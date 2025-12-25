Income Tax Refund 2025: साल 2025 खत्‍म होने वाला है और लाखों टैक्‍सपेयर्स अभी तक इनकम टैक्‍स र‍िफंड का इंतजार कर रहे हैं. लेक‍िन अब आयकर व‍िभाग की तरफ से रिफंड का इंतजार कर रहे लोगों को ऐसा मैसेज भेजा गया है, ज‍िसे पढ़कर लोग चौंक गए हैं. दिसंबर 2025 में व‍िभाग की तरफ से अचानक हजारों टैक्सपेयर्स को SMS और ईमेल भेजा गया है. व‍िभाग की तरफ से भेजे जा रहे मैसेज और ई-मेल में कहा गया क‍ि उनके ITR रिफंड को 'रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस' के तहत होल्ड क‍िया गया है.

सोशल मीडिया नाराजगी जता रहे लोग

इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से बताया गया क‍ि आईटीआर (ITR) में क्लेम किये गए रिफंड में 'कुछ discrepancies' या mismatches पाए गए हैं. लोग इसके स्क्रीनशॉट् सोशल मीडिया पर शेयर कर नाराजगी जता रहे हैं. काफी लोगों का पोर्टल पर स्टेटस 'रिफंड क्रेडिटेड' दिखा रहा है, लेकिन मैसेज में इसे होल्‍ड बताया गया है. व‍िभाग का एडवांस डेटा एनालिटिक्स सिस्टम आईटीआर (ITR) को स्कैन करता है. र‍िफंड क्‍लेम ज्यादा लगने या फॉर्म 16 या AIS से मैच नहीं करने पर यह फ्लैग हो जाता है. इसमें टैक्सपेयर्स को खुद सुधार का मौका दिया जा रहा है.

23 दिसंबर को जारी क‍िया गया क्‍लेर‍िफ‍िकेशन

X पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'मैसेज आया कि ITR होल्ड, ईमेल में डिटेल्स हैं. लेकिन कोई ईमेल नहीं! पोर्टल पर भी रिफंड क्रेडिटेड दिख रहा है!' कई को SMS आया लेकिन ईमेल नहीं, या पोर्टल पर क‍िसी तरह का एक्शन आइटम नहीं है. कुछ का कहना है जेनुइन डिडक्शन क्लेम करने पर भी फ्लैग हो गया. डिपार्टमेंट की तरफ से 23 दिसंबर को क्‍लेर‍िफ‍िकेशन जारी किया गया क‍ि यह केवल एडवाइजरी है, सुधार करने पर पेनल्टी से बचे रहेंगे.

म‍िसमैच का क्‍या है कारण?

> 80C, 80D, HRA जैसे डिडक्शन का फॉर्म-16 से मैच नहीं करना.

> इंटरेस्ट, कैपिटल गेन या डिविडेंड इनकम AIS में दिख रही लेकिन ITR में नहीं.

> HRA क्लेम लेकिन रेंट पर TDS नहीं काटा गया.

> बड़े पॉलिटिकल डोनेशन या फॉरेन एसेट्स के बारे में गलत डिस्क्लोजर.

> पिछले कुछ सालों से अचानक डिडक्शन का बढ़ना.

अब क्या करें?

यद‍ि आपको भी इस तरह का मैसेज मिला है तो तुरंत: इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें. इसके बाद AIS, फॉर्म 26AS और फॉर्म 16 चेक करें. म‍िसमैच मिलने पर सेक्शन 139 (5) के तहत रिवाइज्ड आईटीआर (ITR) 31 दिसंबर 2025 तक फाइल करें. यद‍ि सब ठीक है तो इंतजार करें, प्रोसेसिंग रिज्यूम होने की उम्‍मीद है. डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया क‍ि AY 2025-26 के लिये 15 लाख से ज्यादा र‍िवाइज्‍ड आईटीआर (ITR) पहले ही फाइल हो चुके हैं. रिवाइज्ड नहीं करने पर बाद में आपको अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइल करना पड़ेगा.