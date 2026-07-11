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इनकम टैक्स e-फाइलिंग पासवर्ड भूल गए? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो ऐसे करें रीसेट

सभी दस्तावेज ZIP फॉर्मेट में ही भेजें, अन्यथा अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा. सभी डाक्यूमेंट्स पर करदाता के सेल्फ-अटेस्टेड हस्ताक्षर होने चाहिए. पासवर्ड रीसेट का अनुरोध उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से भेजें, जो ई-फाइलिंग प्रोफाइल में दर्ज है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 11, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:40 PM IST
इनकम टैक्स e-फाइलिंग पासवर्ड भूल गए? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो ऐसे करें रीसेट
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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