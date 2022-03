नई द‍िल्‍ली : Income Tax Refund : यद‍ि आपने भी मौजूदा फाइनेंश‍ियल ईयर में इनकम टैक्स (Income Tax) फाइल क‍िया है तो यह खबर आपके काम की है. आयकर व‍िभाग की तरफ से करोड़ों टैक्सपेयर्स के अकाउंट में र‍िफंड जारी कर द‍िया गया है. चालू व‍ित्‍त वर्ष में आयकर व‍िभाग की तरफ से 15 मार्च तक 2.24 करोड़ करदाताओं को 1.92 लाख करोड़ रुपये का टैक्‍स रिफंड भेजा गया है.

आयकर व‍िभाग की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई क‍ि इनमें से 37,961.19 करोड़ रुपये के 1.83 करोड़ रिफंड आकलन वर्ष 2021-22 (मार्च, 2022 में पूरे होने वाले वित्त वर्ष) के लिए हैं. इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर बताया 'केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 अप्रैल, 2021 से 15 मार्च, 2022 के दौरान 2.24 करोड़ करदाताओं को 1,92,119 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है.'

यह भी पढ़ें : केंद्रीय मंत्री न‍ित‍िन गडकरी ने लॉन्‍च की ऐसी कार, ₹1 KM से भी कम में भरेगी फर्राटा

व‍िभाग की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया इसमें से 70,373 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर रिफंड है. वहीं 1.21 लाख करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्‍स का रिफंड है.

CBDT issues refunds of over Rs. 1,92,119 crore to more than 2.24 crore taxpayers from 1st Apr,2021 to 15th March,2022. Income tax refunds of Rs. 70,373 crore have been issued in 2,21,62,611cases &corporate tax refunds of Rs. 1,21,746 crore have been issued in 2,32,997cases(1/2)

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 16, 2022