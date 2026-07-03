यह कार्रवाई पूरी तरह से डेटा और तकनीक पर बेस्‍ड है. टैक्स अधिकारियों को जांच में पता चला है क‍ि कई ट्रस्ट ने सरकारी विभागों या रेगुलेटर्स के पास जो जानकारी जमा की थी. वह उनके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) से मेल नहीं खा रही. एक अधिकारी ने नाम नहीं प्रकाश‍ित करने के आश्‍वासन पर बताया क‍ि सिस्टम में गड़बड़ी और डेटा मिसमैच के बाद नोट‍िस जारी क‍िये जा रहे हैं. इसके अलावा आयकर व‍िभाग ऐसी ट्रस्ट पर भी पैनी नजर रख रहा है, जिनके अकाउंट में फंड तो आ रहा है, लेकिन जमीन पर उनकी कोई खास चैरिटी एक्‍ट‍िव‍िटी द‍िखाई नहीं दे रही.