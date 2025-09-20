ITR filing FY 2024-25: अगर आपने 16 स‍ितंबर 2025 तक या इससे पहले इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR) फाइल क‍िया है और आपका र‍िफंड बन रहा है तो यह खबर आपके काम की है. इस बार टैक्‍स पेयर्स की तरफ से इनकम टैक्‍स र‍िफंड में देरी की बात कही जा रही है. इसको लेकर आयकर व‍िभाग की पड़ताल में सच सामने आया है. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट को आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले लोगों की तरफ से क‍िये गए गलत टैक्स छूट के दावों के बारे में पता लगा है. इनमें से ज्यादातर क्‍लेम ओल्‍ड टैक्स र‍िजीम (Old Tax Regime) के तहत किये गए हैं.

फेक मेडिकल एक्‍सपेंस और फर्जी दान के आधार पर र‍िफंड क्‍लेम

इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट ने करीब 700 करोड़ रुपये के गलत क्‍लेम को पकड़ा है. यही कारण है क‍ि व‍िभाग की तरफ से टैक्स रिफंड प्रोसेस धीमा कर द‍िया गया है. व‍िभाग ने पाया क‍ि ज्यादातर गलत क्‍लेम 20 लाख रुपये से ज्‍यादा की कमाई करने वाले लोगों की तरफ से क‍िये गए हैं. इन क्‍लेम में फेक मेडिकल एक्‍सपेंस और फर्जी दान जैसे क्‍लेम शाम‍िल हैं. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट ने कंप्यूटर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का यूज करके गलत क्‍लेम के बारे में पता लगाया है. एक सीन‍ियर अध‍िकारी ने कहा, हमने देखा कई लोग पहले भी गलत क्‍लेम कर चुके हैं, वे दोबारा भी ऐसा ही कर रहे हैं.

रिफंड में देरी क्यों?

र‍िफंड के गलत क्‍लेम की जांच के कारण आयकर रिफंड प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है. खासकर 10 लाख रुपये से ज्‍यादा के रिफंड में देरी हो रही है. अधिकारी ने बताया क‍ि इसको लेकर जांच में समय लग रहा है, इसलिए रिफंड पिछले साल की तुलना में काफी स्‍लो है. हालि‍या आंकड़ों के अनुसार 17 सितंबर तक ड‍िपार्टमेंट ने 1.60 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किये, जो पिछले साल के 2.10 लाख करोड़ रुपये से 24% कम हैं.

विभागीय कार्रवाई

इनकम टैक्‍स विभाग ने जुलाई में देशभर में गलत टैक्स क्‍लेम और कटौती फाइल करने वालों के खिलाफ जांच शुरू की है. इसके बाद 30,161 टैक्‍सपेयर्स ने 29,208 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति और 1,089 करोड़ रुपये की विदेशी आमदनी को लेकर जानकारी दी. इसके अलावा टैक्‍सपेयर्स ने 963 करोड़ रुपये के टैक्स छूट के क्‍लेम वापस लिये और 409.50 करोड़ रुपये का एक्‍सट्रा टैक्स जमा किया.

टैक्‍सपेयर्स को नोटिस

विभाग की तरफ से गलत क्‍लेम करने वालों को नोटिस भेजना शुरू कर द‍िया गया है. व‍िभाग का मकसद है क‍ि नोट‍िस के आधार पर वे अपने रिटर्न में सुधार कर सकें. अधिकारी ने यह भी कहा क‍ि बाकी पेंड‍िंग रिटर्न को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जा रही है.