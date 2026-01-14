Advertisement
Income Tax Refund: अभी तक नहीं आया रिफंड, कहीं इस वजह से तो नहीं अटका आपका पैसा? ऐसे करें चेक

Income Tax Refund: अभी तक नहीं आया रिफंड, कहीं इस वजह से तो नहीं अटका आपका पैसा? ऐसे करें चेक

ITR News: आईटीआर फॉर्म में हुई गलतियों की वजह से आयकर विभाग कई लोगों को नोटिस भेजकर उनसे तय समय में जवाब मांगता है. इस नोटिस से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको इसका जवाब समय रहते हुए देना होता है ताकि आपका रिफंड मिल सके.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 14, 2026, 10:30 PM IST
Income Tax Refund: अभी तक नहीं आया रिफंड, कहीं इस वजह से तो नहीं अटका आपका पैसा? ऐसे करें चेक

Income Tax Refund News: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन पिछले साल 31 दिसंबर को ही खत्म हो गई थी. हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, करीब 70 लाख लोग ऐसे पाए गए थे, जिन्होंने उसके बाद भी आईटीआर फाइल नहीं किया था. बहरहाल, अब इनकम टैक्स रिफंड की बात हो रही है. जी हां. आईटीआर को समय से भरने के बाद टैक्सपेयर्स अब आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. अगर आपको भी इस रिफंड का इंतजार है तो यह खबर आपके लिए खास है. आय दिन हम देख रहे हैं कि इनकम टैक्स रिफंड के लिए कई सारे लोग सोशल मीडिया पर अपने-अपने सवाल डाल रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैग कर पूछ रहे हैं कि कब तक उनका रिफंड मिलेगा. यहां ध्यान देने वाली बात है कि पहले के मुकाबले इस बार आयकर विभाग बहुत की सख्ती के साथ आईटीआर फाइल किए गए दस्तावेजों की जांच कर रहा है. आपने अगर थोड़ी सी भी गलती आईटीआर फाइलिंग में की होगी तो आपका रिफंड अटक सकता है. हम यहां कुछ खास बातों को बताने जा रहे हैं, इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि आप Income Tax Refund के स्टेटस को कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं.

इन वजहों से रुक सकता है पैसा
आयकर विभाग बहुत ही बारीकी से आईटीआर के दस्तावेजों की जांच कर रहा है. अगर किसी की डिटेल मैच नहीं होती है तब भी उसका रिफंड अटक सकता है. मतलब कि अगर आपने जो जानकारी आईटीआर फाइलिंग में दी है और वही जानकारी आयकर विभाग के पास है तब तो ठीक है. लेकिन अगर इन दोनों जानकारियों में कोई अंतर आता है, तो आपका रिफंड रुक सकता है. आपके द्वारा दी गई जानकारी की मैचिंग एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS),  मिलान फॉर्म 26AS और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) से किया जाता है. अगर इन दस्तावेजों में दी गई आय की जानकारी आपके आईटीआर फाइलिंग में दिखाई गई इनकम की जानकारी से अलग है तो आयकर विभाग इसे 'मिसमैच' बताकर आपकी फाइल को रोक सकता है. इससे भी आपका रिफंड अटक सकता है. कई बार लोग ई-वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं और उसके बिना ही आईटीआर फाइल कर देते हैं. जी हां, बिना ई-वेरिफिकेशन वाले आईटीआर को अवैध माना जाता है. मतलब कि कई लोग तो आईटीआर फाइल कर देते हैं लेकिन उसे वेरिफाई करना भूल जाते हैं. जब जांच की जाती है तो इसका पता चलते ही उनके रिफंड में रुकाकट की बात सामने आती है. अधिक जानकारी के लिए आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें- भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के सामने बौना हुआ ट्रंप टैरिफ, चालू वित्त वर्ष में 7.8% की रफ्तार से भागेगी अर्थव्यवस्था!

नोटिस का समय रहते दें जवाब
आईटीआर फॉर्म में हुई गलतियों की वजह से आयकर विभाग कई लोगों को नोटिस भेजकर उनसे तय समय में जवाब मांगता है. इस नोटिस से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको इसका जवाब समय रहते हुए देना होता है ताकि आपका रिफंड मिल सके. इसलिए अगर आप में से किसी को आईटीआर संबंधित बातों के लिए आयकर विभाग का नोटिस आया है तो आप इसका जवाब जरूर दें. 

ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस
अगर आपको विश्वास है कि आपके आईटीआर दस्तावेज में कोई गलती नहीं है, कोई मिसमैच नहीं है तो आप ऑनलाइन कहीं से भी अपने रिफंड स्टेटस की जांच कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया
> सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट  incometax.gov.in पर जाना है. 
> उसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड का यूज करके लॉगिन करना है. 
> अब होम पेज पर दिखाई दे रहे ई-फाइल पर क्लिक करें.
> उसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर View Filed Returns के ऑप्शन को चुनें. 
> अगर आपका रिफंड जारी हो गया है तो उसकी जानकी आपको यहां मिल जाएगी. 

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

Income tax Refundincome tax

