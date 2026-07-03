Income Tax Department: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओ (NGOs) के खिलाफ अपनी जांच को काफी तेज कर दिया है. आयकर विभाग ने यह कदम अलग-अलग रेगुलेटर्स को सौंपी गई वित्तीय जानकारियों और टैक्स रिटर्न के आंकड़ों में मिसमैच पकड़े जाने के बाद उठाया है. अब विभाग इन संस्थाओं से फंड के इस्तेमाल, गवर्नेंस के तौर-तरीकों और उनकी सोशल एक्टिविटी की एक-एक जानकारी मांग रहा है. मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, टैक्स छूट को बरकरार रखने और रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए देशभर के सैकड़ों ट्रस्टों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है.
आयकर विभाग की तरफ से भेजे गए नोटिस में सबसे ज्यादा उन ट्रस्टों को निशाना बनाया गया है, जिन्हें विदेशों से भारी चंदा मिलता है. विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जिस विदेशी फंड पर टैक्स छूट का क्लेम किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल केवल मंजूरी प्राप्त सोशल वर्क के लिए किया गया हो. इन संस्थाओं से प्रोजेक्ट के आधार पर दान के खर्च का ब्योरा, ऑडिट की गई बैलेंस शीट के साथ रसीदों का मिलान, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्टियों की मंजूरी के डॉक्यूमेंट और संबंधित पक्षों को किये गए भुगतान के पक्के सबूत मांगे जा रहे हैं.
यह कार्रवाई पूरी तरह से डेटा और तकनीक पर बेस्ड है. टैक्स अधिकारियों को जांच में पता चला है कि कई ट्रस्ट ने सरकारी विभागों या रेगुलेटर्स के पास जो जानकारी जमा की थी. वह उनके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) से मेल नहीं खा रही. एक अधिकारी ने नाम नहीं प्रकाशित करने के आश्वासन पर बताया कि सिस्टम में गड़बड़ी और डेटा मिसमैच के बाद नोटिस जारी किये जा रहे हैं. इसके अलावा आयकर विभाग ऐसी ट्रस्ट पर भी पैनी नजर रख रहा है, जिनके अकाउंट में फंड तो आ रहा है, लेकिन जमीन पर उनकी कोई खास चैरिटी एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही.
होम मिनिस्ट्री की तरफ से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के नियमों को सख्त करने के बाद चैरिटेबल ट्रस्टों पर शिकंजा कसा जा रहा है. नए एफसीआरए नियमों के तहत विदेशी चंदा लेने वाली संस्थाओं के लिए हर छोटी जानकारी देना और तय समय सीमा का पालन करना जरूरी हो गया है. हालांकि, एफसीआरए (FCRA) के नियमों में बदलाव से सीधे तौर पर इनकम टैक्स एक्ट नहीं बदलता, लेकिन इससे टैक्स अधिकारियों के पास संस्थाओं के पैसों के लेनदेन (डेटा ट्रेल) का ऐसा रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, जिससे किसी भी तरह की टैक्स चोरी या गड़बड़ी को पकड़ना बेहद आसान हो गया है.
अधिकारियों का कहना है कि एफसीआरए (FCRA) नियमों के उल्लंघन का मतलब यह नहीं है कि किसी ट्रस्ट की टैक्स छूट तुरंत रद्द कर दी जाएगी. लेकिन इन विभागों के पास मौजूद अतिरिक्त जानकारी टैक्स असेसमेंट की क्वालिटी को बेहतर बना देती है. जब कोई संस्था अलग-अलग सरकारी प्लेटफॉर्म पर अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करती है तो आधुनिक सॉफ्टवेयर के जरिये उनके डेटा का अंतर तुरंत पकड़ में आ जाता है. यही अंतर टैक्स विभाग के लिए जांच शुरू करने का ट्रिगर बन रहा है. इससे आने वाले दिनों में नियमों की अनदेखी करने वाले ट्रस्टों की मुश्किल बढ़ना तय है.