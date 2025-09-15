ITR फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ गई? बीती रात आया इनकम टैक्स ऑफिस से SOS अलर्ट
बिजनेस

ITR फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ गई? बीती रात आया इनकम टैक्स ऑफिस से SOS अलर्ट

ITR Last date news: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो डेडलाइन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं और आखिरी दिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आप सब काम छोड़कर पहले ये खबर पढ़ें ताकि खुद की गलती से होने वाले संभावित नुकसान से सुरक्षित हों सकें. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 15, 2025, 03:13 AM IST
ITR Last Date: क्या इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ गई है? दरअसल वाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया के कुछ और हिस्सों में दावा किया जा रहा है कि अगर आपने भी अपना आईटीआर जमा नहीं किया है तो बिलकुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप इसे भरने की मियाद बढ़ा दी गई है. ये मैसेज इतनी तेज वायरल हुआ कि बीती रात इनकम टैक्स इंडिया को ट्वीट करके इस मैसेज की सच्चाई बतानी पड़ी. 

तारीख बढ़ने की खबर अफवाह है

इनकम टैक्स इंडिया ने एक्स पर लिखा,  'एक फर्जी खबर चल रही है जिसमें कहा गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि (मूल रूप से 31.07.2025 को देय थी जिसे 15.09.2025 तक बढ़ा दिया गया था) को आगे बढ़ाकर 30.09.2025 कर दिया गया है. आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 15.09.2025 ही रहेगी. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक इनकम टैक्स इंडिया अपडेट पर ही भरोसा करें. आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए करदाताओं की सहायता के लिए, हमारा हेल्पडेस्क 24x7 आधार पर काम कर रहा है, और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और ट्विटर/एक्स के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं.'

हम अपने पाठकों को बता दें कि 30 सितंबर तक डेडलाइन बढ़ने का दावा फेक न्यूज है इसलिए अगर आपने भी अबतक अपना कागज जमा नहीं किया है तो आज ही आईटीआर भरें और जुर्माने समेत अन्य परेशानियों से बचें. यानी वो हर शख्स जिसने आईटीआर अभी तक नहीं भरा है उसके पास इसे भरने के महज चंद घंटे बचे हैं.

पहले ही मिल चुकी थी 15 दिन की मियाद

इस साल के लिए आयकर विभाग (Income Tax) ने 31 जुलाई की पुरानी अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी, ताकि टैक्सपेयर्स को ज्यादा समय मिल सके. लेकिन अब टैक्स डिपार्टमेंट लगातार रिमाइंडर भेज रहा है कि तय समय तक ITR फाइल किया जाए. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो डेडलाइन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं और आखिरी दिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको किसी फेक न्यूज़ के झांसे में नहीं आना और हर हाल में अपना आईटीआर 15 सितंबर यानी आज फाइल करना है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

itr last date

