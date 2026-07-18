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इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय भूलकर भी न करें ये 10 गलतियां, वरना आ सकता है टैक्स नोटिस

अगर कोई टैक्सपेयर अपनी पूरी टैक्स योग्य इनकम की जानकारी नहीं देता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 270A के तहत अगर कोई करदाता अपनी आय कम दर्शाता है, तो कम दर्शाई गई आय पर देय कर का 50% तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 18, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:05 PM IST
इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय भूलकर भी न करें ये 10 गलतियां, वरना आ सकता है टैक्स नोटिस
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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