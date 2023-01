Tax: वाह! नए बजट से पहले ही मोदी सरकार ने पूरा किया वादा, यहां घटा दिया टैक्स, लोगों की बल्ले-बल्ले

Income Tax Rate: नए साल की शुरुआत हो चुकी है. नए साल में कुछ नई चीजें भी जरूर होने वाली है. साथ ही नए साल में केंद्रीय बजट भी केंद्र सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला है. अब कुछ हफ्तों के बाद केंद्र सरकार की ओर से देश के लिए बजट 2023-24 पेश किया जाएगा. हालांकि इसी बीच केंद्र सरकार ने कई वादे भी पूरे किए हैं. केंद्र सरकार की ओर से पिछले साल पेश किए गए बजट 2022-23 में जो ऐलान किए गए थे, उनकी भी पूर्ती की गई है.

इनकम टैक्स

अब सरकार की ओर से बताया भी गया है कि उन्होंने जो बजट 2022-23 में वादे किए थे, उनको पूरा किया गया है. इसी क्रम में सरकार की ओर से बताया गया है कि 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को प्रोत्साहन देते हुए सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम टैक्स को घटाया गया है और इसे घटाकर 15% कर दिया गया है. इसके अलावा सरचार्ज भी घटाया गया है. सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है. इससे हजारों लोगों को फायदा मिला है.

Income Tax Department brings reforms for Cooperatives!

Alternate Minimum Tax for cooperative societies reduced to 15% to bring them at par with companies.#PromisesDelivered pic.twitter.com/w2uFWaGDVU

