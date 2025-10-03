Advertisement
trendingNow12946838
Hindi Newsबिजनेस

अडानी की इस कंपनी पर Income Tax व‍िभाग की सख्‍ती, सीधे ठोक द‍िया 23 करोड़ का जुर्माना

Income Tax ACC Ltd: आयकर व‍िभाग की तरफ से की गई कार्रवाई पर अडानी ग्रुप की कंपनी ने कहा क‍ि इससे उसके कामकाज पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. कंपनी की तरफ से कहा गया क‍ि ज‍िन दो मामलों में पेनाल्‍टी लगाई गई है, वे दोनों अडानी ग्रुप का ह‍िस्‍सा बनने से पहले के मामले हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 03, 2025, 10:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अडानी की इस कंपनी पर Income Tax व‍िभाग की सख्‍ती, सीधे ठोक द‍िया 23 करोड़ का जुर्माना

Income Tax Department: इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से अडानी ग्रुप की कंपनी ACC लिमिटेड (ACC Ltd) पर दो अलग-अलग जुर्माने लगाए गए हैं. जुर्माने की यह रकम कुल म‍िलाकर 23.07 करोड़ रुपये बनती है. यह पेनाल्‍टी पुराने फाइनेंश‍ियल ईयर के लिए है. ACC कंपनी की तरफ से इन दोनों आदेश को चुनाती देने की बात कही और अपील करेगी. कंपनी ने कहा कि इससे उसके वित्तीय कामकाज पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. इनकम टैक्‍स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2015-16 के लिए 14.22 करोड़ रुपये की पेनाल्‍टी लगाई है. यह आमदनी को लेकर गलत जानकारी देने के आरोप में है.

कंपनी ने 49.25 करोड़ के खर्चों का दावा किया था

वित्त वर्ष 2014-15 में कंपनी ने 49.25 करोड़ रुपये के खर्चों का दावा किया था. लेकिन विभाग की तरफ से इन दावों को नामंजूर कर दिया गया. इसके बाद आमदनी की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया. सेक्‍शन 271(1)(c) के तहत यह पेनाल्‍टी टैक्स प्रभाव का 100% है. दूसरी पेनाल्‍टी 8.85 करोड़ रुपये की है, जो असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए है. यह भी आमदनी को कम दिखाने के आरोप में लगाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

12.79 करोड़ रुपये के खर्चों का दावा नामंजूर क‍िया
साल 2017-18 में 12.79 करोड़ रुपये के खर्चों का दावा नामंजूर क‍िया गया. विभाग ने इसे आमदनी को कम दिखाना माना है, जुर्माना टैक्स प्रभाव का 200% है. ACC की तरफ से रेग्‍युलेट‍िंग फाइल‍िंग में कहा गया क‍ि 1 अक्टूबर 2025 को यह डिमांड मिली हैं. कंपनी की तरफ से इनकी अपील आयकर आयुक्त के पास की जाएगी. इसके साथ ही जुर्माने पर रोक लगाने की मांग भी की जाएगी. कंपनी ने जोर दिया कि यह पुराने मामलों का है, जब कंपनी अडानी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी.

कंपनी की तरफ से बताया गया क‍ि ये दोनों मामले अडानी ग्रुप के अधिग्रहण से पहले के हैं. सितंबर 2022 में अडानी ग्रुप की तरफ से स्विट्जरलैंड की होल्सिम ग्रुप से अम्बुजा सीमेंट्स और ACC को 6.4 अरब डॉलर की डील में खरीदा था. ACC अम्बुजा सीमेंट की ही सब्सिडियरी है. इसमें अडानी की 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी है. FY25 में ACC की ऑपरेशनल रेवेन्यू 21,762 करोड़ रुपये रही. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Adani Groupincome tax

Trending news

कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
Kashmir
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
Punjab
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
jammu kashmir news
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
operation sindoor
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
PoK protests
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
Sonia gandhi news
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
Karur Stampede
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
;