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ITR Filing 2026: टैक्सपेयर्स ध्यान दें! समय पर नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न तो क्या होंगे नुकसान? जानिए जरूरी बातें

जो टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2026 की ITR फाइलिंग डेडलाइन मिस कर देते हैं, वे 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न (देर से भरा गया आयकर रिटर्न) दाखिल कर सकते हैं. हालांकि, उन्हें लेट फाइलिंग फीस का भुगतान करना पड़ सकता है, बकाया टैक्स पर ब्याज देना पड़ सकता है. रिफंड मिलने में देरी हो सकती है और कुछ टैक्स लाभों से भी वंचित होना पड़ सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 29, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:32 PM IST
ITR Filing 2026: टैक्सपेयर्स ध्यान दें! समय पर नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न तो क्या होंगे नुकसान? जानिए जरूरी बातें
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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