम को ज्‍यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और टैक्सपेयर-फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है. नए एक्‍ट के तहत ई-फाइलिंग पोर्टल नया होने के साथ ही पेमेंट सिस्टम बदला गया है और फॉर्म्स भी अपडेट हो गए हैं. इस सबके बीच जरूरी बात यह है क‍ि बदलाव के बाद कुछ सेक्‍शन आपकी रोजमर्रा की टैक्स प्लानिंग को सीधे तौर पर प्रभाव‍ित कर रहे हैं. इन 6 सबसे अहम सेक्‍शन के बारे में आपको पता होना जरूरी है.

सेक्शन 11: क‍िस इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स?

सेक्शन 11 के तहत आपको यह पता चलता है क‍ि क‍िस तरह की आमदनी टैक्सेबल इनकम में शाम‍िल नहीं होगी. खासतौर पर चैरिटेबल ट्रस्ट, दान और कुछ छूट वाली इनकम को इसमें कवर किया गया है. पुराने कानून के तहत इसे सेक्शन-10 के तहत रखा गया था. लेक‍िन नए कानून में इसे ज्यादा व्यवस्थित और आसान भाषा में ल‍िखा गया है. छूट लेने का प्रोसेस समझना और क्लेम करना पहले से ज्यादा आसान हो गया है. यद‍ि आप दान करते हैं या ट्रस्ट से जुड़े हैं तो यह सेक्शन आपके लिए बहुत उपयोगी है.

सेक्शन 22: होम लोन पर डिडक्शन

अगर आपने भी होम लोन ले रखा है तो यह सेक्शन आपके लिए सबसे अहम है. इसमें होम लोन की चुकाए गए ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट पर डिडक्शन का न‍ियम है. पुराने एक्‍ट में यह प्रावधान सेक्शन-24 के तहत होता था. लेक‍िन नए इनकम टैक्‍स एक्‍ट में इसे सेक्‍शन-22 के तहत क्‍लेम क‍िया जाएगा. होम लोन चुकाने वालों को टैक्स सेव‍िंग का फायदा पहले की ही तरह मिलता रहेगा.

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सेक्शन 126: हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा

पुराने कानून के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीम‍ियम का फायदा सेक्शन 80D के तहत म‍िलता था. इसमें आप पर्सनल हेल्‍थ इंश्‍योरेंस के ल‍िए 25,000 रुपये और सीन‍ियर सीटीजन यानी माता-प‍िता के ल‍िए 50 हजार तक क्‍लेम कर सकते थे. लेक‍िन अब यह छूट आपको सेक्‍शन 126 के तहत म‍िलेगी. नया कानून हेल्‍थ इंश्‍योरेंस को बढ़ावा देता है क्योंकि महंगाई और मेडिकल खर्च बढ़ रहे हैं. इसके तहत क्‍लेम करने के प्रोसेस को आसान बनाया गया है.

सेक्शन 156: टैक्स रिबेट अब और आसान

इस सेक्शन के तहत कुछ खास लोगों को टैक्स र‍िबेट म‍िलने का प्रावधान है. पुराने कानून के तहत सेक्शन 87A के तहत छूट म‍िलती थी. ओल्‍ड और न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम दोनों में यह र‍िबेट अलग-अलग है. सेक्‍शन 87A के तहत म‍िलने वाली र‍िबेट से टैक्स का पैसा कम हो जाता है. अब यह छूट सेक्शन-156 के तहत म‍िलेगी.

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सेक्शन 202: न्‍यू टैक्स रिजीम

सेक्शन 202 सबसे अहम सेक्शन है क्योंकि न्‍यू टैक्स रिजीम अब ड‍िफॉल्‍ट तरीके से लागू हो गई है. पुराने कानून के तहत यह सेक्शन 115BAC था. न्‍यू रिजीम में टैक्स की दरें कम हैं लेकिन डिडक्शन का फायदा नहीं म‍िलता. यद‍ि आपके पास 80C, 80D, HRA जैसी ज्यादा छूट ज्‍यादा है तो आप ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम स‍िलेक्‍ट कर सकते हैं. आमदनी, इनवेस्‍टमेंट और खर्च के हिसाब से यह फैसला आपको खुद लेना होगा.

सेक्शन 263: कैसे फाइल करें टैक्स रिटर्न?

सेक्शन 263 ITR फाइलिंग और कंप्लायंस से जुड़े सभी नियमों को कवर करता है. पुराने कानून में यह सेक्शन-139 और संबंधित नोटिस में बंटा हुआ है. नया कानून इसे आसान बना देता है. अब रिटर्न फाइल करना, गलतियां कम करना और कंप्लायंस पूरा करना ज्यादा आसान हो गया है. अपडेटेड ई-फाइलिंग पोर्टल भी इन बदलावों के साथ बेहतर काम कर रहा है.

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