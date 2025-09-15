 ITR Filling Last Date:आखिरी मौके पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी बड़ी राहत, लास्ट डेट के बाद भी ITR भरने पर इन लोगों को नहीं लगेगी पेनाल्टी
Hindi Newsबिजनेस

ITR Filling Last Date:आखिरी मौके पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी बड़ी राहत, लास्ट डेट के बाद भी ITR भरने पर इन लोगों को नहीं लगेगी पेनाल्टी

Income Tax Return Last Date:    इनकम टैक्स 2025 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी डेडलाइन आज खत्म हो रही है. 15 सितंबर को ITR के लिए आखिरी तारीख चय की गई है.  AY 24-25 के रिटर्न की आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 15, 2025, 07:20 AM IST
Income Tax:  इनकम टैक्स 2025 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी डेडलाइन आज खत्म हो रही है. 15 सितंबर को ITR के लिए आखिरी तारीख चय की गई है.  AY 24-25 के रिटर्न की आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. आयकर विभाग ने ई फाइलिंग पार्टल पर कंडोनेशन ऑफ डिले (Condonation of Delay) का विकल्प एक्टिव कर दिया है. आयकर विभाग की इस सुविधा से अगर कोई व्यक्ति किसी इमरजेंसी की वजह अपना आयकर रिटर्न नहीं भर पाता है तो डेडलाइन के बाद भी उसे जुर्माना नहीं लगेगा. आयकर विभाग ने कंडोनेशन ऑफ डिले u/s 12A की फाइलिंग Form 10A को ई पोर्टल पर एक्टिव कर दिया है. इस फॉर्म के जरिए आप अपना जुर्माना बचा सकते हैं.  

केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न देरी से फाइल करने के लिए माफी आवेदन की टाइम लाइन में एक साल घटा दिया है. ऐसे में अब टैक्सपेयर्स को (ITR) की देरी के लिए 'Condonation of Delay'फाइल करने के लिए केवल पांच साल समय मिलेगा. बता दें कि यह टाइम लाइन पहले 6 साल की थी. दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में इस नई गाइडलाइन जारी की है, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो गई है.  ITR Last Date: आखिरी कुछ घंटे बचे, लास्ट मोमेंट में फाइल कर रहे इनकम टैक्स रिटर्न तो नोट कर लें ये बात, नोटिस से बच जाएंगे

क्या है कंडोनेशन ऑफ डिले 

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 119 (2) (b) के तहत टैक्स पेयर्स को कंडोनेशन ऑफ डिले की सुविधा देता है.  अगर कोई टैक्सपेयर इमरजेंसी की वजह से अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से उसे 'देरी माफ' का विकल्प मिलता है. अगर टैक्सपेयर के बताए कारण और उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है तो डेडलाइन के बाद भी उसे रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना नहीं लगता है.  जैसे कोई अगर अस्पताल में हो या घर में आपात स्थिति आ गई हो, किसी की मृत्यु या कोई गंभीर हादसे के वजह से वो समय पर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा हो तो वो आयकर विभाग से देरी माफी की अपील कर सकता है. इसके लिए उसे कंडोनेशन ऑफ डिले की सुविधा मिलती है. इस छूट के लिए उसे आयकर विभाग को पर्याप्त सबूत देना पड़ता है. अगर आवेदक की ओर से दिया गया कारण वास्तविक है और उसके दाव को आयकर विभाग से स्वीकृति मिल जाती है तो उसे जुर्माने से छूट मिल जाती है. करदाता को ये सुविधा के लिए Condonation Request पर रिक्वेस्ट करना होता है जो ऑनलाइन कर सकते हैं.  

कैसे करें आवेदन  

इनकम टैक्स की धारा 1961 के  सेक्शन 139(1) and 139(4) के तहत सभी टैक्सपेयर्स को समयसीमा के भीतर टैक्स भरना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर उनपर जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन अगर टैक्स पेयर्स ने  condonation of delay के लिए अनपरोध किया है और उसकी अपील स्वीकार कर ली गई है तो वो डेडलाइन के बाद भी बिना किसी पेनेल्टी या जुर्माना के अपना टैक्स भर सकता है. इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर सर्विस विकल्प में Condonation Request लिंक पर क्लिक कर Application for Statutory फॉर्म चुनना होगा, फिर क्रिएट कंडोनेशन रिक्वेस्ट का बटन दवाबकर प्रोसेस पूरा करना होगा.  बता दें कि डेडलाइन खत्म होने के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

