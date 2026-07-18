/इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय भूलकर भी न करें ये 10 गलतियां, वरना आ सकता है टैक्स नोटिस

Income Tax Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) गलत तरीके से भरने पर टैक्सपेयर्स को पेनल्टी, इनकम टैक्स विभाग का नोटिस और रिफंड मिलने में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. कई लोग सिर्फ तय समय सीमा से पहले ITR दाखिल करने पर ध्यान देते हैं. लेकिन, गलत ITR फॉर्म चुनना, सभी इनकम के सोर्स की जानकारी न देना, गलत टैक्स डिडक्शन क्लेम करना या ITR वेरिफाई करना भूल जाना बाद में महंगा साबित हो सकता है. असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए ITR फाइलिंग जारी है. ऐसे में जानते हैं 10 आम गलतियों के बारे में, जिनसे बचकर आप बिना किसी परेशानी के अपना ITR दाखिल कर सकते हैं.