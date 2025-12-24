Advertisement
Hindi Newsबिजनेसइनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अलर्ट, क्या आपको दोबारा भरना पड़ेगा ITR?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अलर्ट, क्या आपको दोबारा भरना पड़ेगा ITR?

सही डिडक्शन या छूट का दावा करने वाले टैक्सपेयर्स को आगे की कार्रवाई से छूट दी गई है. डिपार्टमेंट ने कहा, जिन टैक्सपेयर्स के डिडक्शन या छूट के दावे असली हैं और कानून के अनुसार सही तरीके से किए गए हैं, उन्हें कोई और कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 06:17 PM IST
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अलर्ट, क्या आपको दोबारा भरना पड़ेगा ITR?

Incoem Tax Alert : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में कई टैक्सपेयर्स को SMS और ईमेल अलर्ट भेजे हैं. जिसमें कहा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग डिटेल्स में गड़बड़ी के कारण रिस्क मैनेजमेंट प्रोविजन के तहत उनका इनकम टैक्स रिफंड रोक दिया गया है. डिपार्टमेंट ने इन टैक्सपेयर्स को 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने का भी निर्देश दिया है. इससे ऑनलाइन टैक्सपेयर्स के बीच कन्फ्यूजन पैदा हो गया है और चिंताएं बढ़ गई हैं.

किसे रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की जरूरत है?

IT डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए अलर्ट एक नए डेटा-ड्रिवन NUDGE कैंपेन का हिस्सा हैं. जो गलत डिडक्शन या छूट के दावों को उजागर करता है. IT डिपार्टमेंट ने मंगलवार 23 दिसंबर को बताया था कि यह देखा गया है कि कुछ टैक्सपेयर्स ने ऐसे डिडक्शन या छूट का फायदा उठाकर गलत रिफंड का दावा किया है, जिसके वे हकदार नहीं थे. रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर (AY) 2025-26 के लिए ऐसे मामलों की पहचान की है.

ये भी पढ़ें : अगर 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस की तो क्या होगा? जानिए कहां अटक गया टैक्स रिफंड ?

 इनवैलिड PAN डिटेल्स दिए गए 

इसमें ऐसे मामले शामिल थे जहां रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियों (RUPPs) को गलत डोनेशन और अन्य गलत डिडक्शन या छूट का ITR में दावा किया गया था. ये भी देखा गया है कि कुछ मामलों में टैक्सपेयर्स ने गलत या इनवैलिड PAN डिटेल्स दिए हैं. इसके अलावा, कुछ मामलों में डिडक्शन या छूट की राशि से संबंधित गलतियां शामिल हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे पहचाने गए टैक्सपेयर्स से 'नॉन-इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल (NUDGE)' कैंपेन के तहत SMS और ईमेल के माध्यम से अनुरोध कर रहा है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड ITR फाइल करने की ड्यू डेट को देखते हुए ऐसी गलतियों को सुधारें.

हालांकि, सही डिडक्शन या छूट का दावा करने वाले टैक्सपेयर्स को आगे की कार्रवाई से छूट दी गई है. डिपार्टमेंट ने कहा, जिन टैक्सपेयर्स के डिडक्शन या छूट के दावे असली हैं और कानून के अनुसार सही तरीके से किए गए हैं, उन्हें कोई और कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है. 

अगर आप 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस कर देते हैं तो क्या होगा? 

अगर टैक्सपेयर्स मौजूदा डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो वे 1 जनवरी 2026 से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

