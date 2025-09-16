ITR Deadline Extended: 15 जून को भी न भर पाए आईटीआर, कोई बात नहीं, सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन; नोट करें तारीख
Advertisement
trendingNow12923773
Hindi Newsबिजनेस

ITR Deadline Extended: 15 जून को भी न भर पाए आईटीआर, कोई बात नहीं, सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन; नोट करें तारीख

Income Tax Return Last Date extended: उन आयकर दाताओं के लिए रात होते ही बड़ी खुशखबरी तब आई जो तमाम व्यस्तताओं या किसी और वजह से लास्ट डेट यानी 15 सितंबर को भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे. अब विभाग ने तारीख बढ़ा दी है. फौरन जानिए ये बड़ा अपडेट

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 16, 2025, 01:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI इमेज
AI इमेज

Income Tax returns Deadline extended till today: केंद्र सरकार ने सोमवार देर रात घोषणा की है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर मंगलवार कर दी गई है. यानी जो आयकर दाता 15 सितंबर की डेडलाइन तक अपना रिटर्न नहीं फाइल कर पाए थे वो आज मंगलवार की रात 12 बजे से पहले इसे भर सकते हैं, क्योंकि आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक दिन बढ़ाकर मंगलवार तक बढ़ाने की घोषणा सरकार ने कर दी है.

fallback

करदाता कृपया ध्यान दें!

Add Zee News as a Preferred Source

इस फैसले से जुड़ी प्रेस रिलीज में ने लिखा, 'करदाताओं कृपया ध्यान दें! आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो मूल रूप से 31 जुलाई 2025 थी को बढ़ाकर पहले 15 सितंबर 2025 कर दिया गया था. अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इन आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 करने का फैसला लिया है'.

उपयोगिताओं में परिवर्तन करने के लिए, ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर 2025 को सुबह 12:00 बजे से 2:30 बजे तक रखरखाव के मोड में रहेगा.

अब तक 7.3 करोड़​ से ज्यादा रिटर्न दाखिल

इस पोस्ट के कुछ ही मिनट बाद एक और पोस्ट आया जिसमें बताया गया कि सोमवार तक 7.3 करोड़ से ज़्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है. इसमें से बहुत सारे लोग तो समय से पहले काम पूरा कर लेने के चलते अब जल्द से जल्द अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. 

इससे पहले सोमवार शाम को, तमाम टैक्सपेयर्स की शिकायतों के बाद, इनकम टैक्स विभाग ने ब्राउज़र संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक गाइड साझा की थी. विभाग ने X पर एक पोस्ट में कहा था, 'आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है? कभी-कभी, स्थानीय सिस्टम/ब्राउज़र सेटिंग्स के कारण आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है. ये सरल कदम अक्सर ऐसी समस्याओं को हल करने में मददगार होते हैं.' हालांकि, कई लोगों ने शिकायत की कि चरणों का पालन करने के बाद भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें

- https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं.

- पैन और पासवर्ड से लॉग इन करें.

-'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' विकल्प चुनें.

- असेसमेंट ईयर (एवआई 2025-26) चुनें.

- जो लागू हो, वो ITR फॉर्म चुनें.

- प्री-फिल्ड डेटा दिखाई देगा (सैलरी, TDS, बैंक ब्याज). ध्यान से देखें.
मिसिंग इनकम या कटौतियां शामिल करें.

- रिटर्न सबमिट करें

- तुरंत E-Verify करें. 

ऐसे वेरीफाई करें रिटर्न

रिटर्न ई- वेरीफाई करने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं. इसके लिए आप अपने आधार-से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे OTP का यूज कर सकते हैं. या प्री-वेरिफाइड बैंक या डीमैट खाते के माध्यम से ईवीसी जनरेट कर सकते हैं. अन्य तरीकों में एटीएम, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से वेरिफिकेशन शामिल है. ध्यान रहे जबतक आप ई-वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तबतक आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगा.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

ITRitr last date

Trending news

NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
sahara
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
;