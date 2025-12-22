Income Tax Refund: अगर आपने फाइनेंश‍ियल ईयर 2024-25 (AY 2025-26) के ल‍िए इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल क‍िया है और अभी तक र‍िफंड नहीं आया तो यह खबर आपके काम की है. असेसमेंट ईयर 2025-26 का रिफंड आने की उम्मीद है और आईटीआर (ITR) प्रोसेस नहीं हुआ तो 31 दिसंबर 2025 के बाद गलती में सुधार करना मुश्किल हो जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) तमाम र‍िटर्न को लेट प्रोसेस कर रहा है. यद‍ि प्रोसेसिंग तय डेडलाइन के बाद होती है और क‍िसी तरह का एरर सामने आता है तो आप र‍िवाइज्‍ड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. रिफंड क्लेम करने वालों के लिए यह बड़ा रिस्क है.

एरर को लेकर इशारा क्‍यों करता है CPC?

आईटीआर (ITR) प्रोसेस होने के बाद सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) इसका फॉर्म 26AS, AIS और TIS से मि‍लान करता है. छोटी-छोटी गलतियों से भी आपका रिफंड रुक सकता है. नॉर्मली प्रॉब्‍लम TDS / TCS में मिसमैच, ब्याज से होने वाली आमदनी, कैपिटल गेन की गलत रिपोर्ट या डिडक्शन शेड्यूल में एरर के चलते होती है. होता यह है क‍ि काफी लोग प्री-फिल्ड डेटा पर भरोसा कर लेते हैं, जो क‍ि कई बार सही नहीं होता. यही कारण है क‍ि छोटी सी गड़बड़ी भी टैक्स डिमांड में बदल सकती है. 31 दिसंबर 2025 के बाद यद‍ि आईटीआर (ITR) प्रोसेस होता है और एरर मिलता है तो आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे.

यद‍ि आपका र‍िफंड पेंडिंग है तो क्या करें?

यद‍ि आपका रिटर्न अभी भी अनप्रोसेस्ड है और डेडलाइन नजदीक है तो पोर्टल पर e-वेरिफिकेशन स्टेटस और बैंक अकाउंट वेल‍िडेशन को चेक करें. क‍िसी तरह का पेंडिंग एक्शन या नोटिस द‍िखाई दें तो e-Nivaran से ऑनलाइन ग्रिवांस फाइल करें. इसके बाद भी देरी होने पर आप ज्‍यूरीस्‍ड‍िक्‍शनल असेसिंग ऑफिसर से संपर्क करें.

खटाई में पड़ जाएगा र‍िफंड?

जानकारों का कहना है लेट प्रोसेसिंग जैसी छोटी गलतियां भी आपके रिफंड को ड‍िले कर सकती हैं. डिपार्टमेंटल डिले के लिये क‍िसी तरह का कोई कानून नहीं है. रेक्टिफिकेशन, ग्रिवांस और CBDT की कंडोनेशन पावर मदद कर सकती हैं, लेकिन ये रिएक्टिव हैं. रिफंड क्लेम करने वालों को यही सलाह है क‍ि अभी से प्रोसेसिंग को मॉनीटर करें और जल्दी ऐक्शन लें. दरअसल, 31 दिसंबर के बाद आपके पास ऑप्‍शन बहुत कम हो जाएंगे. इससे हजारों टैक्सपेयर्स पर असर पड़ रहा है. इसल‍िए जल्‍द से जल्‍द अपना ITR स्टेटस चेक करें और जरूरी कदम उठाएं.