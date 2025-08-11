टैक्स बिल 2025: हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर बदले ये 2 बड़े कानून, पढ़ें आपकी जेब पर क्या होगा असर

घर या फ्लैट के मालिकों के लिए बड़ी खबर! संसद में पेश किए गए नए इनकम टैक्स बिल 2025 में हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर टैक्स से जुड़े दो अहम बदलावों को लेकर अब पूरी तस्वीर साफ हो गई है. खासतौर पर वे लोग जिन्हें घर के लोन पर ब्याज कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है, उनके लिए ये बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे.

क्या बदला है?

नए टैक्स बिल के क्लॉज 22 में दो बड़े स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं-

1. स्टैंडर्ड डिडक्शन की गणना का तरीका

2. प्रि-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की कटौती का दायरा

पहले, बिल के ड्राफ्ट में यह साफ नहीं था कि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन वार्षिक किराया मूल्य (Annual Value) से नगरपालिका टैक्स (Municipal Taxes) घटाने के बाद लगेगा या पहले. इस अस्पष्टता से खतरा था कि डिडक्शन सीधे ग्रॉस वैल्यू पर लगाया जा सकता है, जिससे टैक्स योग्य आय ज्यादा निकलती.

लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी ने सिफारिश की कि डिडक्शन मौजूदा कानून की तरह ही नगरपालिका टैक्स घटाने के बाद की जाए, ताकि टैक्सपेयर पर एक्स्ट्रा बोझ न पड़े. संशोधित बिल में अब साफ लिखा है कि 30% डिडक्शन क्लॉज 21 के तहत तय की गई वार्षिक मूल्य (यानि नगरपालिका टैक्स घटाने के बाद) पर ही लागू होगा.

प्रि-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पर राहत

दूसरा बड़ा बदलाव घर बनाने के लिए लिए गए लोन के प्रि-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की कटौती को लेकर है. मौजूदा कानून (इनकम टैक्स एक्ट, 1961) के तहत, निर्माण पूरा होने के बाद इस अवधि का ब्याज पांच बराबर किश्तों में काटा जा सकता है, चाहे घर खुद रहने के लिए हो या किराए पर दिया गया हो.

लेकिन, नए टैक्स बिल के पहले ड्राफ्ट में यह लाभ केवल सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक सीमित था. इसका मतलब था कि जो लोग किराए पर देने के लिए घर बनवा रहे हैं, उन्हें यह कटौती नहीं मिलती. इसे सेलेक्ट कमेटी ने ‘अनुचित’ बताते हुए पुराने नियम की तरह ही लेट-आउट प्रॉपर्टीज के लिए भी यह लाभ बहाल करने की सिफारिश की. संशोधित बिल में अब यह संशोधन शामिल कर लिया गया है, जिससे प्रि-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की कटौती दोनों तरह की प्रॉपर्टीज पर लागू होगी.

आपके लिए इसका मतलब

अगर आपके पास किराए पर दिया गया घर है, तो अब आप इन तीन कटौतियों का फायदा उठा सकते हैं:

* नगरपालिका टैक्स

* 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन (नेट एनुअल वैल्यू पर)

* होम लोन का ब्याज, जिसमें प्रि-कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज भी शामिल है

एक्सपर्ट्स के अनुसार, इससे टैक्स देनदारी घटेगी और हाउस प्रॉपर्टी इनकम की गणना पहले की तरह पारदर्शी और उचित होगी. नया टैक्स बिल 2025 इन दोनों स्पष्टताओं के साथ पुराने कानून की पारदर्शिता को बरकरार रखता है. यानी, आपकी जेब पर अचानक एक्स्ट्रा टैक्स का भार नहीं पड़ेगा और जो फायदे अब तक मिल रहे थे, वे आगे भी जारी रहेंगे.