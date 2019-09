ITR फाइल करने वालों को सरकार की चेतावनी, रिफंड के लिए यह गलती की तो पड़ेगी भारी

नई दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का दौर पूरा हुए करीब 20 दिन होने वाले हैं. अगर आने भी आईटीआर फाइल किया है तो इस खबर को जरूर पढ़ लीजिए और अपने दोस्तो व रिश्तेदारों को भी इस बारे में जरूर जानकारी दीजिए. आईटीआर फाइलन करने के बाद अब टैक्स पेयर्स को उनके बैंक खाते में रिफंड मिलना भी शुरू हो गया है. जिनको अभी तक रिफंड नहीं मिला है, उनके आने वाले अगले कुछ दिनों में रिफंड मिल जाएगा.

एसएमएस में फिशिंग लिंक भेजे जा रहे

इस बीच कुछ आयकरदाताओं को उनके मोबाइल नंबर पर रिफंड क्लेम करने के लिए मैसेज आ रहे हैं. ये मैसेज देखने में यूजर को सही लगते हैं, लेकिन आपको बता दें इन मैसेज के जरिये यूजर को फिशिंग लिंक भेजे जा रहे हैं और उन पर क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है.

ऐसे मैसेज भेज रहे हैकर

उदाहरण के लिए एक यूजर के पास आए टैक्स मैसेज में लिखा था 'Important Alert! Dear xxxxxxxx, the lncometax_Department requires you to click the link below to submit a formal request for the payment of your unclaimed and overdue tax-refund of xx,xxx INR. http://151.80.90.62/ITRefund."

आम यूजर कर बैठता है गलती

इस मैसेज को देखने से पहली नजर में कई लोगों को यह सही लगता है और वह इसे आयकर विभाग की तरफ से भेजा गया मैसेज समझकर गलती कर बैठते हैं. अगर आप इस तरह के लिंक पर क्लिक करके अपनी पर्सनल डिटेल इसमें फिल कर देते हैं तो इससे आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है. एक टैक्स पेयर ने इस मैसेज के लिए आयकर विभाग से ट्विटर के माध्यम से संपर्क किया. उसने विभाग से पूछा क्या यह मैसेज वैध है?

विभाग ने दी चेतावनी

इस पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से यूजर को बताया गया कि ये फिशिंग मैसेज हैं. विभाग ने चेतावनी दी कि 'आपके गुजारिश है कि ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करें जिसमें आपकी गोपनीय जानकारी भरवाकर आईटीआर रिफंड देने की बात कही जा रही है.' आपको बता दें आयकर विभाग की तरफ से कभी भी एसएमएस या फोन के माध्यम से आपकी गोपनीय जानकारी नहीं मांगी जाती.

ऐसे पहचानें फर्जी एसएमएस

आयकर विभाग ने ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी में बताया हुआ है कि विभाग की तरफ से आपसे आपकी गोपनीय जानकारी जैसे पिन नंबर, पासवर्ड आदि कभी भी एसएमएस या ई-मेल से नहीं पूछे जाते. यदि इसके लिए आपके पास मैसेज या ई-मेल आए तो सावधान रहने की जरूरत है.

This is a phishing message. You are requested not to click on any such link or any other link which promises to facilitate filing of ITR or give refund. Please read the details carefully on this link on our website - https://t.co/X4q3Ew65Pz — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 16, 2019

अगर आपको आए ऐसा एसएमएस तो यह करें

यदि आपको इस तरह का फिशिंग ई-मेल या एसएमएस आए जिसमें रिफंड क्लेम करने का दावा किया जाता है तो आपको इस तरह के मैसेज का कभी भी सीधे रिप्लाई नहीं करना चाहिए. आपको ऐसे मैसेज आने पर अलर्ट रहने की जरूरत है और अपने कंप्यूटर या मोबाइल में ऐसा कोई भी अटेचमेंट नहीं खोले जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं है. साथ ही किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले भी सावधान रहे. हो सकते हैं ऐसे किसी लिंक पर क्लिक करने से सामने वाले के पास आपके बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से जुड़ी गोपनीय जानकारी पहुंच जाए.