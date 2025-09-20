इनकम टैक्‍स र‍िफंड में क्‍यों हो रही देरी? जांच में सामने आया सच, 700 करोड़ के गलत क्‍लेम का पता लगा
Advertisement
trendingNow12930143
Hindi Newsबिजनेस

इनकम टैक्‍स र‍िफंड में क्‍यों हो रही देरी? जांच में सामने आया सच, 700 करोड़ के गलत क्‍लेम का पता लगा

Income Tax Refund Process: आयकर व‍िभाग को इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले लोगों की तरफ से क‍िये गए गलत टैक्स छूट के दावों के बारे में पता लगा है. इनमें से ज्यादातर क्‍लेम ओल्‍ड टैक्स र‍िजीम (Old Tax Regime) के तहत किये गए हैं. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 20, 2025, 05:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इनकम टैक्‍स र‍िफंड में क्‍यों हो रही देरी? जांच में सामने आया सच, 700 करोड़ के गलत क्‍लेम का पता लगा

ITR filing FY 2024-25: अगर आपने 16 स‍ितंबर 2025 तक या इससे पहले इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR) फाइल क‍िया है और आपका र‍िफंड बन रहा है तो यह खबर आपके काम की है. इस बार टैक्‍स पेयर्स की तरफ से इनकम टैक्‍स र‍िफंड में देरी की बात कही जा रही है. इसको लेकर आयकर व‍िभाग की पड़ताल में सच सामने आया है. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट को आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले लोगों की तरफ से क‍िये गए गलत टैक्स छूट के दावों के बारे में पता लगा है. इनमें से ज्यादातर क्‍लेम ओल्‍ड टैक्स र‍िजीम (Old Tax Regime) के तहत किये गए हैं.

फेक मेडिकल एक्‍सपेंस और फर्जी दान के आधार पर र‍िफंड क्‍लेम

इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट ने करीब 700 करोड़ रुपये के गलत क्‍लेम को पकड़ा है. यही कारण है क‍ि व‍िभाग की तरफ से टैक्स रिफंड प्रोसेस धीमा कर द‍िया गया है. व‍िभाग ने पाया क‍ि ज्यादातर गलत क्‍लेम 20 लाख रुपये से ज्‍यादा की कमाई करने वाले लोगों की तरफ से क‍िये गए हैं. इन क्‍लेम में फेक मेडिकल एक्‍सपेंस और फर्जी दान जैसे क्‍लेम शाम‍िल हैं. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट ने कंप्यूटर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का यूज करके गलत क्‍लेम के बारे में पता लगाया है. एक सीन‍ियर अध‍िकारी ने कहा, हमने देखा कई लोग पहले भी गलत क्‍लेम कर चुके हैं, वे दोबारा भी ऐसा ही कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: आपका भी अभी तक नहीं आया इनकम टैक्‍स र‍िफंड? स‍िंपल स्‍टेप में ऐसे चेक करें स्‍टेटस

रिफंड में देरी क्यों?
र‍िफंड के गलत क्‍लेम की जांच के कारण आयकर रिफंड प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है. खासकर 10 लाख रुपये से ज्‍यादा के रिफंड में देरी हो रही है. अधिकारी ने बताया क‍ि इसको लेकर जांच में समय लग रहा है, इसलिए रिफंड पिछले साल की तुलना में काफी स्‍लो है. हालि‍या आंकड़ों के अनुसार 17 सितंबर तक ड‍िपार्टमेंट ने 1.60 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किये, जो पिछले साल के 2.10 लाख करोड़ रुपये से 24% कम हैं.

यह भी पढ़ें: सरकार की बल्‍ले-बल्‍ले, लोगों ने Tax से फ‍िर भर दी झोली; बढ़कर इतना हुआ टैक्‍स कलेक्‍शन

विभागीय कार्रवाई
इनकम टैक्‍स विभाग ने जुलाई में देशभर में गलत टैक्स क्‍लेम और कटौती फाइल करने वालों के खिलाफ जांच शुरू की है. इसके बाद 30,161 टैक्‍सपेयर्स ने 29,208 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति और 1,089 करोड़ रुपये की विदेशी आमदनी को लेकर जानकारी दी. इसके अलावा टैक्‍सपेयर्स ने 963 करोड़ रुपये के टैक्स छूट के क्‍लेम वापस लिये और 409.50 करोड़ रुपये का एक्‍सट्रा टैक्स जमा किया.

यह भी पढ़ें: ITR फाइल करने के क‍ितने द‍िन बाद म‍िलता है र‍िफंड? देरी होने के होते हैं ये कारण

टैक्‍सपेयर्स को नोटिस
विभाग की तरफ से गलत क्‍लेम करने वालों को नोटिस भेजना शुरू कर द‍िया गया है. व‍िभाग का मकसद है क‍ि नोट‍िस के आधार पर वे अपने रिटर्न में सुधार कर सकें. अधिकारी ने यह भी कहा क‍ि बाकी पेंड‍िंग रिटर्न को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जा रही है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

income taxITR

Trending news

भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
Karnataka Temple Fee Hike
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
Golgappe
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
Chewing Gum
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
NH48 traffic jam
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
PM Modi
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
Bullet train
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
amaravati news
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
Muslim personal law marriage
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
PM Modi Bhavnagar Visit
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
;