क्या आपके इंस्टाग्राम, ई-मेल और फेसबुक पर है इनकम टैक्स की नजर? जान लें पूरी सच्चाई

क्या आपके इंस्टाग्राम, ई-मेल और फेसबुक पर है इनकम टैक्स की नजर? जान लें पूरी सच्चाई

फिलहाल, टैक्स सर्च इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 132 के तहत गवर्न होते हैं. ये प्रावधान अधिकारियों को परिसर पर छापा मारने और कैश, गहने, दस्तावेज या संपत्ति जैसी फिजिकल सामानों को जब्त करने की अनुमति देता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 05:47 PM IST
क्या आपके इंस्टाग्राम, ई-मेल और फेसबुक पर है इनकम टैक्स की नजर? जान लें पूरी सच्चाई

Income Tax New Rules 2026: 1 अप्रैल 2026 से भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नए डिजिटल दौर में कदम रखने जा रहा है. लेकिन ये बदलाव क्यों लाया जा रहा है और भारत में एक टैक्सपेयर के तौर पर यह आपको कैसे प्रभावित करेगा?  सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के मुताबिक, नए इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्स चोरी रोकने के लिए विभाग को सोशल मीडिया और ईमेल अकाउंट्स खंगालने का अधिकार मिल जाएगा. इस दावे पर सरकार की फैक्ट-चेक एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने सफाई दी है.

 

PIB ने क्या कहा?

PIB ने कहा है कि ये दावा भ्रामक और गलत है. PIB के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आम नागरिकों के निजी डिजिटल अकाउंट्स तक कोई एक्सेस नहीं दी जा रही है. PIB ने बताया किया कि नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के सेक्शन 247 के तहत मिलने वाले अधिकार केवल सर्च और सर्वे ऑपरेशंस तक सीमित हैं. इसका मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी या काले धन के ठोस सबूत हों और विधिवत तलाशी अभियान चलाया जाए, तभी डिजिटल डेटा की जांच संभव है.

यह भी पढ़ें : बदलने वाला है आसमान का 'खेल', डुओपॉली तोड़ने के मिशन में मोदी सरकार

अधिकारी जब चाहें आपके ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं?

नहीं. नया कानून पर्सनल डिजिटल डेटा तक बिना किसी रोक-टोक या रैंडम एक्सेस की अनुमति नहीं देता है. डिजिटल एक्सेस के लिए भी यह 'मानने का कारण' होना चाहिए कि कोई व्यक्ति इनकम या संपत्ति छिपा रहा है या टैक्स चोरी में शामिल है. इसका मतलब है कि टैक्सपेयर की प्राइवेसी बनी रहेगी. सर्च के मामले में इनकम टैक्स अधिकारियों को डिजिटल सर्च शुरू करने से पहले शक का आधार रिकॉर्ड करना होगा ताकि ये अधिकार मौजूदा कानूनी सीमाओं के साथ मेल खाएं.

एक टैक्सपेयर के तौर पर आपके लिए नए कानून का क्या मतलब है?

अधिकतर ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए इन नए नियमों से रोजमर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ने की संभावना नहीं है. सुरक्षित रहने के लिए आपको रिटर्न सही-सही फाइल करना होगा. इनकम घोषित करनी होगी और टैक्स कानूनों का पालन करना होगा.

