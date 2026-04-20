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Hindi NewsबिजनेसNew Tax Regime: 12.75 लाख नहीं 20 लाख की सैलरी पर भी नहीं लगेगा 1 भी रुपये का Tax, समझ‍िए CA की कैलकुलेशन

New Tax Regime: 12.75 लाख नहीं 20 लाख की सैलरी पर भी नहीं लगेगा 1 भी रुपये का Tax, समझ‍िए CA की कैलकुलेशन

Income Tax: अगर आप जॉब चेंज करते समय कुछ बातों का ध्‍यान रखें और सैलरी स्‍ट्रक्‍चर में कुछ चीजों को शाम‍िल करा दें तो आपकी 20 लाख रुपये सालाना तक की आमदनी टैक्‍स फ्री हो सकती है. जी हां, आइए जानते हैं कैसे?

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:42 AM IST
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न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्‍स फ्री है. (Photo Credit: AI)
न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्‍स फ्री है. (Photo Credit: AI)

New Tax Regime Benefit: सरकार ने न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत 12.75 लाख रुपये सालाना तक की आमदनी को टैक्‍स फ्री कर द‍िया है. लेक‍िन लोग अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं क‍ि न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम स‍िलेक्‍ट लें या फ‍िर ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम? ओल्‍ड र‍िजीम में आपको कई तरह की सेव‍िंग पर ड‍िडक्‍शन का फायदा म‍िलता है. लेक‍िन न्‍यू टैक्‍स को देखकर पहली नजर में यही लगता है क‍ि इसमें टैक्‍स सेव‍िंग की गुंजाइश नहीं है. लेक‍िन यद‍ि आप कुछ न‍ियमों का ध्‍यान रखें तो 20 लाख रुपये तक की आदमनी को टैक्‍स फ्री कर सकते हैं. जी हां, आइए जानते हैं कैसे?

यद‍ि आप ध्‍यान से देखें तो न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत कुछ बेन‍िफ‍िट ऐसे हैं जो आपको टैक्स बचाने में भी सपोर्ट करते हैं. इन का यूज सही तरीके से करने पर टैक्सेबल इनकम काफी कम हो सकती है. जी हां, आप इनके जर‍िये अपना टैक्‍स जीरो भी कर सकते हैं. ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम में सेक्‍शन 80C, 80D और सेक्‍शन 24B के तहत आप टैक्‍स बचा सकते थे. लेक‍िन न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम में यह आपके सैलरी स्‍ट्रक्‍चर पर ड‍िपेंड करता है. यानी आपके CTC को कैसे बांटा गया है?

10 लाख रुपये की बेस‍िक सैलरी

यद‍ि आपका 20 लाख रुपये का CTC है तो न्‍यू लेबर कोड के तहत आपकी 50 प्रतिशत यानी 10 लाख रुपये की बेस‍िक सैलरी होनी चाह‍िए. Clear Tax के अनुसार आप इसमें कई टैक्स एफिशिएंट कम्‍पोनेंट को जोड़ सकते हैं.

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CTC के पार्ट कार लीज के साथ ब‍िना कार लीज के
एनुअल CTC 20 लाख रुपये 20 लाख रुपये
बेस‍िक सैलरी 10 लाख रुपये 10 लाख रुपये
मील 1,05,600 रुपये 1,05,600 रुपये
पीएफ 1.2 लाख रुपये 1.2 लाख रुपये
कार लीज 4.23 लाख रुपये जीरो रुपये
एनपीएस 1.4 लाख रुपये 1.4 लाख रुपये
बाकी सैलरी 12,11,400 रुपये 16,34,400 रुपये
स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन 75000 रुपये 75000 रुपये
टैक्‍सेबल इनकम 11,36,400 रुपये 15,59,400 रुपये
टैक्‍स जीरो रुपये 1.18 लाख रुपये
सोर्स : Clear Tax    

कैसे होता है डिडक्शन?

आप सबसे पहले मील बेनिफिट को कैलकुलेट करें. 200 रुपये मील के ह‍िसाब से आप द‍िन में दो डोल लेते हैं तो यह 22 द‍िन का यह 8800 रुपये हुआ. यद‍ि इस पर 12 महीने का खर्च देखें तो (8800 रुपये*12=1,05,600) रुपये होता है. इस ह‍िसाब से सालभर में 1.05 लाख रुपये टैक्स-फ्री हो गया. इसके बाद एम्प्लॉयर की तरफ से द‍िया जाने वाला कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन भी टैक्‍स फ्री होता है. यह बेसिक सैलरी का 12 प्रत‍िशत यानी 1.2 लाख रुपये हुआ. सेक्शन 80CCD(2) के तहत NPS में एम्प्लॉयर का योगदान करीब 1.4 लाख रुपये की एक्‍सट्रा छूट देता है. यह बेसिक का 14 प्रतिशत तक हो सकता है.

कार लीज पर बड़ा फायदा

कार लीज के जर‍िये आप टैक्‍स से बड़ा फायदा ले सकते हैं. यद‍ि कोई सैलरीड क्‍लास 8 लाख रुपये की कार को दो साल की लीज पर लेता है तो इसकी एनुअल लागत करीब 4.23 लाख रुपये (ब्याज सहित) होती है. यह खर्च सैलरी स्‍ट्रक्‍चरन के जर‍िये शो क‍िया जाता है तो इसे टैक्‍स एफिशिएंट पर्क्विज़ट माना जाता है. इस तरह कुल ड‍िडक्‍शन बढ़कर 7.88 लाख रुपये हो जाता है. यद‍ि आपके पास खुद की कार है तो आप फ्यूल और ड्राइवर का खर्च क्‍लेम कर सकते हैं.

12 लाख से कम हो जाएगी टैक्सेबल इनकम

ClearTax के अनुसार सभी डिडक्शन के बाद आपकी नेट सैलरी घटकर करीब 12.12 लाख रुपये रह जाती है. यद‍ि आप 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अप्‍लाई कर दें तो टैक्सेबल इनकम घटकर 11.37 लाख रुपये रह जाती है. अब न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत आप आपकी टैक्स देनदारी जीरो हो जाती है. कार लीज‍िंग का ऑप्‍शन यद‍ि आप नहीं लेते तो टैक्सेबल इनकम घटकर 15.59 लाख रुपये होती है. लेक‍िन यहां आपको करीब 1.18 लाख रुपये का टैक्‍स देना पड़ता है.

काम की बात

न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत सरकार ने ड‍िडक्‍शन क्‍लेम करने की आजादी भले ही बंद कर दी. लेक‍िन आप अपने एम्प्लॉयर के जरिये म‍िलने वाले कंपोनेंट से अपनी टैक्स सेव‍िंग कर सकते हैं. इसके ल‍िये जरूरी है क‍ि आप नौकरी बदलने समय अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर एचआर से बातचीत कर लें. बेसिक सैलरी यद‍ि आपकी 50 प्रत‍िशत है तो आप कार लीज का ऑप्‍शन लेकर अपनी अच्‍छी खासी सैलरी बचा सकते हैं. इस तरह आप भी 20 लाख रुपये तक की सैलरी पर टैक्स बचा सकते हैं.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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