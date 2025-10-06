Income Tax Return Refund Delay: हर साल व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से आईटीआर (ITR) फाइल करने की आख‍िरी तारीख 31 जुलाई तय की जाती है. लेक‍िन इस बार इनकम टैक्‍स र‍िटर्प के फॉर्म में बदलाव होने और दूसरे कारणों से मंत्रालय ने आईटीआर (ITR) की आख‍िरी तारीख को बढ़ाकर 16 स‍ितंबर कर द‍िया था. आयकर विभाग की तरफ से टेक्‍न‍िकल इश्‍यू और अन्य द‍िक्‍कत के बावजूद आख‍िरी तारीख को बढ़ाने से इनकार कर दिया. आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार 16 सितंबर तक 7.53 करोड़ आईटीआर (ITR) फाइल क‍िये गए. इसके अलावा इस तारीख तक 4 करोड़ रिटर्न प्रोसेस हो चुके थे.

7.68 करोड़ रिटर्न फाइल क‍िये जा चुके

व‍िभागीय वेबसाइट के अनुसार 5 सितंबर तक 7.68 करोड़ रिटर्न फाइल क‍िये जा चुके हैं और 6.11 करोड़ आईटीआर (ITR) प्रोसेस हुए हैं. लेकिन कई टैक्‍सपेयर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर शिकायत की जा रही है क‍ि उनका ITR स्टेटस 'प्रोसेस्ड' द‍िखाने के बावजूद भी अभी तक रिफंड नहीं मिला है. इस साल सरकार ने नॉन-ऑडिट कैटेगरी के टैक्‍सपेयर्स के ल‍िए ITR फाइल करने की तारीख दो बार बढ़ाई है. पहले इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर क‍िया गया, इसके बाद इसे 24 घंटे और बढ़ाकर 16 सितंबर क‍िया गया.

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

ऑडिट वाले मामलों के लि‍ए ITR फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर है और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की टाइम ल‍िम‍िट भी 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई. पहले टैक्‍स ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर फाइल करने की तारीख के बीच एक महीने का अंतर होता था. लेक‍िन अभी यह साफ नहीं है क‍ि सरकार ऑडिट मामलों की आईटीआर से जुड़ी तारीख को बढ़ाएगी या नहीं. अगर आपका भी ITR 'प्रोसेस्ड' शो कर रहा है लेक‍िन रिफंड नहीं मिला. ऐसे में ITR स्टेटस 'प्रोसेस्ड' द‍िखाने और र‍िफंड अकाउंट में नहीं आने पर आपको क्‍या करना चाह‍िए, आइए जानते हैं.

> सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर चेक करें. ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें और 'Refund/Demand Status' सेक्शन देखें. यद‍ि रिफंड प्रोसेस्ड है लेक‍िन आपके अकाउंट में नहीं आया तो अगले कदम पर जाएं.

> दूसरा स्‍टेप यह होगा क‍ि बैंक अकाउंट की ड‍िटेल चेक करें. यह अच्‍छी तरह चेक कर लें क‍ि आपने सही बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिया है या नहीं. गलत ड‍िटेल जमा करने के कारण रिफंड में देरी हो सकती है.

> फॉर्म 26AS और TDS को मैच करें, TDS या टैक्स क्रेडिट में गड़बड़ी के कारण आपका रिफंड रुक सकता है.

> फॉर्म 26AS में द‍िखाए गए टैक्स और ITR में भरे गए टैक्स का मिलान करें.

> अगर सब कुछ सही है तो ई-फाइलिंग पोर्टल की हेल्पडेस्क के जरिये रिफंड री-इश्यू करें.

> NSDL या बैंक से संपर्क करें. यद‍ि RFD कोड जारी हो चुका है, लेकिन रिफंड नहीं आया तो बैंक की ब्रांच या NSDL से संपर्क करें.

> प्रोसेसिंग के बाद रिफंड अकाउंट में आने में 15 से 30 दिन का समय लग सकता है.

नॉन-ऑडिट मामलों में ITR फाइलिंग प्रोसेस

नॉन-ऑडिट टैक्‍सपेयर्स आमतौर पर सैलरी, बैंक ब्याज या अन्य सामान्य आमदनी के आधार पर ITR फाइल करते हैं. वे इनकम टैक्‍स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपनी जानकारी (इनकम, कटौती और TDS आदि) भरते हैं. सरकार इन ITR को वेर‍िफाई और प्रोसेस करती है. रिफंड में क‍िसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए सही जानकारी भरें और रेगुलर पोर्टल पर स्टेटस चेक करें. यद‍ि रिफंड 30 दिन बाद भी नहीं आता तो हेल्पडेस्क या बैंक से संपर्क करें.