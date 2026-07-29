/ITR Filing 2026: टैक्सपेयर्स ध्यान दें! समय पर नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न तो क्या होंगे नुकसान? जानिए जरूरी बातें

ITR Filing 2026 : वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई 2026 की समय सीमा नजदीक आ रही है. ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्होंने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है. उन्हें बिना देरी किए ये प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए. तय तारीख तक ITR फाइल नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप रिटर्न दाखिल करने का मौका खो देंगे. लेकिन, इससे लेट फाइलिंग फीस, बकाया टैक्स पर ब्याज, रिफंड में देरी और कुछ टैक्स लाभों के नुकसान जैसी परेशानियां हो सकती हैं.
हां. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(4) के तहत, जो टैक्सपेयर्स मूल समय सीमा तक ITR दाखिल नहीं कर पाते हैं, वे 31 दिसंबर 2026 तक या असेसमेंट पूरा होने से पहले (जो भी पहले हो) बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हालांकि, यह प्रावधान टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करने का एक और मौका देता है, लेकिन बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने पर अतिरिक्त खर्च और कुछ टैक्स लाभों का नुकसान हो सकता है.
31 जुलाई के बाद ITR दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस देनी पड़ सकती है.
अगर तय तारीख के बाद भी कोई टैक्स बकाया रहता है, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234A के तहत उस पर ब्याज लगाया जाता है. बकाया टैक्स राशि पर हर महीने या महीने के किसी हिस्से के लिए 1% की दर से ब्याज लगाया जाता है, जब तक टैक्स का भुगतान नहीं कर दिया जाता. यह ब्याज लेट फाइलिंग फीस के अलावा देना होता है, जहां यह लागू हो.
जिन टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिफंड मिलना है, वे बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने के बाद भी रिफंड प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने से रिटर्न की प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है, जिससे रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है. समय पर ITR दाखिल करने से आमतौर पर रिटर्न की प्रोसेसिंग तेजी से होती है और पात्र रिफंड जल्दी प्राप्त हो जाता है.
31 जुलाई की समय सीमा चूकने से इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिलने वाले कुछ टैक्स लाभ प्रभावित हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, जिन टैक्सपेयर्स को बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस हुआ है, जैसे शेयर या म्यूचुअल फंड बेचने से हुआ नुकसान, वे तय तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने पर इन नुकसानों को भविष्य के आकलन वर्षों में आगे ले जाने का लाभ नहीं उठा पाएंगे, जो लागू नियमों के अधीन होगा. इसके कारण भविष्य के वर्षों में टैक्स का बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि इन नुकसानों को भविष्य की पात्र आय के साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकेगा.
अगर कोई टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाता है, तो वह धारा 139(8A) के तहत पात्रता होने पर अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) दाखिल कर सकता है. ITR-U की मदद से पात्र टैक्सपेयर्स पहले से दाखिल नहीं किए गए या गलत दाखिल किए गए रिटर्न को स्वेच्छा से अपडेट कर सकते हैं. हालांकि, अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने पर अतिरिक्त टैक्स, ब्याज और अन्य लागू शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है. इसके अलावा, कुछ परिस्थितियों में ITR-U दाखिल नहीं किया जा सकता.
समय सीमा से पहले ITR दाखिल करने से टैक्सपेयर्स अनावश्यक खर्च, देरी और अनुपालन से जुड़ी परेशानियों से बच सकते हैं. इससे ई-फाइलिंग पोर्टल पर आखिरी समय में आने वाली तकनीकी समस्याओं का जोखिम भी कम हो जाता है.
समय पर रिटर्न दाखिल करने से आप:
लेट फाइलिंग फीस से बच सकते हैं
बकाया टैक्स पर ब्याज से बच सकते हैं
रिफंड जल्दी प्राप्त कर सकते हैं
पात्र बिजनेस और कैपिटल लॉस को आगे ले जाने की सुविधा बनाए रख सकते हैं
अतिरिक्त प्रक्रियाओं के बिना अपनी टैक्स अनुपालन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं