Income Tax Free Income: बदलती लाइफस्‍टाइल के बीच लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है. आमदनी बढ़ने से लोग इनकम टैक्‍स अदा कर रहे हैं. काफी लोग ऐसे हैं जो जीरो आईटीआर भरते हैं. आप नौकरीपेशा हों या खुद का बिजनेस, इनकम टैक्स रिटर्न भरना अच्‍छा रहता है. सरकार की तरफ से 12 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्‍स फ्री क‍िये जाने के बावजूद भी कई आमदनी ऐसी हैं, ज‍िन्‍हें पूरी तरह टैक्‍स फ्री रखा गया है.

कुछ आमदनी पूरी तरह इनकम टैक्‍स फ्री

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (Income Tax Act, 1961) के अनुसार कुछ आमदनी को पूरी तरह इनकम टैक्‍स फ्री रखा गया है. यह न‍ियम 1 अप्रैल से लागू होने वाले इनकम टैक्‍स एक्‍ट 2025 (Income Tax Act, 2025) के तहत भी लागू होगा. यहां हम आपको इनकम टैक्‍स एक्‍ट के अनुसार 10 ऐसी आमदनी के बारे में बताएंगे, जो पूरी तरह से टैक्‍स फ्री हैं और टैक्स बचाने में मदद कर सकती हैं. इनमें एग्रीकल्‍चर से लेकर सेव‍िंग स्‍कीम तक के र‍िटर्न शाम‍िल हैं. आइए जानते हैं व‍िस्‍तार से-

खेती से होने वाली आमदनी

कृष‍ि से होने वाली आमदनी जैसे खेती-बाड़ी, फसल बेचना या एग्रीकल्‍चर लैंड का किराया, सब कुछ पूरी तरह से टैक्स-फ्री है. इसमें क‍िसी तरह की अपर ल‍िम‍िट नहीं है. सीए आशीष म‍िश्रा बताते हैं यद‍ि खेती से आमदनी 5,000 रुपये से ज्यादा है और कुल आमदनी बेसिक छूट ल‍िमि‍ट से ऊपर जाती है तो रेट कैलकुलेशन में इसे शामिल कर सकते हैं. लेकिन इस पर क‍िसी तरह का टैक्स नहीं लगता, जो क‍ि क‍िसानों के ल‍िए बड़ी राहत है.

पीपीएफ का रिटर्न भी टैक्स-फ्री

पीपीएफ (PPF) स्कीम में न‍िवेश पर ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों टैक्स-फ्री हैं. यह एक्जेम्प्ट-एक्जेम्प्ट-एक्जेम्प्ट (EEE) मॉडल पर चलती है. एक फाइनेंश‍ियल ईयर में डेढ़ लाख रुपये तक के इनवेस्‍टमेंट पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन मिलता है. मौजूदा तिमाही में ब्‍याज दर 7.1% की है. लॉन्‍ग टर्म सेव‍िंग के लिए यह सबसे सुरक्षित और फायदेमंद ऑप्‍शन है.

EPF से न‍िकासी टैक्स-फ्री

ईपीएफ (EPF) अकाउंट से पैसे की न‍िकासी टैक्‍स-फ्री है, यद‍ि आपकी जॉब लगातार पांच साल या इससे ज्यादा है तो कर्मचारी का योगदान, एम्प्लॉयर का योगदान और ब्याज सब शामिल होता है. ओल्‍ड और न्‍यू दोनों टैक्स रिजीम में यह लागू होता है. यद‍ि पांच साल से कम सर्विस है तो कुछ शर्तों में टैक्स लग सकता है, लेकिन पांच साल के बाद पूरी राश‍ि टैक्स-फ्री होती है.

लाइफ इंश्योरेंस की मैच्‍योर होने वाली राशि

लाइफ इंश्योरेंस पॉल‍िसी की मैच्योरिटी या मौत पर मिलने वाली राशि टैक्स-फ्री होती है. प्रीम‍ियम आमतौर पर सम इंश्‍योर्ड का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. पॉल‍िसी होल्‍डर पर मिलने वाली राशि पर क‍िसी तरह की अपर ल‍िम‍िट नहीं होती और यह पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है. एक्‍सपर्ट के अनुसार फैम‍िली की सेफ्टी के साथ टैक्स सेव‍िंग का अच्छा तरीका है.

स्कॉलरशिप का पैसा भी टैक्स-फ्री

एजुकेशन के ल‍िए मिलने वाली क‍िसी भी तरह की स्कॉलरशिप 100% टैक्स-फ्री है. इसमें क‍िसी तरह की ल‍िमि‍ट नहीं होती. यह छात्रों और उनके पर‍िवारों के ल‍िए बड़ी राहत है, खासकर हायर एजुकेशन में.

रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट

माता-प‍िता, पति / पत्‍नी, भाई-बहन से म‍िले गिफ्ट और विरासत पूरी तरह टैक्स-फ्री हैं, इनमें क‍िसी तरह की लिमिट नहीं होती. गैर- रिश्तेदारों से हर साल 50,000 रुपये तक के गिफ्ट टैक्स-फ्री रहते हैं. इससे ज्यादा पर 'अन्य सोर्स से होने वाली इनकम' के तहत टैक्स लगता है. सेक्शन 56(2)(x) के तहत कैश, प्रॉपर्टी या ज्वेलरी पर भी इसी तरह का न‍ियम लागू होता है.

वसीयत से म‍िलने वाली प्रॉपर्टी

वसीयत से म‍िलने वाली क‍िसी भी तरह की प्रॉपर्टी पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है. देश में अभी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है. लेकिन विरासत में मिली प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी जैसे FD का ब्याज, डिविडेंड पर नॉर्मल टैक्स लगता है.

सुकन्या समृद्धि योजना का रिटर्न

सरकार की तरफ से संचाल‍ित की जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत ब्‍याज और मैच्योरिटी बेन‍िफ‍िट टैक्स-फ्री है. ब‍िट‍ियां के ल‍िए यह स्कीम सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन की सुव‍िधा देती है. यह लड़कियों की एजुकेशन और शादी के लिए सरकारी योजना है और पूरी तरह टैक्स-फ्री रिटर्न के साथ इसकी सुव‍िधा म‍िलती है.

टैक्स-फ्री बॉन्‍ड का इंटरेस्‍ट

सरकारी संस्थाओं की तरफ से जारी टैक्स-फ्री बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री रहता है. ये बॉन्ड लॉन्‍ग टर्म के इनवेस्‍टमेंट के ल‍िए अच्छे हैं. इन पर म‍िलने वाले ब्‍याज पर क‍िसी तरह का टैक्‍स नहीं कटता.

ग्रेच्युटी

सरकारी कर्मचारियों को न‍ियमानुसार म‍िलने वाली ग्रेच्युटी भी पूरी तरह टैक्स-फ्री है. प्राइवेट कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के नियमों के अनुसार 20 लाख रुपये तक की छूट म‍िलती है. रिटायरमेंट पर बड़ी रकम टैक्स बचाकर मिलती है.