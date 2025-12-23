Advertisement
तो इसलिए अटका है आपका रिफंड...आयकर विभाग ने तोड़ा चुप्पी, जानें क्या है पूरा मामला?

तो इसलिए अटका है आपका रिफंड...आयकर विभाग ने तोड़ा चुप्पी, जानें क्या है पूरा मामला?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, प्रोसेसिंग रोक दी गई है, रिजेक्ट नहीं की गई है. एक बार जब मिसमैच को ठीक कर दिया जाएगा या समझाया जाएगा, तो रिफंड आगे बढ़ेंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:38 PM IST
तो इसलिए अटका है आपका रिफंड...आयकर विभाग ने तोड़ा चुप्पी, जानें क्या है पूरा मामला?

 Income Tax Department : असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए रिफंड की उम्मीद कर रहे कई सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन मामलों में रिफंड प्रोसेसिंग को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जहां रिटर्न में किए गए छूट के दावे, एम्प्लॉयर्स द्वारा फॉर्म 16 में दी गई सैलरी डिटेल्स से मेल नहीं खा रहे हैं. ये मामला सीधे टैक्सपेयर्स को भेजे गए ईमेल के जरिए सामने आया है. जिसमें चेतावनी दी गई है कि असामान्य रूप से अधिक रिफंड के दावों के कारण डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी है.

कम्युनिकेशन में ITR में दावा की गई छूट और फॉर्म 16 (एनेक्सर II) में बताए गए आंकड़ों के बीच 'काफी अंतर' बताया गया है. डिपार्टमेंट के अनुसार, ऐसी गड़बड़ियों से रिफंड की रकम बढ़ गई है, जिससे प्रोसेसिंग से पहले रिटर्न को फ्लैग किया गया है.

रिफंड रुके हुए हैं, कैंसिल नहीं

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, प्रोसेसिंग रोक दी गई है, रिजेक्ट नहीं की गई है. एक बार जब मिसमैच को ठीक कर दिया जाएगा या समझाया जाएगा, तो रिफंड आगे बढ़ेंगे.  टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि वे रिव्यू करें कि हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस या डिडक्शन जैसी सभी दावा की गई छूट, डॉक्यूमेंट्स द्वारा पूरी तरह से सपोर्टेड हैं और एम्प्लॉयर द्वारा जारी फॉर्म 16 में दिखाई गई हैं. ईमेल में एक चेतावनी भी है. अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इस निष्क्रियता को जानबूझकर किया गया माना जा सकता है, जिससे बाद में मामले की अधिक डिटेल में जांच होने की संभावना बढ़ जाएगी.

टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?

जिन लोगों को ऐसा ईमेल मिला है. उन्हें ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना चाहिए और अपने ITR को फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS से लाइन बाय लाइन मिलाना चाहिए. अगर दावा सही है और डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तो तुरंत किसी सुधार की जरूरत नहीं होगी. अगर नहीं, तो जल्द से जल्द रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना अधिक सुरक्षित ऑप्शन है.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

Income Tax department

Trending news

