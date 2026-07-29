/ITR Filing 2026: टैक्सपेयर्स ध्यान दें! समय पर नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न तो क्या होंगे नुकसान? जानिए जरूरी बातें

31 जुलाई की समय सीमा चूकने से इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिलने वाले कुछ टैक्स लाभ प्रभावित हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, जिन टैक्सपेयर्स को बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस हुआ है, जैसे शेयर या म्यूचुअल फंड बेचने से हुआ नुकसान, वे तय तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने पर इन नुकसानों को भविष्य के आकलन वर्षों में आगे ले जाने का लाभ नहीं उठा पाएंगे, जो लागू नियमों के अधीन होगा. इसके कारण भविष्य के वर्षों में टैक्स का बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि इन नुकसानों को भविष्य की पात्र आय के साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकेगा.