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Income Tax Scrutiny: चंदे की आड़ में तो नहीं हो रही गड़बड़ी? चैर‍िटेबल ट्रस्टों पर इनकम टैक्‍स की टेढ़ी नजर

Charitable Trust Income Tax: आयकर व‍िभाग की तरफ से टैक्‍स बचाने वालों पर कड़ी नजर है. इस बार व‍िभाग के न‍िशाने पर चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओ हैं. आंकड़ों में म‍िसमैच नोट‍िस कि‍ये जाने के बाद व‍िभाग की तरफ से स्‍क्रूटनी की जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 03, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:54 PM IST
Income Tax Scrutiny: चंदे की आड़ में तो नहीं हो रही गड़बड़ी? चैर‍िटेबल ट्रस्टों पर इनकम टैक्‍स की टेढ़ी नजर
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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