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Hindi Newsबिजनेसक्या आप टैक्सपेयर हैं? 31 मार्च से पहले न भूलें ये जरूरी काम; नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान

क्या आप टैक्सपेयर हैं? 31 मार्च से पहले न भूलें ये जरूरी काम; नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान

31 मार्च की समय-सीमा नजदीक आ रही है. ऐसे में टैक्सपेयर्स को इनकम और GST से जुड़ी कई प्रकार की फाइलिंग और सबमिशन पूरे करने होंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:32 PM IST
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Tasks To Do Before March 31 Deadline : 31 मार्च की डेडलाइन में मात्र कुछ ही घंटे बचे हैं और इस तारीख तक इनकम टैक्स और GST से जुड़े कई जरूरी काम पूरे करने होते हैं. अगर आप समय पर ये काम नहीं करते, तो आपको फायदे से वंचित होना पड़ सकता है और साथ ही पेनल्टी, ब्याज और लेट फीस भी देनी पड़ सकती है.

 इनकम टैक्स से जुड़े जरूरी काम

1. कम या जीरो TDS के लिए आवेदन (Form 13) :

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ये जरूरी नहीं है कि 31 मार्च तक ही करना हो, लेकिन एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले आवेदन कर दें. ताकि अप्रैल से सही TDS कटे.

2. ITR-U के जरिए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना:

अगर आपने आय नहीं दिखाई, रिटर्न नहीं भरा या गलती हो गई है. तो ITR-U के जरिए सुधार कर सकते हैं. इसमें कुछ एडिशनल टैक्स और पेनल्टी लग सकती है. लेकिन सुधार न करने पर आगे ज्यादा परेशानी हो सकती है.

3. TDS रिटर्न (Q3 2025) की आखिरी तारीख:

तीसरी तिमाही (Q3) का TDS रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है.

4. कैपिटल गेन और लॉस एडजस्टमेंट की प्लानिंग:

ये तय करें कि निवेश बेचना है या रखना है. पुराने घाटे को एडजस्ट करें और टैक्स छूट का पूरा फायदा उठाएं.

5. डिप्रिसिएशन का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें:

अगर आप बिजनेस करते हैं, तो ध्यान रखें कि खरीदी गई मशीन या एसेट 31 मार्च तक इस्तेमाल में आ जानी चाहिए. तभी उस पर डिप्रिसिएशन का फायदा मिलेगा.

ये भी पढ़ें : सोना-चांदी महा सस्ता, ₹40000 तक गिर चुका है गोल्ड, चांदी ₹1.93 लाख हो गई सस्ती

31 मार्च से पहले पूरे करने वाले GST के जरूरी काम

GST रिटर्न और खातों का मिलान 

  • बिजनेस को अपने GST रिटर्न और अकाउंट्स को अच्छे से मिलाना चाहिए

  • GSTR-1 को सेल्स डेटा से मिलाएं

  • GSTR-3B को अकाउंट बुक्स से मिलाएं

  • GSTR-2B को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से मिलाएं

  • साथ ही एडवांस पेमेंट, क्रेडिट/डेबिट नोट और अन्य एडजस्टमेंट की भी जांच करें

2. ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की जांच और सुधार

  • ITC क्लेम सही है या नहीं, इसकी पूरी जांच करें

  • जरूरी डॉक्यूमेंट पूरे रखें और CGST नियमों का पालन करें

  • जो ITC नियमों के तहत मान्य नहीं है (Section 17(5), उसे गलती से क्लेम किया हो तो तुरंत रिवर्स करें

3. LUT (Letter of Undertaking) फाइल करना (FY 2026–27)

  • ये कंपनियां एक्सपोर्ट या SEZ में बिना IGST दिए काम करती हैं. उन्हें 2026-27 के लिए LUT पहले फाइल करना जरूरी है.

  • अगर देरी हुई, तो एक्सपोर्ट पर IGST देना पड़ सकता है. जिससे कैश फ्लो पर असर पड़ेगा.

4. टैक्स पोजिशन और विवाद की समीक्षा:

  • पूरे साल में लिए गए टैक्स फैसलों को दोबारा जांचें- जैसे क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन और छूट

  • जहां विवाद की संभावना हो, वहां पहले से तैयारी रखें और जरूरी नियम/सर्कुलर का सहारा लें

5. सप्लायर की कंप्लायंस जांच:

  • ITC लेने के लिए जरूरी है कि आपका सप्लायर सही तरीके से GST रिटर्न भरे

  • चेक करें कि सप्लायर ने GSTR-1 में सही जानकारी दी है और GSTR-3B में टैक्स जमा किया है

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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