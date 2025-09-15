ITR फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ गई? बीती रात आया इनकम टैक्स ऑफिस से SOS अलर्ट

ITR Last Date: क्या इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ गई है? दरअसल वाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया के कुछ और हिस्सों में दावा किया जा रहा है कि अगर आपने भी अपना आईटीआर जमा नहीं किया है तो बिलकुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप इसे भरने की मियाद बढ़ा दी गई है. ये मैसेज इतनी तेज वायरल हुआ कि बीती रात इनकम टैक्स इंडिया को ट्वीट करके इस मैसेज की सच्चाई बतानी पड़ी.

तारीख बढ़ने की खबर अफवाह है

Add Zee News as a Preferred Source

इनकम टैक्स इंडिया ने एक्स पर लिखा, 'एक फर्जी खबर चल रही है जिसमें कहा गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि (मूल रूप से 31.07.2025 को देय थी जिसे 15.09.2025 तक बढ़ा दिया गया था) को आगे बढ़ाकर 30.09.2025 कर दिया गया है. आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 15.09.2025 ही रहेगी. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक इनकम टैक्स इंडिया अपडेट पर ही भरोसा करें. आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए करदाताओं की सहायता के लिए, हमारा हेल्पडेस्क 24x7 आधार पर काम कर रहा है, और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और ट्विटर/एक्स के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं.'

हम अपने पाठकों को बता दें कि 30 सितंबर तक डेडलाइन बढ़ने का दावा फेक न्यूज है इसलिए अगर आपने भी अबतक अपना कागज जमा नहीं किया है तो आज ही आईटीआर भरें और जुर्माने समेत अन्य परेशानियों से बचें. यानी वो हर शख्स जिसने आईटीआर अभी तक नहीं भरा है उसके पास इसे भरने के महज चंद घंटे बचे हैं.

Income Tax India tweets, "A fake news is in circulation stating that the due of filing ITRs (originally due on 31.07.2025, and extended to 15.09.2025) has been further extended to 30.09.2025. The due date for filing ITRs remains 15.09.2025. Taxpayers are advised to rely only on… pic.twitter.com/atJgsjXq3V — ANI (@ANI) September 14, 2025

पहले ही मिल चुकी थी 15 दिन की मियाद

इस साल के लिए आयकर विभाग (Income Tax) ने 31 जुलाई की पुरानी अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी, ताकि टैक्सपेयर्स को ज्यादा समय मिल सके. लेकिन अब टैक्स डिपार्टमेंट लगातार रिमाइंडर भेज रहा है कि तय समय तक ITR फाइल किया जाए. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो डेडलाइन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं और आखिरी दिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको किसी फेक न्यूज़ के झांसे में नहीं आना और हर हाल में अपना आईटीआर 15 सितंबर यानी आज फाइल करना है.

ये भी पढ़ें- ITR Last Date: आज आखिरी मौका...क्या बढ़ेगी ITR फाइलिंग की डेडलाइन?