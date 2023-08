ITR को लेकर 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स विभाग ने की बड़ी घोषणा, लोगों ने कहा- वाह!

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर अब एक बड़ा अपडेट आया है. दरअसल, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए. इनमें से 53.67 लाख लोगों ने पहली बार रिटर्न भरा है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से ये सूचना दी गई है. आयकर विभाग ने एक बयान में कहा, "टैक्स आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ से अधिक आईटीआर जमा किए गए हैं. यह संख्या पिछले साल की समान अवधि तक जमा 5.83 करोड़ रिटर्न से 16.1 प्रतिशत अधिक है."

इनकम टैक्स रिटर्न



आयकर विभाग ने वेतनभोगी टैक्सपेयर्स को आईटीआर जमा करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया था. इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के ऑडिट की जरूरत न होने वाले करदाता भी इस तारीख तक अपना रिटर्न जमा कर सकते थे. विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह आईटीआर जमा करने की समयसीमा आगे नहीं बढ़ाएगा. ऐसी स्थिति में समयसीमा खत्म होने के अंतिम दिन यानी 31 जुलाई को 64.33 लाख से अधिक रिटर्न जमा किए गए.

इनकम टैक्स

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि इस बार 53.67 लाख से अधिक लोगों ने पहली बार आईटीआर जमा किया है. यह टैक्स आधार में विस्तार का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है. हालांकि जिन कंपनियों और व्यक्तियों के लिए अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है. आयकर विभाग ने कहा कि 31 जुलाई तक जमा कुल रिटर्न में से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित 3.44 करोड़ आईटीआर यानी 61 प्रतिशत को प्रसंस्कृत भी किया जा चुका है.

Income-tax Department appreciates taxpayers and tax professionals for making compliances in time, leading to a record surge in filing of Income-tax Returns (ITRs).

Here are some highlights:

More than 6.77 crore ITRs for AY 2023-24 filed till 31st July, 2023, 16.1% more than… pic.twitter.com/W7cG5ita8B

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 1, 2023