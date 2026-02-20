Advertisement
trendingNow13116590
Hindi Newsबिजनेस50 लाख से ज्‍यादा इनकम और टैक्‍स छूट का दावा, MNC द‍िग्‍गजों ने टैक्‍स चुराने के ल‍िये कहां क‍िया खेल?

50 लाख से ज्‍यादा इनकम और टैक्‍स छूट का दावा, MNC द‍िग्‍गजों ने टैक्‍स चुराने के ल‍िये कहां क‍िया खेल?

इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से लगाए गए आरोप में कहा गया क‍ि ये लोग अपनी आमदनी को कम दिखा रहे हैं और गलत छूट क्लेम कर रहे हैं. इतना ही नहीं ये लोग विदेशी प्रॉपर्टी या व‍िदेश से होने वाली आमदनी को भी छ‍िपा रहे हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Feb 20, 2026, 03:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आयकर व‍िभाग के ऑफ‍िस का फोटो. (File Photo)
आयकर व‍िभाग के ऑफ‍िस का फोटो. (File Photo)

Income Tax Deptt Update: आयकर व‍िभाग (Income Tax) की तरफ से टैक्‍स चोरी रोकने के लि‍ए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. एक साल पहले भी व‍िभाग ने कुछ टैक्‍स पेयर्स को नोटिस इश्‍यू क‍िये थे. अब फ‍िर से आयकर व‍िभाग ने हायर इनकम वालों पर सख्ती बढ़ा दी है. मल्‍टीनेशनल (MNC) कंपनियों और स्‍टार्टअप्स के सीनियर एग्‍जीक्‍यूट‍िव इनकम टैक्‍स व‍िभाग की रडार पर हैं. ये वहीं लोग हैं ज‍िनकी एनुअल सैलरी 50 लाख रुपये से ज्यादा है. ऐसे लोगों को व‍िभाग की तरफ से नोट‍िस भेजे जा रहे हैं. ज‍िनको नोट‍िस गया है उनमें सीईओ (CEO), एमडी और अन्य टॉप लेवल अधिकारी शामिल हैं.

डेटा एनालिसिस के बेस पर पकड़ी जा रही गलत‍ियां

इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से लगाए गए आरोप में कहा गया क‍ि ये लोग अपनी आमदनी को कम दिखा रहे हैं और गलत छूट क्लेम कर रहे हैं. इतना ही नहीं ये लोग विदेशी प्रॉपर्टी या व‍िदेश से होने वाली आमदनी को भी छ‍िपा रहे हैं, ज‍िससे टैक्‍स कम देना पड़े. व‍िभाग की तरफ से यह कार्रवाई 'NUDGE' (Non-intrusive Usage of Data to Guide and Enable) अभियान के तहत की जा रही है. इस तकनीक में डेटा एनालिसिस के बेस पर गड़बड़ियों को पकड़ा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं?
इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से कई मामलों में यह पता लगा क‍ि लोग विदेशी प्रॉपर्टी और विदेशी से होने वाली आमदनी को अपने आईटीआर (ITR) में शो नहीं कर रहे. इसके अलावा हाउसिंग, ट्रैवल जैसे अलाउंस को बढ़ा-चढ़ाकर क्लेम किया जा रहा है. कुछ लोग फर्जी डोनेशन द‍िखाकर टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं. इन लोगों ने धार्मिक संस्था, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्‍टीट्यूट के नाम पर गलत डोनेशन को शो क‍िया है. एक अधिकारी ने बताया 24 से ज्यादा केस हाई-वैल्यू प्रॉपर्टी इन्‍वेस्‍टमेंट से जुड़े हुए हैं, 50 से ज्यादा केस में व‍िदेशी क्‍लाइंट से क्र‍िप्‍टोकरेंसी में सेकेंडरी इनकम मिली है.

क‍िन सेक्टर्स के लोगों पर सबसे ज्‍यादा असर?
आयकर व‍िभाग की तरफ से द‍िये जाने वाले नोट‍िस सबसे ज्‍यादा IT, एफएमसीजी (FMCG), हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स के सीनियर अध‍िकार‍ियों को म‍िले हैं. स्टार्टअप्स के फाउंडर्स और लीडर्स भी रडार पर हैं. कई केस में यह भी पता लगा है क‍ि एक ही सीए के क्लाइंट एक ही संस्था को डोनेशन दे रहे हैं, इससे शक और बढ़ गया. इस तरह के सीए के खिलाफ अलग से कार्रवाई शुरू हो गई है.

कैसे पकड़ में आईं गड़बड़ियां?
विभाग AI पावर्ड एनाल‍िट‍िक्‍स और थर्ड-पार्टी डेटा (बैंक, कंपनियां, TDS रिकॉर्ड्स) से मैच कर रहा है. ऑटोमेटेड डेटा-शेयरिंग और PAN से ल‍िंक्‍ड मानीटर‍िंग से विदेशी डील‍िंग को छिपाना मुश्किल हो गया है. छिपी संपत्तियों में स्पाउस या माइनर बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी, विदेशी इक्‍व‍िटी इनवेस्‍टमेंट, क्र‍िप्‍टो इनकम और ओवरसीज बैंक अकाउंट शामिल हैं.

रिवाइज्ड ITR फाइल करने का मौका
'NUDGE' के तहत विभाग ने लोगों को रिवाइज्ड ITR फाइल करने का मौका दिया है. अगर सुधार नहीं किया तो पेनल्टी के अलावा सख्‍त कार्रवाई भी की जा सकती है. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अब तक 21 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने 2021-22 से 2024-25 के लिये र‍िवाइज्‍ड रिटर्न फाइल क‍िये, ज‍िससे 2500 करोड़ से ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स मिला. करंट असेसमेंट ईयर में 15 लाख से ज्यादा रिटर्न अपडेट हो चुके हैं.

2026-27 बजट में राहत का प्रावधान
बजट में सरकार ने एक बार के लिए 6 महीने की कंप्लायंस विंडो खोली है. इसमें विदेशी एसेट्स डिस्क्लोज कर सकते हैं. यह उन प्रोफेशनल्स को राहत देगा ज‍िनके पास अनरिपोर्टेड ESOP होल्डिंग्स हैं या ऐसे स्टूडेंट जो ओवरसीज अकाउंट्स में फंड रखे हुए हैं. विभाग का मकसद कंप्लायंस बढ़ाना है, न कि पेनल्टी लगाना. व‍िभाग की तरफ से उठाए गए कदम से हाई इनकम ग्रुप वाले लोगों का सावधान रहना जरूरी है, ज‍िससे टैक्‍स बचाने के चक्‍कर में उनका ज्‍यादा नुकसान न हो. यद‍ि आपको खुद या आपके क‍िसी पर‍िच‍ित को ऐसा नोटिस मिला है तो जल्‍द इस तरह के मामलों को न‍िपटा लें. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

income tax

Trending news

पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
Gujarat news
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
priyanka gandhi
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
India Pax Silica
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
जुलूस में मंदिर वाला गाना बजा... तीन तस्वीरों में मस्जिद के सामने बवाल की पूरी कहानी
Karnataka News
जुलूस में मंदिर वाला गाना बजा... तीन तस्वीरों में मस्जिद के सामने बवाल की पूरी कहानी
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल