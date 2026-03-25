Form 16 New Rules: अभी तक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत पर आपको एम्पलॉयर की तरफ से फॉर्म-16 दिया जाता है. लेकिन जल्द ही यह नियम बदलने वाला है और अब से आपको इसकी जगह फॉर्म-130 मिलेगा.
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Income Tax Refund: अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो आपको एम्पलायर की तरफ से हर साल फॉर्म-16 (Form-16) मिलता होगा. आप आईटीआर या इनकम टैक्स फाइल करें या नहीं करें, लेकिन कंपनियों की तरफ से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में आपके लिये यह डॉक्यूमेंट इश्यू किया जाना जरूरी होता है. यह आपकी आमदनी और टैक्स का लेखा- जोखा होता है. लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 (Income Tax Act, 2025) के तहत फॉर्म-16 का प्रावधान नहीं है. जी हां, 1 अप्रैल 2026 से आपका एम्पलॉयर आपके लिए ट्रेडिशनल फॉर्म-16 जारी नहीं करेगा.
आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि फॉर्म-16 (Form-16) जारी नहीं होगा तो क्या होगा. नए फाइनेंशियल ईयर से डिटेल्ड डॉक्यूमेंट फॉर्म-130 दिया जाएगा. हालांकि, इस बार आपको एम्पलॉयर की तरफ से फॉर्म-16 ही दिया जाएगा. नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा तो इसके तहत फॉर्म-130 FY 2027 में दिया जाएगा. इस साल मई-जून 2026 में आपको फॉर्म-16 ही जारी किया जाएगा. फॉर्म-130 नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू होने के बाद ही जारी किया जाएगा.
सरकार की तरफ से यह बदलाव टैक्स रिपोर्टिंग को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, स्टैंडर्ड और डिजिटल बनाने के लिये किया जा रहा है. फॉर्म-16 अब पुराना पड़ गया है. नए सिस्टम से गलतियां कम होंगी और डेटा मैचिंग बेहतर तरीके से हो सकेगी. इसके साथ ही आईटीआर फाइलिंग भी ज्यादा आसान होगी. इसके लागू होने के बाद सब कुछ सिस्टम ड्रिवन होगा और मैन्युअली फॉर्म को तैयार नहीं किया जाएगा.
> फॉर्म-130 सैलरी से TDS कटौती का सर्टिफिकेट होगा.
> पार्ट A में: एम्पलॉयर और कर्मचारी की पूरी डिटेल होगी.
> पार्ट B: सैलरी और कटे हुए टैक्स की समरी दी जाएगी.
> पार्ट C: टैक्सेबल इनकम की डिटेल्ड कैलकुलेशन होगी.
फॉर्म-130 को TRACES पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा. हर तिमाही TDS फाइलिंग प्रोसेस होने के बाद यह जेरनेट होगा. इसे मैन्युअली नहीं बनाया जा सकेगा. जिससे डेटा की एक्यूरेसी बढ़ेगी और गलतियां कम होंगी.
नए ITR फॉर्म्स को भी रीडिजाइन किया गया है. अब पहले के मुकाबले ज्यादा प्री-फिल्ड जानकारी आएगी. इनकम और डिडक्शन से जुड़ी जानकारी स्ट्रक्चर्ड होगी. कैपिटल गेन्स की जानकारी साफ होने के साथ ही एसेट्स का पूरा डिस्क्लोजर जरूरी होगा. सैलरीड क्लास को अपनी अपनी सैलरी, इन्वेस्टमेंट और डेटा सही रखना होगा ताकि किसी तरह का मिसमैच न हो.
> टैक्स रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी.
> टैक्स से जुड़ी गलतियां कम होंगी.
> डेटा मैच होने पर रिफंड तेजी से मिल सकेगा.
> बड़े टैक्सपेयर्स, निवेशकों और NRI के लिए फायदा.
नए फॉर्म-130 के हिसाब से आपको अपने सैलरी कंपोनेंट्स, इनवेस्टमेंट प्रूफ और बाकी डिटेल को अपडेट रखें. टीडीएस कटौती सही हो, यह चेक कर लें. फॉर्म-130 को TRACES से डाउनलोड करके ITR फाइलिंग में यूज करें. सरकार की तरफ से किया जा रहा यह बदलाव टैक्स सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमेटेड बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. शुरुआत में आपको कुछ परेशानी हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में यह सैलरीड क्लास के लिए फायदेमंद साबित होगा.