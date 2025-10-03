Income Tax Department: इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से अडानी ग्रुप की कंपनी ACC लिमिटेड (ACC Ltd) पर दो अलग-अलग जुर्माने लगाए गए हैं. जुर्माने की यह रकम कुल म‍िलाकर 23.07 करोड़ रुपये बनती है. यह पेनाल्‍टी पुराने फाइनेंश‍ियल ईयर के लिए है. ACC कंपनी की तरफ से इन दोनों आदेश को चुनाती देने की बात कही और अपील करेगी. कंपनी ने कहा कि इससे उसके वित्तीय कामकाज पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. इनकम टैक्‍स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2015-16 के लिए 14.22 करोड़ रुपये की पेनाल्‍टी लगाई है. यह आमदनी को लेकर गलत जानकारी देने के आरोप में है.

कंपनी ने 49.25 करोड़ के खर्चों का दावा किया था

वित्त वर्ष 2014-15 में कंपनी ने 49.25 करोड़ रुपये के खर्चों का दावा किया था. लेकिन विभाग की तरफ से इन दावों को नामंजूर कर दिया गया. इसके बाद आमदनी की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया. सेक्‍शन 271(1)(c) के तहत यह पेनाल्‍टी टैक्स प्रभाव का 100% है. दूसरी पेनाल्‍टी 8.85 करोड़ रुपये की है, जो असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए है. यह भी आमदनी को कम दिखाने के आरोप में लगाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

12.79 करोड़ रुपये के खर्चों का दावा नामंजूर क‍िया

साल 2017-18 में 12.79 करोड़ रुपये के खर्चों का दावा नामंजूर क‍िया गया. विभाग ने इसे आमदनी को कम दिखाना माना है, जुर्माना टैक्स प्रभाव का 200% है. ACC की तरफ से रेग्‍युलेट‍िंग फाइल‍िंग में कहा गया क‍ि 1 अक्टूबर 2025 को यह डिमांड मिली हैं. कंपनी की तरफ से इनकी अपील आयकर आयुक्त के पास की जाएगी. इसके साथ ही जुर्माने पर रोक लगाने की मांग भी की जाएगी. कंपनी ने जोर दिया कि यह पुराने मामलों का है, जब कंपनी अडानी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी.

कंपनी की तरफ से बताया गया क‍ि ये दोनों मामले अडानी ग्रुप के अधिग्रहण से पहले के हैं. सितंबर 2022 में अडानी ग्रुप की तरफ से स्विट्जरलैंड की होल्सिम ग्रुप से अम्बुजा सीमेंट्स और ACC को 6.4 अरब डॉलर की डील में खरीदा था. ACC अम्बुजा सीमेंट की ही सब्सिडियरी है. इसमें अडानी की 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी है. FY25 में ACC की ऑपरेशनल रेवेन्यू 21,762 करोड़ रुपये रही.