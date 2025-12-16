टैक्सपेयर्स सावधान! डोनेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया अलर्ट

Income Tax Department : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डोनेशन से जुड़े डिडक्शन के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल का पता चलने के बाद टैक्स रिफंड क्लेम पर जांच तेज कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि कई टैक्सपेयर्स ने अक्सर बिचौलियों की मदद से राजनीतिक पार्टियों और चैरिटेबल संस्थानों को फर्जी डोनेशन दिखाकर रिफंड क्लेम किया है. डिपार्टमेंट ने अब चेतावनी दी है कि ऐसी हरकतों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सख्त कार्रवाई की जा सकती है. ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कई टैक्सपेयर्स के लिए रिफंड प्रोसेसिंग धीमी हो गई है, क्योंकि अधिकारी पैसे जारी करने से पहले यह वेरिफाई कर रहे हैं कि क्लेम किए गए डिडक्शन असली हैं या नहीं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, जांच में बिचौलियों के एक नेटवर्क का पता चला जो कमीशन के आधार पर टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में मदद करते थे. इन एजेंटों पर आरोप है कि उन्होंने टैक्स लायबिलिटी कम करने और अधिक रिफंड क्लेम करने के लिए डिडक्शन को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया या फर्जी बनाया. इनमें से बड़ी संख्या में फर्जी क्लेम रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियों (RUPPs) और कुछ चैरिटेबल संस्थानों को दिए गए डोनेशन से जुड़े थे.

X पर एक पोस्ट में डिपार्टमेंट ने कहा कि इनमें से कई संस्थाएं नॉन-ऑपरेशनल थी. नियमित रूप से रिटर्न फाइल नहीं करती थी और असली राजनीतिक या चैरिटेबल एक्टिविटी में शामिल नहीं थीं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, 'यह देखा गया कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियों (RUPPs) या चैरिटेबल संस्थानों को डोनेशन के नाम पर बड़ी मात्रा में फर्जी क्लेम किए गए हैं और उनकी टैक्स देनदारियों को कम किया है और फर्जी रिफंड भी क्लेम किए हैं.

CBDT ने हाई-रिस्क डिडक्शन पर अलर्ट किया

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने कहा है कि उसने जोखिम भरे रिफंड क्लेम की जल्द पहचान करने के लिए अपने डेटा एनालिटिक्स सिस्टम को मजबूत किया है. एक बड़ा रेड फ्लैग इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G और धारा 80GGC के तहत क्लेम किए गए डिडक्शन से संबंधित है.