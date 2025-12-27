Advertisement
क्या आपका इनकम टैक्स रिफंड अटका है? इस तारीख तक मिलेगा पैसा, तुरंत करें ये काम

FY 25-24 के दौरान कमाई गई इनकम के लिए रिवाइज्ड ITR और लेट ITR फाइल करने की 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन करीब आ रही है. तो यह सवाल उठता है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस डेडलाइन तक आपका ITR प्रोसेस नहीं करता है तो क्या होगा?

Dec 27, 2025
Income tax refund :  कई टैक्सपेयर्स मानते हैं कि एक बार जब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया जाता तो उनका काम पूरा हो जाता है. हालांकि ऐसा नहीं है. ITR फाइल करना सिर्फ पहला कदम है. रिटर्न तब पूरा माना जाता है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे कानूनी तौर पर तय समय सीमा के अंदर प्रोसेस करता है. जब FY 25-24 के दौरान कमाई गई इनकम के लिए रिवाइज्ड ITR और लेट ITR फाइल करने की 31 दिसंबर, 2025 की डेडलाइन करीब आ रही है, तो यह सवाल उठता है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस डेडलाइन तक आपका ITR प्रोसेस नहीं करता है तो क्या होगा? या अगर आपका ITR 31 दिसंबर, 2025 तक प्रोसेस नहीं होता है तो क्या आपका इनकम टैक्स रिफंड रोक दिया जाएगा?

ITR की डेडलाइन टैक्सपेयर्स के अधिकारों और देरी से प्रोसेसिंग के नतीजों के बारे में जानना तब जरूरी हो जाता है जब रिफंड का मामला हो या जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लंबे समय तक कोई सूचना न मिले.

चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या कहा?

चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराना के मुताबिक, CPC को FY 2024-25 के दौरान फाइल किए गए ITR को  AY 2025–26 से संबंधित है) प्रोसेस करना होता है. सेक्शन 143(1) के तहत ITR फाइल किए जाने वाले फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 9 महीने के अंदर एक सूचना जारी करनी होती है.

अगर तय समयसीमा में रिटर्न प्रोसेस नहीं होती है, तो आमतौर पर उसे स्वीकार मान लिया जाता है. हालांकि, रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह है कि टैक्सपेयर्स समय पर ITR दाखिल करें. सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करें और रिटर्न की स्थिति पर नजर बनाए रखें. ताकि भविष्य में रिफंड या किसी कानूनी परेशानी से बचा जा सके.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

