ITR Deadline Extended: 15 जून को भी न भर पाए आईटीआर, कोई बात नहीं, सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन; नोट करें तारीख

Income Tax returns Deadline extended till today: केंद्र सरकार ने सोमवार देर रात घोषणा की है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर मंगलवार कर दी गई है. यानी जो आयकर दाता 15 सितंबर की डेडलाइन तक अपना रिटर्न नहीं फाइल कर पाए थे वो आज मंगलवार की रात 12 बजे से पहले इसे भर सकते हैं, क्योंकि आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक दिन बढ़ाकर मंगलवार तक बढ़ाने की घोषणा सरकार ने कर दी है.

करदाता कृपया ध्यान दें!

इस फैसले से जुड़ी प्रेस रिलीज में ने लिखा, 'करदाताओं कृपया ध्यान दें! आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो मूल रूप से 31 जुलाई 2025 थी को बढ़ाकर पहले 15 सितंबर 2025 कर दिया गया था. अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इन आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 करने का फैसला लिया है'.

उपयोगिताओं में परिवर्तन करने के लिए, ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर 2025 को सुबह 12:00 बजे से 2:30 बजे तक रखरखाव के मोड में रहेगा.

अब तक 7.3 करोड़​ से ज्यादा रिटर्न दाखिल

इस पोस्ट के कुछ ही मिनट बाद एक और पोस्ट आया जिसमें बताया गया कि सोमवार तक 7.3 करोड़ से ज़्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है. इसमें से बहुत सारे लोग तो समय से पहले काम पूरा कर लेने के चलते अब जल्द से जल्द अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं.

इससे पहले सोमवार शाम को, तमाम टैक्सपेयर्स की शिकायतों के बाद, इनकम टैक्स विभाग ने ब्राउज़र संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक गाइड साझा की थी. विभाग ने X पर एक पोस्ट में कहा था, 'आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है? कभी-कभी, स्थानीय सिस्टम/ब्राउज़र सेटिंग्स के कारण आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है. ये सरल कदम अक्सर ऐसी समस्याओं को हल करने में मददगार होते हैं.' हालांकि, कई लोगों ने शिकायत की कि चरणों का पालन करने के बाद भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें

- https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं.

- पैन और पासवर्ड से लॉग इन करें.

-'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' विकल्प चुनें.

- असेसमेंट ईयर (एवआई 2025-26) चुनें.

- जो लागू हो, वो ITR फॉर्म चुनें.

- प्री-फिल्ड डेटा दिखाई देगा (सैलरी, TDS, बैंक ब्याज). ध्यान से देखें.

मिसिंग इनकम या कटौतियां शामिल करें.

- रिटर्न सबमिट करें

- तुरंत E-Verify करें.

ऐसे वेरीफाई करें रिटर्न

रिटर्न ई- वेरीफाई करने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं. इसके लिए आप अपने आधार-से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे OTP का यूज कर सकते हैं. या प्री-वेरिफाइड बैंक या डीमैट खाते के माध्यम से ईवीसी जनरेट कर सकते हैं. अन्य तरीकों में एटीएम, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से वेरिफिकेशन शामिल है. ध्यान रहे जबतक आप ई-वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तबतक आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगा.