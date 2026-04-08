Advertisement
trendingNow13170037
Hindi Newsबिजनेसनए इनकम टैक्‍स एक्‍ट में क्‍या बदला? क‍िस सेक्‍शन में म‍िलेगा होम लोन, हेल्‍थ इंश्‍योरेंस और Tax र‍िबेट का फायदा

नए इनकम टैक्‍स एक्‍ट में क्‍या बदला? क‍िस सेक्‍शन में म‍िलेगा होम लोन, हेल्‍थ इंश्‍योरेंस और Tax र‍िबेट का फायदा

Old Tax Regime: 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए न्‍यू इनकम टैक्‍स एक्‍ट के तहत काफी बदलाव हुआ है. आपने यद‍ि ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम को स‍िलेक्‍ट क‍िया है तो टैक्‍स सेव‍िंग के लि‍ए आपको अब दूसरे सेक्‍शन के तहत क्‍लेम करना होगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 08, 2026, 06:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकार ने 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्‍स एक्‍ट लागू कर द‍िया है. (Photo Credit: AI)
सरकार ने 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्‍स एक्‍ट लागू कर द‍िया है. (Photo Credit: AI)

Income Tax Act 2025: अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो यह जानकारी आपके काम की है. ओल्‍ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू हो गया है. नया कानून केवल पुराने कानून की जगह ही नहीं ले रहा, बल्‍क‍ि टैक्‍स स‍िस्‍टम में कई बदलाव हुए हैं. नए कानून के तहत टैक्स सिस्टम को ज्‍यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और टैक्सपेयर-फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है. नए एक्‍ट के तहत ई-फाइलिंग पोर्टल नया होने के साथ ही पेमेंट सिस्टम बदला गया है और फॉर्म्स भी अपडेट हो गए हैं. इस सबके बीच जरूरी बात यह है क‍ि बदलाव के बाद कुछ सेक्‍शन आपकी रोजमर्रा की टैक्स प्लानिंग को सीधे तौर पर प्रभाव‍ित कर रहे हैं. इन 6 सबसे अहम सेक्‍शन के बारे में आपको पता होना जरूरी है.

सेक्शन 11: क‍िस इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स?

सेक्शन 11 के तहत आपको यह पता चलता है क‍ि क‍िस तरह की आमदनी टैक्सेबल इनकम में शाम‍िल नहीं होगी. खासतौर पर चैरिटेबल ट्रस्ट, दान और कुछ छूट वाली इनकम को इसमें कवर किया गया है. पुराने कानून के तहत इसे सेक्शन-10 के तहत रखा गया था. लेक‍िन नए कानून में इसे ज्यादा व्यवस्थित और आसान भाषा में ल‍िखा गया है. छूट लेने का प्रोसेस समझना और क्लेम करना पहले से ज्यादा आसान हो गया है. यद‍ि आप दान करते हैं या ट्रस्ट से जुड़े हैं तो यह सेक्शन आपके लिए बहुत उपयोगी है.

सेक्शन 22: होम लोन पर डिडक्शन

अगर आपने भी होम लोन ले रखा है तो यह सेक्शन आपके लिए सबसे अहम है. इसमें होम लोन की चुकाए गए ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट पर डिडक्शन का न‍ियम है. पुराने एक्‍ट में यह प्रावधान सेक्शन-24 के तहत होता था. लेक‍िन नए इनकम टैक्‍स एक्‍ट में इसे सेक्‍शन-22 के तहत क्‍लेम क‍िया जाएगा. होम लोन चुकाने वालों को टैक्स सेव‍िंग का फायदा पहले की ही तरह मिलता रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ₹45000 या 58500... क‍ितनी होगी बेस‍िक सैलरी और पेंशन; 13 अप्रैल को होगी बड़ी मीट‍िंग

सेक्शन 126: हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा

पुराने कानून के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीम‍ियम का फायदा सेक्शन 80D के तहत म‍िलता था. इसमें आप पर्सनल हेल्‍थ इंश्‍योरेंस के ल‍िए 25,000 रुपये और सीन‍ियर सीटीजन यानी माता-प‍िता के ल‍िए 50 हजार तक क्‍लेम कर सकते थे. लेक‍िन अब यह छूट आपको सेक्‍शन 126 के तहत म‍िलेगी. नया कानून हेल्‍थ इंश्‍योरेंस को बढ़ावा देता है क्योंकि महंगाई और मेडिकल खर्च बढ़ रहे हैं. इसके तहत क्‍लेम करने के प्रोसेस को आसान बनाया गया है.

सेक्शन 156: टैक्स रिबेट अब और आसान

इस सेक्शन के तहत कुछ खास लोगों को टैक्स र‍िबेट म‍िलने का प्रावधान है. पुराने कानून के तहत सेक्शन 87A के तहत छूट म‍िलती थी. ओल्‍ड और न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम दोनों में यह र‍िबेट अलग-अलग है. सेक्‍शन 87A के तहत म‍िलने वाली र‍िबेट से टैक्स का पैसा कम हो जाता है. अब यह छूट सेक्शन-156 के तहत म‍िलेगी.

यह भी पढ़ें: म‍िड‍िल क्‍लास को सरकार का बड़ा Gift! यहां म‍िलेगी दलाली से छुट्टी; इलाज होगा सस्‍ता

सेक्शन 202: न्‍यू टैक्स रिजीम

सेक्शन 202 सबसे अहम सेक्शन है क्योंकि न्‍यू टैक्स रिजीम अब ड‍िफॉल्‍ट तरीके से लागू हो गई है. पुराने कानून के तहत यह सेक्शन 115BAC था. न्‍यू रिजीम में टैक्स की दरें कम हैं लेकिन डिडक्शन का फायदा नहीं म‍िलता. यद‍ि आपके पास 80C, 80D, HRA जैसी ज्यादा छूट ज्‍यादा है तो आप ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम स‍िलेक्‍ट कर सकते हैं. आमदनी, इनवेस्‍टमेंट और खर्च के हिसाब से यह फैसला आपको खुद लेना होगा.

सेक्शन 263: कैसे फाइल करें टैक्स रिटर्न?

सेक्शन 263 ITR फाइलिंग और कंप्लायंस से जुड़े सभी नियमों को कवर करता है. पुराने कानून में यह सेक्शन-139 और संबंधित नोटिस में बंटा हुआ है. नया कानून इसे आसान बना देता है. अब रिटर्न फाइल करना, गलतियां कम करना और कंप्लायंस पूरा करना ज्यादा आसान हो गया है. अपडेटेड ई-फाइलिंग पोर्टल भी इन बदलावों के साथ बेहतर काम कर रहा है.

टैक्‍स पेयर के ल‍िए सलाह

  • अपनी सैलरी, इनवेस्‍टमेंट और डिडक्शन को ध्यान से देखें.

  • अगर डिडक्शन कम है तो न्‍यू टैक्‍स रिजीम स‍िलेक्‍ट करें. ज्यादा डिडक्शन होने पर ओल्‍ड रिजीम बेहतर हो सकती है.

  • अप्रैल 2026 से नया ITR फॉर्म यूज होगा. इसलिए पोर्टल पर नई गाइडलाइंस जरूर चेक करें.

  • टैक्स प्लानिंग अभी से शुरू कर दें ताकि साल के अंत में क‍िसी तरह की परेशानी न हो.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

income tax

Trending news

100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
DNA
100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
Jammu-kashmir
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
Dhurandhar
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
Neelam Shinde
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
Sabrimala Case
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
Sabrimala Mandir
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
Punjab news
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
Manipur
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
Maharashtra news
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप